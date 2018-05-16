В Telegram встроили инструменты обхода блокировок нового типа

Мессенджер Telegram, заблокированный сразу в нескольких государствах, вскоре получит обновление, которое включает поддержку быстрых и безопасных прокси-серверов, предназначенных исключительно для него. Нововведение обещает быть выгодным для всех участников процесса кроме провайдеров, которым станет сложнее бороться со средствами обхода блокировок.

MTProto Proxy упростит обход блокировок

На странице локализации приложения Telegram для ОС Android появились новые строки текста для перевода с английского на другие официальные языки приложения, которые свидетельствуют о том, что в ближайшее время в популярном мессенджере будет реализована поддержка прокси-сервера (службы в компьютерных сетях, выступающей в роли посредника между пользователем и некоторым ресурсом в сети) нового типа под названием MTProto Proxy.

Это решение разработано специально для обеспечения функционирования Telegram в условиях блокировки мессенджера провайдерами услуг связи.

Преимущество нового решения перед HTTP- и SOCKS5-прокси, поддержка которых реализована в стабильных версиях мессенджера, заключается в более высокой производительности и защищенности.

Кроме того, серверы на MTProto провайдерам будет значительно сложнее заблокировать.

Окно параметров прокси в тестовой версии Telegram

В настоящее время новая функция доступна в тестовой альфа-версии 1.2.18 Telegram для персональных компьютеров.

«Мягкая монетизация»

Судя по всему, добровольцы, которые развернут прокси MTProto на своих серверах, получат возможность указать Telegram-канал, на который автоматически подпишутся все пользователи этих серверов.

Скриншот веб-страницы локализации Telegram

Таким образом, в выигрыше останутся обе стороны, вовлеченные в процесс: пользователи Telegram получат простой и эффективный способ обхода блокировок мессенджера, а владельцы инфраструктуры – прямой канал связи с пользователями или возможность в мягкой форме монетизировать свои услуги при помощи ненавязчивой рекламы каналов Telegram.

Блокировка Telegram

Напомним, что 13 апреля 2018 г. Таганский районный суд Москвы постановил ограничить доступ к информационным системам и программ для ЭВМ, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей сети интернет и функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger LLP. Поводом для этого стал отказ представителей Telegram предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера в связи технической невыполнимостью требования.

16 апреля 2018 г. операторы связи приступили к блокировке мессенджера, в результате чего тот оказался частично неработоспособным. Также пострадали ресурсы, не связанные с Telegram.

Россия не единственное государство, где власти ведут борьбу с Telegram. Так, 30 апреля 2018 г. иранский суд постановил запретить использование мессенджера. Требование о запрете так же было выдвинуто силовыми структурами, недовольными тем, что Telegram якобы активно использовался участниками протестов для координации.

