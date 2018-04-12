Процессоры «Байкал» появились в рознице. Цена снижена в 5 раз

Российские процессоры «Байкал» в составе оценочных плат появились в открытой продаже для всех желающих. По сравнению ценой на эту же продукцию для юрлиц (с обременением в виде обязательной техподдержки) изделия в рознице стоят в пять раз дешевле.

Первые продажи «Байкалов» в рознице

Отечественные процессоры «Байкал» впервые появились в розничной продаже. Они реализуются в составе оценочных плат семейства БФК 3.1 (аббревиатура: блок функционального контроля), которые выпускает компания «Байкал электроникс» — разработчик упомянутых процессоров.

По сути БФК представляет собой одноплатный компьютер, работающий в данном случае под ОС Linux, без графической подсистемы (специализированной видеокарты). При этом для визуального отображения информации плату можно подключить к внешнему монитору — видео станет обрабатываться самим центральным процессором. Плата предназначена для разработки системного и прикладного ПО, проектирования и прототипирования аппаратных решений, а также для анализа и оценки технических характеристик процессора.

Отметим, что используемые в плате процессоры Baikal-T1 (новое официальное название — BE-T1000) непосредственно производятся на фабрике тайваньской компании TSMC. Именно по этой причине они классифицируются Минпромторгом в качестве интегральных микросхем второго (а не первого) уровня. Однако платы БФК, по заверению разработчиков, были спроектированы и произведены на территории России.

Где можно купить и за сколько

Первым продавцом плат с «Байкалами» стала сеть магазинов «Чип и дип», специализирующуюся на поставке электронных компонентов, оборудования и отладочных средств для инженерного применения. Выставленная ею цена на плату составляет 39,9 тыс. руб. Продукт доступен для заказа в интернет-магазине сети.

Стартовали розничные продажи отечественных процессоров «Байкал»

Напомним, в январе 2018 г. в «Байкал электроникс» рассказали CNews, что эти платы были доступны только для юридических лиц, а их цена составляла примерно 200 тыс. руб. То есть сейчас снижение цены имеет пятикратный коэффициент.

Ранее представитель «Байкал электроникс» Андрей Малафеев в разговоре с CNews объяснил столь существенное предстоящее удешевление продукта двумя основными факторами. Во-первых, за последнее время существенно выросли тиражи процессоров, которые производятся на тайваньской фабрике TSMC. А во-вторых, из розничной цены была исключена стоимость технической поддержки, которая для юрлиц была обязательной.

Платы на «Байкалах» можно протестировать заранее

Апомним, что желающие протестировать возможности «Байкалов» до их приобретения могут сделать это бесплатно. В начале января 2018 г. стало известно о том, что усилиями «Байкал электроникс» и факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ имени М. В. Ломоносова на базе ЦОДа ВМК начала работу лаборатория отечественной электроники, доступ к которой открыт для всех заинтересованных лиц.

Используя ресурсы лаборатории, получившей название Лаборатория электроники «Байкал» (ЛЭБ), можно проводить оценку производительности центрального процессора и решений на его основе, а также отладку прикладного и системного ПО.

В настоящий момент комплекс оборудования ЛЭБ сформирован на основе оценочных плат именно семейства БФК 3.1. Серверная часть ЛЭБ построена на платформе E-Class, выпускаемой компанией «Т-Платформы» — материнской структуры по отношению к «Байкал электроникс». По мере развития ЛЭБ планируется и увеличение парка доступных устройств на базе отечественных процессоров.

Доступ в ЛЭБ организован через домены: baik.al и baikal.cs.msu.ru. В первоочередном порядке доступ в лабораторию предоставляется студентам и сотрудникам МГУ, членам научно-исследовательских команд в России и за рубежом. Для всех пользователей ЛЭБ предусмотрено резервирование вычислительных ресурсов, оно делается администратором лаборатории по запросу.

Соглашение о сотрудничестве между «Байкал электроникс» и ВМК МГУ было подписано весной 2017 г. Оно предусматривает использование в образовательном процессе вуза современных вычислительных систем, построенных на процессорах семейства «Байкал», проведение исследований по анализу технических характеристик таких вычислительных систем и поиску возможностей их совершенствования, а также координацию усилий по мониторингу фундаментальных, технологических и технических достижений в области вычислительных систем.

Baikal-T1, тиражи выпусков, стоимость разработки, потребители

Baikal-T1 представляет собой процессор с архитектурой MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд.

Разработка процессора была завершена в конце 2014 г., и в декабре «Байкал электроникс» передал на фабрику TSMC так называемый GDS-код изделия для его выпуска. В мае 2015 г. компания объявила о выходе инженерных образцов.

Тогда сообщалось, что разработка была реализована при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы» (материнская структура «Байкал электроникс»). Конкретной суммы вложений в проект в «Байкал» тогда не раскрыл.

Далее образцы были вручную протестированы, и в «Байкале» убедились в их работоспособности. После этого компания в конце лета 2015 г. подала заявку в экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге на получение тематического займа для продолжения проекта — запуска серийного производства.

В октябре 2015 г. льготный займ был одобрен. При уровне собственных вложений компании в 288 млн руб. объем этого займа составил 500 млн руб. На эти деньги «Байкал» в декабре 2015 г. разместили заказ на TSMC. В сентябре 2016 г. свет увидела так называемая установочная партия примерно в 10 тыс. процессоров.

В марте 2017 г. в «Байкал электроникс» объявили о скором выходе 100-тысячной промышленной партии. После этого компания заказывала и другие тиражи, но раскрывать информацию об их объемах пока не готова.

Основными потребителями Baikal-T1 выступают производители телекоммуникационного оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители данных и т. д), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем (промышленная автоматика, терминалы, автомобильные системы и т. д.). Объем потребления процессоров на этих рынках, по оценкам ФРП, растет в пределах 7-15% в год.