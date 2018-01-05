Гендиректор Intel продал акции компании, узнав о грядущем «чипокалипсисе»

Глава Intel, узнавший в июне 2017 г. о наличии массовых уязвимостей в процессорах компании, уже в ноябре продал все свои акции, кроме самого необходимого минимума. Сделка состоялась до публичного раскрытия информации об уязвимостях. Компания утверждает, что продажа акций была плановой.

Продажа акций

Гендиректор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) продал принадлежащие ему акции компании на сумму $24 млн в конце ноября 2017 г., когда компания уже знала о наличии двух серьезных уязвимостей в процессорах, выпущенных ею с 1995 г., но еще до того, как об этом стало широко известно. Компания Google, сотрудник которой обнаружил уязвимости, предупредила Intel об их существовании в июне 2017 г. Общественность узнала о наличии багов три дня назад, в январе 2018 г.

29 ноября 2017 г. Кржанич совершил продажу пакета акции общей стоимостью $24 млн. Пакет включал в себя как непосредственно принадлежащее ему бумаги, так и опцион. На руках у гендиректора Intel осталось всего 250 тыс. акций — необходимый минимум, которым он обязан владеть по трудовому договору. Представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказался комментировать изданию Business Insider, будет ли проведено расследование в отношении этой сделки.

Запланированная сделка

В официальном заявлении представитель Intel утверждает, что продажа акций не имеет никакого отношения к обнаружению уязвимостей, и что сделка была частью заранее утвержденного плана по продаже бумаг. Топ менеджеры крупных компаний обычно включают продажу своих акций в такие планы, чтобы избежать обвинений в заключении сделки на основе инсайдерской информации. Планы составляются согласно так называемому правилу 10b5-1(c).

По данным SEC, в ноябрьском плане продажи акций Intel действительно значится продажа 245743 акций, непосредственно принадлежащих Кржаничу, и 644135 акции его опциона. Однако данные комиссии также свидетельствуют, что этот план был утвержден 30 октября 2017 г., когда компания уже несколько месяцев знала об уязвимостях. Распространение новости о багах вызвало падение акций Intel с отметки $46,83, на которой курс держался 2 января, до уровня $43,12, которого он достиг 4 января.

Полный список затронутых процессоров Intel

На своем сайте Intel разместила полный список процессоров, на которые распространяется действие уязвимостей Meltdown и Spectre.

Гендиректор Intel назвал избавление от акций компании плановым

В него вошли процессоры Intel Core i3, i5 и i7 45 нм и 32 нм, семейство Intel Core M 45 нм и 32 нм, поколения процессоров Intel Core со второго по восьмое, семейства Intel Core X для платформ X99 и X299, серии процессоров Intel Xeon 3400, 3600, 5500, 5600, 6500, 7500, семейства процессоров Intel Xeon E3 (версии с первой по шестую), E5 (версии с первой по четвертую), E7 (версии с первой по четвертую), масштабируемое семейство Intel Xeon, процессоры Intel Xeon Phi серий 3200, 5200, 7200, процессоры Intel Atom серий C, E, A, x3, Z, процессоры Intel Celeron и Intel Pentium серий J и N.

Напомним, помимо процессоров Intel затронуты также чипы производства AMD и ARM. Из-за того огромного количества устройств, которые в итоге оказались под ударом, обнаружение Meltdown и Spectre получило в прессе название «чипокалипсис».

Реакция Apple

Между тем Apple подтвердила, что все устройства под управлением macOS и iOS затронуты Meltdown и Spectre. Одновременно компания отметила, что на данный момент ей неизвестно о случаях применения реальных эксплойтов против пользователей этих устройств.

Поскольку использование уязвимостей в большинстве случаев требует загрузки вредоносного приложения, Apple рекомендует загружать программы только из доверенных источников, таких как AppStore. Apple сообщила, что смогла закрыть уязвимость Meltdown, присутствующую только в процессорах Intel, для систем iOS 11.2, macOS 10.13.2, и tvOS 11.2. Компания планирует также выпустить патчи для браузера Safari на macOS и iOS, которые помогут защитить устройства от Spectre. Напомним, Spectre труднее использовать, чем Meltdown, однако от него гораздо труднее и защититься, патча пока что не существует.

Три дня назад издание The Register, первым сообщившее об уязвимостях, писало, что патчи против Meltdown и Spectre могут снизить скорость работы устройства от 5% до 30%. Однако Apple утверждает, что проведенные ею тесты не показали сколько-нибудь существенного снижения производительности после применения патчей против Meltdown.