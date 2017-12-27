МТС превращается в оператора кассовых аппаратов
ФНС зарегистрировала «Энвижн Групп» в качестве ОФД
Принадлежащий оператору «Мобильные телесистемы» (МТС) системный интегратор «Энвижн Груп» получил разрешение Федеральной налоговой службы (ФНС) на работу в качестве оператора фискальных данных (ОФД). Об этом рассказал директор департамента МТС по развитию и управлению продуктами бизнес-рынка Сергей Иревли.
Статус ОФД необходим МТС для интеграции с разработчиком онлайн-касс Litebox (юридическое лицо - ООО «Облачные решения»). В октябре 2017 г. МТС вложила в этот стартап 620 млн руб., получив замен долю в 50,8%.
Что такое ОФД
Напомним, с 1 июля 2017 г. вступил в силу 57-ФЗ, в соответствии с которым большинство торговых точек должны иметь кассовые аппараты с фискальными накопителями и подключением к интернету.
Данные аппарата должны передавать чеки в электронном виде в ФНС через ОФД.Начиная с 1 июня 2018 г. новый порядок работы распространится еще и на индивидуальных предпринимателей.
«Энвижн груп» стал 15 по счету ОФД, зарегистрированным ФНС. Из других крупных компаний в этом списке примечателен «Яндекс».
Как МТС занялся онлайн-кассами
Litebox разрабатывает облачное решение среди аналогов на российском рынке со сквозной автоматизацией кассового обслуживания и операций торговой деятельности в режиме онлайна. На базе решения от Litebox МТС предложила коробочное решение для малого бизнеса «МТС.Касса», предназначенное для полнофункциональной автоматизации торговой деятельности предприятия.
Соответствующий кассовый терминал будет работать в облачном ПО, передавая данные через мобильную сеть 3G/LTE или Wi-Fi-роутер. Также МТС совместно с «МТС-Банк» (оператор является его владельцем) разработает комплексные кассовые решения с расчетно-кассовым обслуживанием, эквайрингом, зарплатным проектом, овердрафтом, программой кредитования, услугами SMS-рассылок и телефонией.
Кроме того, в 2018 г. облачные кассы от МТС будут интегрированы с сервисом «Кошелек МТС Деньги» для приема денежных средств с электронного кошелька, привязанного к номеру мобильного телефона любого российского оператора связи. Этот сервис, помимо доступных сегодня денежных переводов и дистанционной оплаты услуг, позволит оплачивать покупки в точках продаж прямо с мобильных устройств абонентов.
Что представляет из себя рынок онлайн-касс
Аналитик ИК «Финам» Леонид Делицин оценивает весь рынок онлайн-касс (включая установку, обслуживание и т.д.) в сумму от 9 млрд руб. до 15 млрд руб. При этом оборот розничной торговли в России составляет 28 трлн руб. Крупнейшие игроки на этом рынке обслуживают 250-300 тыс. компаний.
«Чтобы стать заметным игроком, то есть набрать 8-10% рынка, сотовый оператор должен обслуживать хотя бы 100 тысяч игроков, - рассуждает Делицын. - МТС обладает важным конкурентным преимуществом, будучи крупнейшим сотовым оператором с абонентской базой более 80 млн россиян и 6 тыс. салонов связи и цифровой техники. Поэтому необходимую базу клиентов оператор, скорее всего, соберёт».
По оценкам гендиректор оператора 1OFD.ru Антона Румянцева,в 2018 г. количество пользователей онлайн-касса в России увеличится с 1,1 млн до 2,6 млн за счет малого и среднего бизнеса.
«Мы склонны расценивать выход МТС на рынок ОФД скорее в качестве защиты своих фискальных данных от «чужих» глаз, как это сделал ритейлер «Магнит», который организовал передачу кассовых чеков через собственный ОФД, - говорит Румянцев. - На данный момент времени рынок операторов фискальных данных сформировался, крупные клиенты уже распределены между пятеркой крупнейших ОФД и появление сильного игрока, способного составить конкуренцию лидерам этого рынка потребует значительного количества времени и инвестиций в развитие отношений через партнерские сети. Поэтому мы оцениваем дебют МТС в качестве нишевого игрока с долей до 1% от общего количества подключенных ККТ».