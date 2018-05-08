Путин потребовал перевести власть на российское ПО, а передачу данных и ИБ на российские решения

В день своей инагурации Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период действия своих президентских полномочий — до 2024 г., отведя отдельный раздел цифровизации экономики, прописав в нем приоритет отечественных решений.

Упор на отечественные ИТ-разрабоки как национальная цель

В ближайшие шесть лет ключевые направления цифровизации российской экономики станут строиться преимущественно на основе отечественных разработок. Это следует из текста подписанного Президентом России Владимиром Путиным указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В частности на российских решениях в указанный срок предполагается создание сквозных цифровых технологий и глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, а также обеспечение информбезопасности при работе с данными, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства. Кроме того, преимущественно на отечественное ПО предстоит перейти госорганам, органами местного самоуправления и госорганизациям.

Реализация этих планов возложена на Правительство и госорганы субъектов Российской Федерации — при реализации национальной программы «Цифровая экономика».

Владимир Путин расписал, чего за шесть лет ждет от Правительства по линии цифровизации экономики

Данная программа, в соответствии с текстом президентского указа, должна стать одним из элементов «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

Цифровизацию — на всю экономику

По замыслу главы государства, в ближайшие шесть лет посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений должны быть преобразованы приоритетные отрасли экономики и социальной сферы.

Среди них в документе перечислены здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортная и энергетическая инфраструктура, финансовые услуги.

Показатели и задачи для «Цифровой экономики»

Среди целевых показателей развития рассматриваемой сферы Владимир Путин определил увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.

Также Правительству и региональным госорганом предстоит создать устойчивую и безопасную ИКТ-инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.

Из других задач отметим создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на «гибком подходе в каждой сфере», и внедрение «гражданского оборота на базе цифровых технологий».

Отдельными пунктами указа прописаны обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики и внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления и оказания госуслуг, «в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей».

Также в документе упоминается создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование «и иные институты развития».

Наконец, указом предусмотрены разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), при реализации планов в области развития цифровой экономики.

Что такое «Цифровая экономика»

О переходе России на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте России по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце июля 2017 г.

В ноябре 2017 г. стало известно, что для создания в России условий построения цифровой экономики планируется осуществить корректировку нормативной базы. Будут введены электронные судебные договора, электронные исковые заявления в суд, а нормативная база будет переведена в машиночитаемый вид для исполнения искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.