Как на самом деле писались программы развития интернета в России

За время руководства Минкомсвязи Николаем Никифоровым было предпринято несколько попыток написать программу развития интернета и смежных отраслей. В итоге Правительство приняло программу «Цифровая экономика» с трехлетним бюджетом 520 млрд руб. Но принятие программы оказалось втянуто в бюрократию и лоббизм.

Как обустроить интернет

В начале 2015 г. в России появилась новая организация, предназначенная для лоббирования интересов интернет-отрасли - Институт развития интернета (ИРИ). Ее учредителями выступили три отраслевых объединения - Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), Медиа-коммуникационный союз (МКС), а также государственный Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и предприниматель Герман Клименко.

Наблюдательный совет ИРИ возглавил Клименко. Значимость данной организации предавал тот факт, что ее курировал Вячеслав Володин, в том время занимавший пост заместителя главы Администрации Президента. Уже скоро об ИРИ заговорил сам Президент России Владимир Путин: он поручил институту написать программы долгосрочного развития российского интернета.

Проект программы был готов к осени 2015 г. В документе более чем на 100 страниц весьма сумбурно описывалось дальнейшее развитие технологий и необходимость усиления госрегулирования в цифровой среде. Затем ИРИ решил написать к данной программе восемь дорожных карт по развитию направлений, связанных с интернетом.

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Были выбраны следующие направления: «Медиа и информация», «Государство и общество» ,«Образование», «Медицина», «Строительство и ЖКХ» ,«Экономика и финансы», «Розничный экспорт» и «Торговля». Проекты дорожных карт более детально описывали указанные направления, чем проект самой программы.

Когда CNews обнаружил проект дорожной карты «Интернет + Медиа», подготовленный МКС, разразился скандал. В качестве меры по борьбе с торрентами предлагался запрет одного из основополагающих протоколов интернета - UDP. Герман Клименко открестился от данной инициативы, но осадок на репутации ИРИ остался.

Встреча интернет-деятелей с Путиным

В декабре 2015 г. планировалось проведение двухдневной конференции «Интернет+Экономика». В ходе первого дня представители интернет-отрасли должны были обсудить проекты дорожных карт, после чего на второй день планировалось их представление Владимиру Путину.

Принятие трехлетней программы «Цифровая экономика» было сопряжено с бюрократическими играми и лоббизмом

Однако руководители крупнейших интернет-компаний отказались представлять подготовленные ИРИ дорожные карты. В итоге в ночь перед визитом Путина программу встречи пришлось срочно переверстывать.

Когда же Путин приехал на конференцию, главным итогом его выступления стало предложение Герману Клименко занять пост советника президента. В телерепортажах была показана сцена, в которой Клименко не рад этому предложению и просит дать ему время на то, чтобы посоветоваться с семьей.

В действительности Герман Клименко был доволен получением кабинета в Администрации Президента, и не скрывал радости в социальных сетях. Его назначение породило в Рунете эмоциональные дискуссии, зачастую переходящие на обсуждение его личности.

Дорожные карты под руководством Игоря Щеголева

Что касается дорожных карт по развитию смежных с интернетом инициатив, то их было решено переписать. Перечень восьми документов был изменен, и карты получили названия: «Суверенитет», «Медиа»,«Общество», «Финансы», «Образование»,«Медицина», «Торговля» и «Город».

Курировать написание данных стал не ИРИ, а рабочая группа, которую возглавил помощник Президента России Игорь Щеголев. Для каждого из упомянутых направлений была создана отдельная подгруппа, возглавляемая лоббистами из соответствующей сферы. Проекты дорожных карт были готовы к осени 2016 г., и степень их проработки была заметно выше, чем у ранее подготовленных проектов дорожных карт от ИРИ.

Тихий финал ИРИ

ИРИ в 2016 г. вел бурную общественную деятельность. Проводились конференции по каждому из названных направлений, также был запущен ряд проектов, создание особого мессенджера для чиновников. Эту инициативу поддержал министр связи Николай Никифоров.

Сам Герман Клименко с назначением в советники президента серьезного аппаратного веса не получил. В основном его деятельность сводились к предоставлению комментариям СМИ, особенно телевизионным, в поддержку тех или иных государственных инициатив в области регулирования интернета, а также к участию в дискуссиях в интернете.

В конце 2016 г. Вячеслав Володин переехал из Администрации Президента в кресло спикера Государственной Думы. После этого ИРИ лишился финансирования в виде грантов от государства и вынужден был распустить большую часть своих сотрудников.

В середине 2017 г. Клименко разругался со своими партнерами по ИРИ - РАЭК и РОЦИТ. Эти организации избрали на совете ИРИ нового директора института Максима Буянова, но Клименко саботировал его вступление в должность, отказавшись подписывать протокол об итогах голосования совета, и ИРИ на полгода остался без директора. После чего Клименко вышел из совета ИРИ, а институт возглавил бывший руководитель МКС Сергей Петров.

Путин «заболел» Цифровой экономикой

Дорожные карты, подготовленные рабочей группой Игоря Щеголева не были одобрены, вместо этого в конце 2016 г. Владимир Путин выдвинул новую идею - написание программы «Цифровая экономика», которая охватывала бы развитие сфер, связанных с обработкой данных, на срок до 2025 г. Поручение написать данную программу было дано министру связи Николаю Никифорову. Как говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов, Путин просто «заболел цифровой экономикой».

Минкомсвязи, проектируя будущую программу, снова стало использовать магическую цифру «8». Предполагалось включение в программу восьми разделов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры и образование»,«Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Нормативное регулирование», «Умный город», «Медицина» и «Государственное управление».

Правда, само Минкомсвязи писало только два раздела - «Информационная инфраструктура» и «Государственное управление». В то же время раздел «Информационная инфраструктура» писал известный критик Николая Никифорова Илья Массух, который был заместителем министра связи, когда Минкомсвязи возглавлял Игорь Щеголев. Кроме того, курировать написание программы было поручено рабочей группе во главе с Игорем Щеголевым и другим помощником президента - Андреем Белоусовым.

Проект программы был представлен Минкомсвязи в мае 2017 г. В июле появилась вторая, расширенная версия документа, учитывавшая, в том числе, предложения упомянутой рабочей группы. Окончательно программа была принята Правительством в августе.

В последний момент из программы было исключено три раздела - «Медицина», «Государственное управление» и «Город», несмотря на то, что с мая по июль раздел «Город» по объему увеличился в несколько раз.

Написание программных документов как бесконечный процесс

С утверждением программы «Цифровая экономика» бюрократические мероприятия вокруг нее столько стали разрастаться. По каждому из вошедших в программу разделов было решено создавать отдельных план мероприятий.

По идее план мероприятий должен детализировать соответствующий раздел программы. Но в большинстве случаев авторами планов мероприятий выступали иные лица, чем писали соответствующие разделы, в связи с чем пять планов мероприятий стали больше похожими на пять отдельных программ.

В планах мероприятий могли быть заложены как новые инициативы, отсутствовавшие в программе «Цифровая экономика», так и предложения по исключению находящихся в программе мероприятий. Например, таким образом из раздела «Информационная инфраструктура» было исключено мероприятие по строительству в крупных городах уличных Wi-Fi-сетей.

В то же время, в последний момент перед утверждением плана мероприятий по данному разделу, в документ был включен дорогостоящий и не предусмотренный программой проект строительства системы мобильной спутниковой связи.

Написанием планов мероприятий занялись центры компетенций, образованные по каждому из направлений на базе различных организаций. Так, центром компетенций по «Информационной инфраструктуре» стал «Ростелеком», по «Информационной безопасности» Сбербанк, по «Нормативному регулированию» Фонд «Сколково».

По направлению «Кадры и образование» центр компетенций был создан на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ), а по направлению «Формирование исследовательских центров и компетенций» на базе госкорпораций «Ростех» и «Росатом». Отдельно по каждому из направлений была сформирована своя рабочая группа, которая вносила коррективы в написанные соответствующим центром компетенции.

Курировать выполнение мероприятий было поручено двум органам исполнительной власти. Минкомсвязи отвечает за «Информационную безопасность», «Информационную инфраструктуру» и «Формирование исследовательских центров и компетенций», а Минэкономразвития - за «Нормативное регулирование» и «Кадры и образование».

Для реализации мероприятий программы «Цифровая экономика» была образована одноименная автономная некоммерческая организация (АНО), учредителями которой стали государство вместе с крупнейшими телекоммуникационными и интернет-компаниями. А функции проектного офиса программы были возложены на другую АНО - «Аналитический центр при правительстве».

Вершиной же всей этой конструкции стала правительственная комиссия по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий предпринимательской деятельности. Именно она утверждала планы реализации мероприятий программы «Цифровая экономика». В рамках этой комиссии была создана отдельная подкомиссия по цифровой экономике.

Финансирование на 520 миллиардов

В конце 2017 г. было утверждено и финансирование программы на период 2018-2020 гг. Общий объем финансирования составляет 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. будет взято из федерального бюджета, а 350 млрд руб. из внебюджетных источников.

В том числе на «Информационную инфраструктуру» должно быть потрачено 436 млрд руб., из которых 100 млрд руб. будет взято из федерального бюджета. Большая часть затрат по данному разделу суммы - 300 млрд руб. - это расходы из внебюджетных источников на вышеупомянутую систему спутниковой связи.

На «Информационную безопасность» планируется потратить 34 млрд руб., из которых 22,3 млрд руб. будут взяты из федерального бюджета. Расходы на «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» составят 50,1 млрд руб., в том числе 48,1 млрд руб. будут взяты из федерального бюджета. По направлению «Нормативное регулирование» затраты будут незначительными - 285 млн руб., а в плане реализации мероприятий по направлению «Кадры и образование» затрат вообще нет.

В программе «Цифровая экономика» много говорится о развитии новых технологий: 5G, интернет вещей, кибер-физические системы, большие данные и т.д. В программе содержится много любопытных инициатив. Например, анализ законодательной базы с помощью искусственного интеллекта. Или хранение портфолио россиян в «облаке» с формированием персональных траекторий развития.

Раздел «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» предполагает разработки по девяти направлениям «прорывных» сквозных технологий: «Нейротехнологии и искусственный интеллект», «Системы распределенного реестра», «Большие данные», «Квантовые технологии», «Новые производственные технологии», «Промышленный интернет», «Компоненты робототехники и сенсорики», «Технологии беспроводной связи» и «Технологии виртуальной и дополненной реальности».

Бюрократия, лоббизм, протекционизм

Но первое, что бросается в глаза при изучении программы «Цифровая экономика» и планов реализации ее мероприятий - это большое количество бюрократических мероприятий вместе с усилением регулирующей роли государства.

Например, практически по каждому мероприятию планируется осуществить «создание рабочей группы», «анализ международного опыта», «сбор предложений», «актуализацию предложений» и т.д. Запланировано создание разного рода центра компетенций, центров реагирования на инциденты, центров мониторинга и т.д.

Предполагается разработка отечественных стандартов для перспективных технологий, отечественных систем сертификации и правил реагирования на различные инциденты.

Другая заметная тенденция программы «Цифровая экономика» - протекционизм. Везде, где речь идет об использовании ПО и оборудования, предполагается создание преференций для отечественных производителей. Например, сети 5G предлагается строить на отечественном оборудовании.

При этом само оборудование предлагается делать на отечественной элементарной базе. Также в сетях 5G предполагается использование отечественных SIM-карт. Кроме того, для отечественных разработчиков и операторов связи предполагаются разного рода меры налогового стимулирования.

Третий тренд, который можно отметить в программе это лоббирование интересов крупных госструктур. Например, «Роскосмос» и его кредитор ВЭБ пролоббировали включение в программу вышеупомянутой системы мобильной спутниковой связи.

Сбербанк пытался продвинуть идею создания Национального центра по кибер-безопасности. Но против выступила ФСБ, которая сама создает аналогичный центр в рамках проекта ГосСОПКА.

АО ГЛОНАСС пролоббировало идею строительства федеральной беспроводной сети интернета вещей стандарта LPWAN. Правда, сотовые оператора сами хотят, чтобы их сети использовались для передачи информации от устройств интернета вещей. В итоге данное положение подкорректировали, оставив пункт о строительстве данной сети только в части магистральных автодорог.

«Ростелеком» пролоббировал включение в план мероприятий по разделу «Информационная инфраструктура» положение о едином инфраструктурном операторе для сетей 5G. Речь идет о строительстве «Ростелекомом» единой сети, которой смогут пользоваться различные сотовые операторы. Это выгодно самому «Ростелекому», но остальные участники рынка смотрят на такое предложение скептически.

Также «Ростелеком» хотел через программу «Цифровая экономика» расширить свои эксклюзивные права в тех или иных сферах. В 2016 г. «Ростелеком» стал единым поставщиком услуг передачи данных для федеральных органов исполнительной власти и организаций здравоохранения.

В проекте плана мероприятий по разделу «Информационная инфраструктура» говорилось, что единый поставщик услуг передачи данных должен быть выбран также для региональных и муниципальных органов власти, образовательных организаций и иных социальных объектов. Если бы данные предложения были реализованы, таким единым поставщиком стал бы «Ростелеком». Но после протестов других операторов и Федеральной антимонопольной службы эти идеи были отклонены.

Для программы «Цифровая экономика» готовят новые разделы

Между тем, в программу «Цифровая экономика» могут быть включены новые разделы. Ими могут стать, например, «Сельское хозяйство», «Строительство» и «Транспорт и логистика». Также «Ростелеком» и Минстрой ведут работы над возвращением в программу раздела «Умный город». Не исключено и возвращение раздела «Здравоохранение».

В итоге имеется утвержденная правительством программа «Цифровая экономика» и пять планов реализации заложенных в нее мероприятий. Общий бюджет соответствующих документов составляет 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должно быть выделено федеральным бюджетом. Однако реализация данных мероприятий может усложниться из-за большого количества бюрократических мероприятий, лоббизма крупных участников рынка и столкновения различных интересов.

Эксперты скептически смотрят на происходящие процессы по написанию отраслевых программ. «Как-то исторически программы развития связи и ИТ в России имеют тяжелую судьбу, - говорит директор Института проблем интернета Карен Казарян. - Они создаются со слабым привлечением отраслевых экспертов в сжатые сроки и с непроработанными механизмами выполнения, и исполняются тоже кое-как: в том числе из-за отсутствия должного контроля, финансирования или компетенций. При этом старую программу зачастую не успевают исполнить, а уже кипит работа над новой».

Казарян отмечает, что буквально недавно Владимир Путин подписал новый «майский» указ, который, в том числе, затрагивает и цифровую экономику. «Боюсь, что вслед за новым майским указом придется пересматривать планы мероприятий (да и пункты самой программы), над которыми работали последний год, - говорит аналитик. - Остается надеется, что они будут реализованы хотя бы частично».

Аналитик РАЭК Ирина Левова добавляет, что внутри самой программы «Цифровая экономика» есть противоречия между разделами. «Раздел «Нормативное регулирование» содержит общие формулировки, которые, впрочем, могут быть реализованы в положительные для отрасли мероприятия, - отмечает Левова. - А вот разделы «Информационная безопасность» и «Информационная инфраструктура» содержат конкретные предложения по усилению госрегулирования и лоббированию интересов госкомпаний. В то же время цифровая экономика - это, прежде всего, малый и средний бизнес».