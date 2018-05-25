Россиянам впервые показали новые паспорта с электронной подписью

Сбербанк и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации презентовали варианты использования идентификационных документов с биометрической информацией нового образца. В скором времени владельцы новых документов смогут удаленно зарегистрировать бизнес и получать государственные услуги, не выходя из дома.

Новые биометрические паспорта

Министерство цифрового развития совместно со Сбербанком представили прототипы технических решений для использования идентификационных документов с биометрической информацией, в том числе и прототип биометрического документа нового образца со встроенной электронной подписью. Владелец такого паспорта в отличие от используемых в России сейчас сможет выполнять любые юридически значимые действия, не посещая государственные учреждения и вовсе не покидая дома.

Кроме электронной подписи микрочип, встроенный в документ, содержит информацию о биометрических данных гражданина, фотографию владельца, его электронную подпись и изображение отпечатков пальцев.

Работающие прототипы для использования идентификационных документом с биометрической информацией разработаны Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и ФГБУ НИИ «Восход» – подведомственным предприятием Министерства, которое входит в Топ-20 рейтинга CNews Analytics «100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2016 г.».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков у стенда Сбербанка на ПМЭФ-2018

В презентации, которая состоялась в рамках Петербургского экономического форума 24 мая 2018 г., приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков и президент Сбербанка Герман Греф.

Преимущества новых документов

Как сообщила пресс-служба Сбербанка, клиенты банка смогут получить государственный документ с биометрией нового образца в отделениях Сбербанка без посещения многофункциональных центров и иных организаций. Владельцы новых биометрических документов, удостоверяющих личность, смогут зарегистрировать бизнес дистанционно, получать государственные услуги, требующие электронной подписи.

Напомним, что в феврале 2018 г. в ходе Сочинского инвестиционного форума Сбербанк анонсировал первый сервис дистанционного открытия бизнеса в России и зарегистрировал первого предпринимателя при помощи мобильного приложения, электронной подписи и заграничного биометрического паспорта гражданин РФ.

Решение реализовано совместно с Минкомсвязью России на базе платформы знаний и сервисов для бизнеса «Деловая среда» и позволяет клиентам Сбербанка удаленно зарегистрировать бизнес в пять элементарных шагов. Процедура занимает примерно 30 минут. Для регистрации потребуется лишь загранпаспорт с биометрией и смартфон с поддержкой NFC – технологии беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, обычно используемой для бесконтактной оплаты товаров и услуг.

Представители Сбербанка и Минкомсвязи на ПМЭФ-2018

По словам Анатолия Попова, старшего вице-президента и руководителя блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка, банк принимает участие в пилотном проекте по созданию высокотехнологичных клиентоориентированных схем проведения удаленной идентификации

«Важная часть благоприятной деловой среды – это удобство и доступность административных процедур для бизнеса, – отметил Анатолий Попов. – Здесь мы уже идем по пути дальнейшей цифровизации отношений между бизнесом и государством. Это принципиально новая модель обслуживания для банка. Наш банк становится экосистемой для своих клиентов».

Начиная с 24 мая 2018 г. услуга удаленного открытия бизнеса при помощи заграничного паспорта РФ с биометрическим чипом доступна для всех россиян. Зарегистрировать можно как ИП, так и юридическое лицо.