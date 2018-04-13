Власти поручили судебным приставам зачистить Рунет

Госдума приняла закон о специальной процедуре блокировки доступа к сайтам, распространяющим информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. Решения о блокировке таких сайтов будут принимать судебные приставы на основании судебных актов.

Госдума начала борьбу с компроматом в интернете

Государственная Дума одобрила в третьем, окончательном чтении, закон об удалении из интернета сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию граждан или юридических лиц. Документ был внесен 17 депутатами от «Единой России», включая председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Документ представляет из себя поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «Об исполнительном производстве», предоставляющие судебным приставам полномочия по блокировке доступа к интернет-сайтам, порочащих чью-либо честь и достоинство.

К блокировкам интернет-сайтов подключились судебные приставы

Согласно закону, сначала судебный пристав в исполнительном документе предоставляет должнику срок на добровольное удаление указанной информации. Если в течение данного срока удаления информации не происходит, судебный пристав выносит постановление об ограничении доступа к соответствующему сайту и списывает с должника исполнительный сбор.

Постановление пристава в течение одного рабочего дня направляется в Роскомнадзор. Данное ведомство осуществляет ограничение доступа к указанному сайту.

Служба судебных приставов будет блокировать сайты,

порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций

Авторы документа в пояснительной записке указывают, что Гражданский кодекс уже позволяет гражданам и юридическим лицам добиваться удаления и опровержения недостоверной информации, распространяемой о них в сети интернет. Но до сих пор в законодательстве отсутствовали специальные механизмы для исполнения соответствующих судебных решений, что «является необходимым для реализации конституционных прав на судебную защиту».

Как до сих пор блокировали сайты с компроматом

Напомним, Роскомнадзор занимается блокировкой сайтов по различным основаниям с 2012 г. В том числе с 2014 г. в создаваемый ведомством Реестр запрещенных сайтов стали вносится ресурсы, признанные незаконными решениями различных судов.

С тех пор было немало прецедентов, когда ограничивался доступ к сайтам по решениям судов о защите деловой репутации либо в связи с нарушением персональных данных лиц, против которых распространяется компромат. Для блокировки сайта необходимо вступившее в силу решение суда.

После получения судебного решения Роскомнадзор предоставляет владельцу ресурса три дня на удаление спорной информации. В случае отказа удалять информацию доступ к сайту блокируется. Таким образом были заблокированы сайты, известные «коллекционированием» компромата: «Компромат.ру», Moscow Post, Crime Russia и другие.

С учетом срока разбирательства в суде и времени на подачу апелляции, блокировка сайта по судебному решению может занимать около полугода. Существует более быстрый вариант с вынесением судом обеспечительных мер на время рассмотрения иска.

На вынесение такого определения у суда уходит примерно неделя. Но, как ранее рассказывали CNews в юридической компании «Ильяшев и партнеры», Роскомнадзор все равно не быстро исполняет такие определения, на это уходит около месяца.

Правда, все зависит от ситуации. Например, недавно Роскомнадзор в течение нескольких дней исполнил определение Усть-Улыбинского районного суда Красноярского края о блокировании сайтов, распространивших видеоролик блогера Алексея Навального о владельце «Русала» Олеге Дерипаске.

Мнения юристов о новом законе

Относительно нового закона юрист московского офиса «Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин отмечает, что судебные приставы смогут действовать только на основании каких-либо судебных актов. Причем теоретически по новому механизму можно будет заблокировать сайт с порочащей информацией на основании не только вступившего в силу решения суда, но и временно – на основании обеспечительных мер.

«После вступления в силу нового закона Роскомнадзор вряд ли будет работать быстрее - ни одно ведомство не ускоряется от увеличения объема работы, - добавляет Гришин. - Но откроется огромный новый пласт практики, и юристам, защищающим клиентов, не придется больше изобретать велосипед. Сейчас заблокировать сайт, распространяющий порочащие сведения, в реальности можно в основном из-за распространения персональных данных. Теперь бороться с «грязью» станет немного проще. По сути, новый закон – это отличный механизм для людей, которые хотят не допустить распространения каких-то сведений о себе».

«До сих пор судебные приставы не участвовали в процессе блокирования сайтов в интернете, - добавляет юрист Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян. – Сама необходимость принятия нового закона была связана с тем, что суды в резолютивной части своих решений зачастую не писали о признании незаконной информации, порочащей чью-либо честь и достоинство. В связи с чем Роскомнадзор отказывался блокировать сайты с этой информации».

Теперь этот пробел будет устранен. В то же время Дарбинян не считает принятый закон правильным. «Зная, как работает Служба судебных приставов, и насколько перегружены судебные приставы, могу предположить, что выносить постановления о блокировке сайтов с порочащей чью-либо репутацию сайтов они будут очень не быстро, - говорит юрист. - К тому же авторы закона не правы, когда утверждают, что разработанный ими не документ не потребует расходов из федерального бюджета».