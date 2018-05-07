В России построят ИС, автоматически штрафующую бизнес за загрязнение окружающей среды

Проект раздела «Умные города» программы «Цифровая экономика» предполагает осуществление ряда мероприятий в области обеспечения безопасности, экологии и внедрения электронной демократии. Власти будут общаться с горожанами и мониторить их настроения через социальные сети, жители многоквартиных домов будут участвовать в электронных голосованиях, договоры на вывоз мусора будут заключаться в электронном виде, а системы экомониторинга будут в автоматическом режиме взимать штрафы с нарушителей.

Безопасная и экологически чистая среда для жителей «умных городов»

CNews продолжает изучение проекта раздела «Умные города» программы «Цифровая экономика», подготовленной «Ростелекомом» при участии отраслевых экспертов и с учетом замечаний Минстроя.

Документ состоит из шести подразделов: «Координация мероприятий», «Умное ЖКХ», «Доступная, безопасная и комфортная для здоровья граждан среда», «Цифровое строительство», «Транспорт» и «Инновационная инфраструктура». В данном материале речь идет о подразделе «Доступная, безопасная и комфортная для здоровья граждан среда».

Российские города снабдят системами экономониторинга

Первое мероприятие подраздела о «доступной, безопасной и комфортной среде» состоит во внедрении в городах системы оперативного мониторинга, анализа и прогнозирования состояния окружающей среды (системы экономониторинга), обеспечив их интеграцию с цифровыми платформами управления городскими ресурсами.

С этой целью будет проведен анализ существующих практик, решений и обрабатываемых данных в сфере экономониторинга, определен характер распространения загрязняющих веществ, шумовых, световых и иных загрязнений и их влияния на здоровье граждан. Также будет сформирован перечень основных параметров окружающей среды, подлежащих мониторингу, и категорий объектов, влияющих на параметры окружающей среды.

До конца 2019 г. будут утверждены типовые функциональные требования к системам экономониторинга. Затем в 10 городах будут запущены проекты по созданию и внедрению систем экономониторинга с учетом подключения к данным системам крупных промышленных загрязнителей.

В разделе «Умные города» программы «Цифровая экономика» описана

система экомониторинга, автоматически взимающая штрафы с нарушителей

Во II квартале 2022 г. будут законодательно установлены требования к крупным промышленным загрязнителям окружающей среды по установке средств мониторинга их к подключению к системам экономониторинга. Будут созданы условия для реализации проектов внедрения систем экономониторинга на основе механизмов частно-государственного партнерства, в том числе концессионных соглашений с возможностью перечисления части взимаемых штрафов в пользу частного партнера или концессионера.

Также будут созданы условия для добровольного подключения к системам экомониторинга средств мониторинга, принадлежащих частным лицам и организациями с целью наращивания сети наблюдений. Данные экономониторинга, получаемые из частных сетей, будут юридически приравниваться к данным из государственных систем.

Кроме того, будут утверждены типовые требования по мониторингу состояния городской окружающей среды с применением цифровых технологий и законодательно установлена необходимость оснащения новостроек средствами мониторинга состояния окружающей среды и подключения их к городским системам экономониторинга.

Автоматическое начисление штрафов на основе показаний систем экономониторинга

До конца 2022 г. будет законодательно установлена необходимость автоматического начисления штрафов и выплат для крупных промышленных загрязнителей окружающей среды за негативное воздействие на основе информации, собираемой и обрабатываемой системами экономониторинга.

В начале 2023 г. будет осуществлен переход к регулярной оценке деятельности городских администраций и градообразующих предприятий с учетом соответствия стандарту качества городской окружающей среды. В 50 городах штрафы и выплаты за негативное воздействие крупных промышленных загрязнителей на окружающую среду будут начисляться в автоматическом режиме на основании данных экономониторинга.

До конца 2024 г. в 50 городах будут запущены проекты по созданию и внедрению систем экомониторинга с учетом подключения к данным системам крупных промышленных загрязнителей.

Информирование граждан о состоянии окружающей среды через соцсети и мессенджеры

Другое направление документа – обеспечение раскрытия информации и повышение информированности населения о состоянии окружающей среды. Для этого будут разработаны формы аналитических материалов тепловых карт экологической ситуации, а также методическое обеспечение их составления с целью предоставления информации об экологической ситуации населению в цифровом виде.

До конца 2022 г. в 10 городах, внедряющих системы экономониторинга, будут приняты регламенты для органов местного самоуправления, устанавливающие необходимость информирования населения городов о состоянии окружающей среды, и разработан соответствующий модельный регламент для органов местного самоуправления.

Также в 10 городах будут внедрены каналы оперативного предоставления информации населению о состоянии окружающей среды городов по основным видам загрязнителей с использованием цифровых сервисов (интернет-сайты, мобильные приложения, социальные сети, мессенджеры и т.д.).

До конца 2021 г. будут разработаны и внедрены требования к маркировке отдельных групп продовольственных и потребительских товаров в зависимости от их влияния на окружающую среду. По результатам проведенных мероприятий в 2024 г. в 50 городах будут внедрены и актуализироваться на постоянной основе онлайн-карты состояния окружающей среды.

Переработка мусора с помощью цифровых технологий

Еще одно направление документа состоит в повышении прозрачности системы обращения с отходами. Вначале планируется провести анализ систем обращения с отходами (в том числе оценку количества незаконных свалок и их негативного влияния на экологическую ситуацию), существующих практик и решений по информатизации в данной сфере с учетом региональных особенностей.

До конца 2019 г. будет разработан на федеральном уровне и внедрен комплекс мер по экономическому стимулированию организаций в области обращения с отходами к использованию цифровых технологий в своих бизнес-процессах.

К 2022 г. в 10 городах будет обеспечена интеграция систем мониторинга транспортных средств транспортировки отходов с городскими системам эконмониторинга. В таком же количестве городов будут реализованы «пилотные» проекты по использованию технологий радиочастотной идентификации для обеспечения раздельного сбора мусора на уровне домохозяйств.

Еще в пяти городах будут внедрены механизмы общественного контроля за незаконными объектами размещения отходов (в рамках общегородских средств для вовлечения населения в управление городом) и утверждены регламенты реагирования городских служб на сообщения граждан о незаконном размещении отходов.

Благодаря предлагаемым мерам до конца 2024 г. количество незаконных свалок снижено на 70% по сравнению с 2018 г. Все договоры на вывоз мусора будут заключаться к электронной форме. В 50 городах будут внедрены автоматизированные системы мониторинга сбора, транспортировки и размещения отходов, к которым будут подключены все занятые в соответствующих сферах объекты.

Власти будут взаимодействовать с горожанами через соцсети и мессенджеры

Еще одно направление документа состоит в повышении качества информирования граждан о городских процессах и принимаемых на местном уровне решениях одновременно с повышением эффективности работы с обращениями граждан на местном уровне.

В начале 2019 г. все управляющие компании будут регулярно раскрывать информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в предусмотренном законодательством объеме, в том числе о планах проведения профилактических и ремонтных работ городскими службами с дальнейшим размещение данной информации на городских порталах.

Также будет проведен анализ и установлены типовые требования к цифровым каналам взаимодействия органов местного самоуправления с жителями и гостями городов, включая городские порталы, мобильные приложения, мессенджеры и социальные сети.

До конца 2019 г. для органов местного самоуправления будут утверждены типовые регламенты рассмотрения поступающих по цифровым каналам от граждан сообщений «обратной связи». Будут введена обязанность для компаний сферы ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) и городского транспорта разработать и утвердить аналогичные регламенты. В законодательстве будут предусмотрены штрафные санкции к муниципальным служащим и руководителям предприятий за несвоевременное или некачественное реагирование на поступающие обращения.

В 2020 г. в 50 городах управляющие компании будут регулярно публиковать информацию в интернете, в том числе на городских информационных ресурсах, о планах проведения профилактических и ремонтных работ городскими службами.

До конца 2020 г. в 50 городах будут внедрены цифровые каналы для получения от жителей и гостей городов «обратной связи» по качеству функционирования городских и коммунальных служб, включая сайты в интернете, call-центры, городские мобильные приложения, мессенджеры и социальные сети.

В результате предлагаемых мер к 2024 г. количество обращений граждан по вопросам городских услуг и предоставления доступа к городским ресурсам, поданным в электронной форме, превысит количество аналогичных обращений, поданных на бумажном носителями. А цифровыми каналами взаимодействия с органами местного самоуправления будут охвачены все жители и гости 50 городов.

Власти промониторят общественное мнение через соцсети

Авторы документа надеются стимулировать вовлечение граждан в процессы принятия решений. С этой целью планируется провести анализ практики вовлечения граждан в процессы принятия решений, в том числе на местном уровне, на стадиях информирования, консультаций и выработки решений, а также анализ практики использования цифровых сервисов для мониторинга общественного мнения.

Будет разработана методика мониторинга удовлетворенности уровнем качества жизни граждан в городах с учетом применения цифровых каналов взаимодействия с гражданами и использования цифровых сервисов для мониторинга общественного мнения. В указанных сервисах будут использоваться любые открытые источники информации в интернете, включая социальные сети, блоги и т.д.

Во II квартале 2019 г. будут разработаны типовые функциональные требования к использованию цифровых сервисов мониторинга общественного мнения и к реализации методики мониторинга удовлетворенности уровнем качества жизни граждан в городах. Также будут разработаны предложения по внедрению цифровых сервисов электронного голосования собственников жилья в многоквартирных домах.

Затем будут разработаны типовые правила участия и меры по стимулированию граждан к участию в процессах принятия решений на уровне муниципалитетов, а также функциональные требования к соответствующим цифровым сервисам.

Электронное голосование жителей многоквартирных домов

В начале 2020 г. в 10 городах будет проведена серия «пилотных» внедрений цифровых сервисов мониторинга удовлетворенности качеством жизни граждан. Затем будут разработаны типовые функциональные требования и методики внедрения цифровых сервисов электронного голосования собственников жилья и многоквартирных домов.

Во II квартале 2021 г. будут разработаны и приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие юридическую значимость результатов голосования собственников жилья в многоквартирных домах с применением цифровых сервисов электронного голосования.

На конец 2021 г. в 50 городах на регулярной основе будет проводиться мониторинг общественного мнения и удовлетворенности жителей и гостей городов с использованием цифровых сервисов анализа в социальных сетях, группах мессенджеров и блогах.

К концу 2022 г. в 20 городах будут внедрены цифровые сервисы электронного голосования собственников жилья в многоквартирных домах. К концу 2024 г. будет разработан комплекс мер по тиражированию успешных практик применения цифровых сервисов мониторинга удовлетворенности граждан жизни в городах. В 50 городах будут внедрены цифровые сервисы, обеспечивающие возможность участия граждан в процессах принятия решений на уровне муниципалитетов о развитии и функционировании городов.

Цифровые платформы «умных городов»

Авторы документа также надеются повысить качество управления городскими ресурсами, услугами и безопасностью путем внедрения интегрированных цифровых платформ управления городскими ресурсами – платформ «умных городов», интегрирующих информационные потоки от различных городских инфраструктур в целях поддержки принятия решений местными администрациями.

В начале 2019 г. будет проведен анализ существующих на отечественном и зарубежном рынках разработок и перспективных технологий для управления городскими ресурсами на территории России. Будет разработана и утверждена концепция интегрированной цифровой платформы, включая опорную онтологическую модель управления городскими ресурсами, услугами и безопасностью, типовую функциональную архитектуру и типовую организационную модель внедрения и эксплуатации.

Затем будут разработаны и утверждены требования к обеспечению безопасности и бесперебойному функционированию решений по управлению городскими ресурсами на территории России и их дальнейшей поддержке, в том числе в части локализации соответствующих зарубежных разработок.

До конца 2019 г. будут разработаны и внедрены нормативные определения и меры государственного регулирования оборота технологических данных и инфраструктурных технологических данных, в том числе будут внесены изменения в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

В законе будут определены понятия «технологические данные» и «инфраструктура технологических данных», установлены требования к техническим и программным средствам инфраструктуры технологических данных и требования к операторам технических и программ средств инфраструктуры технологических данных.

Также в законе будет определен состав инфраструктуры технологических данных: технические средства (оборудование, осуществляющее сбор данных, каналы связи и центры обработки данных); программные средства, обеспечивающие базовые услуги обработки и передачи технологических данных, а также прохождение управляющего сигнала (платформа индустриального интернета) и сервисы и приложения.

Будут внесены изменения и в Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в части установления требований об осуществлении сбора, хранения и обработки технологических данных с использованием технических средств, размещенных на территории России. Будут разработаны и утверждены требования к функциональной архитектуре, архитектуре данных и открытым протоколам взаимодействия с интегрированной цифровой платформой управления городскими ресурсами.

В начале 2020 г. будет разработан опытный образец интегрированной цифровой платформы и проведена серия «пилотных» внедрений в 10 различных городах России с учетом интеграции с существующей инфраструктурой и ведомственными информационными системами.

До конца 2020 г. будут разработаны и введены в действие меры государственной поддержки внедрения интегрированных цифровых платформ управления городскими ресурсами (субсидии, участие институтов развития и т.д.), а также возможные организационно-правовые формы реализации соответствующих проектов (проектные консорциумы, концессионные соглашения, сервисные контракты, доверительное управления и т.д.).

В 10 городах аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» и Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) будут интегрированы с цифровыми платформами управления городскими ресурсами.

До конца 2021 г. в 10 городах органы государственной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции, будут использовать интегрированные цифровые платформы управления городскими ресурсами и инфраструктурой технологических данных.

На начало 2023 г. в 30 городах будет внедрена интегрированная цифровая платформа управления городскими ресурсами. К концу 2023 г. с этой платформой будут интегрированы АПК «Безопасный город» и КСЭОН.

На начало 2024 г. в 50 городах будет внедрена интегрированная цифровая платформа управления городскими ресурсами. К концу 2024 г. АПК «Безопасный город» и КСЭОН в 50 городах будут интегрированы с цифровыми платформами управления городскими ресурсами. В 50 городах 75% решений об управлении городскими ресурсами принимается с использованием интегрированной цифровой платформы управления городскими ресурсами.

«Открытые данные» для жителей «умных городов»

Еще одно направление документа – обеспечение открытости, качества и востребованности городских данных для всех категорий потребителей. С этой целью до конца 2018 г. будет проведен анализ существующих наборов «открытых данных», размещенных на порталах региональных и муниципальных органов власти, и создаваемых на их основе сервисов, а также анализ зарубежных практик разработки приложений, использующих «открытые данные» для широкого круга лиц.

В II квартале 2019 г. органы местного самоуправления будут обязаны использовать опубликованные ими же массивы «открытых данных» как первичные источники для принятия решений.

До конца 2020 г. будет предоставлен открытый доступ («открытые данные») к городским информационным ресурсам с учетом требований к защите государственной тайны, персональных данных и иных требований по безопасности, в том числе через программный интерфейс.

В IV квартале 2022 г. будут разработаны и внедрены меры по стимулированию отечественных разработчиков к созданию на основе городских данных различных цифровых сервисов и приложений (включая сайты в сети интернет и мобильные приложения).

В IV квартале 2023 г. будут проработаны и введены в действие правовые и технологические механизмы легитимного и безопасного доступа заинтересованных частных и публичных лиц к непубличным данным, не подлежащим опубликованию в открытом доступе. Благодаря предложенным мерам к конце 2024 г. количество пользователей цифровых сервисов, функционирующих с использованием городских «открытых данных», составит не менее 15% от городского населения.