Гендиректором МГТС стал экс-руководитель «Ситроникса»

В МГТС сменился гендиректор и председатель совета директоров. В первом случае новое назначение празднует Павел Кузнецов, во втором — Кирилл Дмитриев.

Смена гендиректора МГТС

Гендиректором Московской городской телефонной сети (МГТС) стал Павел Кузнецов, до этого момента занимавший пост президента системного интегратора «Ситроникс». В новой должности он сменил Андрея Ершова, который возглавлял организацию с с 5 октября 2012 г.

Как рассказали CNews в пресс-службе МГТС, Ершов уходит из компании по собственному желанию и будет заниматься «проектной деятельностью» за пределами МГТС.

Назначение Павла Кузнецова можно считать внутригрупповой перестановкой кадров — «Ситроникс» входит в АФК «Система», куда также входит и МТС, для которой МГТС является дочерней структурой.

Павел Кузнецов возглавил МГТС





В МТС указывают, что Кузнецов обладает опытом разработки и продаж услуг системной интеграции, интернета вещей и «других технологических продуктов на базе телекоммуникационных сервисов». «Эти компетенции очень важны в настоящий момент для долгосрочного развития компании и будут способствовать реализации планов МГТС по дальнейшему развитию», — считает президент МТС Алексей Корня.

Еще одно назначение в МГТС

В один день с назначением Кузнецова также было объявлено о том, что председателем совета директоров МГТС стал вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев. В этом статусе он сменил Андрея Дубовскова, который недавно получил повышение, переместившись с позиции президента МТС на пост президента АФК «Система».

Судя по информации на сайте МГТС, в составе совета директоров в качестве рядового его члена Андрей Дубовсков остался.

Трудовая биография Павла Кузнецова

По данным МГТС, Павел Кузнецов родился в 1977 г. Он окончил Пензенский государственный университет им. В. Г. Белинского. Трудовую деятельность начал в 1996 г., и несколько лет работал в различных компаниях на рынке оптовой торговли нефтепродуктами.

С 2011 по 2014 гг. Кузнецов занимал ряд руководящих позиций в администрации Пензенской области. В 2014 г. перешел в АФК «Система» на позицию директора по проектам. С 2015 по 2016 гг. являлся президентом «Интеллект-телеком». Президентом «Ситроникса» стал в марте 2016 г.