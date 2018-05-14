Трамп решил спасти ZTE после того, как выгнал ее из бизнеса

Президент Трамп сообщил в Twitter, что договорился с председателем Китая Си Цзиньпином о возвращении ZTE в бизнес. Несколько дней назад жесткие санкции со стороны американских властей заставили китайского производителя остановить работу.

Решение Трампа

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) намерен помочь китайскому производителю смартфонов ZTE избавиться от запретов, наложенных на компанию Министерством торговли США. Эти запреты недавно заставили ZTE приостановить большую часть операций, включая продажу смартфонов. О своем решении президент сообщил в соцсети Twitter.

«Президент Китая Си и я, мы работаем вместе над тем, чтобы предоставить крупной китайской телефонной компании ZTE способ вернуться обратно в бизнес, быстро. Слишком много рабочих мест в Китае потеряно. Министерству торговли поручено выполнить это!» — написал Трамп в Twitter.

Профильные ресурсы отмечают, что упоминание рабочих мест в Китае — это нехарактерное поведение для Трампа, который обычно заботится в первую очередь о сохранении рабочих мест в США. Однако в 2017 г. ZTE потратила $2,34 млрд на закупку техники у американских производителей, сообщает ресурс CNet, осуществив таким образом вклад в экономику США.

ZTE - один из крупнейших в мире производителей смартфонов. В 2017 г. потребительский бизнес принес компании выручку в размере 35,2 млрд юаней или $5,53 млрд, что вывело ZTE на второе место в ряду китайских и на девятое место в ряду мировых производителей смартфонов по объему продаж.

Как ZTE выгнали из бизнеса

Несколько дней назад ZTE сообщила о приостановке своей основной деятельности, в том числе работы фабрик, после того как администрация Трампа запретила американским компаниям продавать китайскому производителю аппаратуру и ПО.

От запрета пострадало большинство продуктов ZTE, от бюджетных смартфонов до передового 5G-оборудования, поскольку в них используются американские технологии, закупаемые у Qualcomm, Microsoft, Intel, Dolby, Micron Technology и других компаний. Такие компоненты составляют в продукции ZTE, по разным оценкам, от 25% до 30%.

Президент США Дональд Трамп решил спасти китайского производителя ZTE

Санкции были наложены на ZTE на семь лет. Причиной стало нарушение со стороны китайской компании соглашения с американскими властями, согласно которому ZTE не должна была поставлять продукцию в Иран.

Узнав о нарушении соглашения, Министерство торговли США запретило ZTE в том числе использовать критически важные компоненты платформы Android. Был перекрыт доступ к магазину приложений Google Play, обновлениям и патчам безопасности. Также китайская компания потеряла возможность использовать инструменты американских операторов для распространения обновлений на свои уже проданные телефоны. Кроме того, ZTE лишилась доступа к критически важным компонентам сетевого оборудования, которое компания продает в различные страны, включая Индию, Австрии и Италию.

Соглашение с властями

Соглашение, которое нарушила ZTE, было достигнуто после того, как в прошлом году федеральный суд штата Техас признал компанию виновной в нелегальных поставках техники, содержащей американские компоненты, в Иран. Также ZTE была признана виновной в совершении 283 поставок оборудования, включая серверы и роутеры, в Северную Корею. Обе страны находятся под санкциями США. ZTE осуществляла незаконные поставки тамошним клиентам с 2010 по 2016 гг.

По итогам судебного разбирательства китайская компания заплатила $890 млн штрафа, еще $300 млн могут быть потребованы дополнительно. Также ZTE пришлось заменить четырех топ-менеджеров и лишить финансового поощрения еще 35 руководителей. Впрочем, последняя мера, хоть и предписанная судом, не была впоследствии реализована на практике. Решению суда предшествовало пятилетнее расследование со стороны американских властей, в ходе которого ZTE предоставляла следствию недостоверные данные и пыталась сбить его с верного пути.