Россиянам создадут «цифровых двойников»: Как это будет
«Цифровые двойники» для граждан России
Минкомсвязи выступает за создание для граждан России «цифровых двойников». Об этом в кулуарах проходящей в Иннополисе (республика Татарстан) конференции ЦИПР сообщил замминистра связи Алексей Козырев.
«Цифровой двойник» будет знать всю необходимую информацию о реальном гражданине - паспортные данные, телефон и т.п., - и сможет представлять его интересы при общении с государством. Например, цифровой двойник, по поручению гражданина, сможет в его интересах провести сделки с принадлежащими ему квартирой, машиной и т.д.
Облачная электронная подпись и биометрическая идентификация
По выражению замминистра связи, цифровой двойник будет за гражданина проходить «государственные квесты». «Но «цифровой двойник» станет правдоподобным, если, как и вы в реальном мире, он сможет подписать что-то своей подписью, - говорит Козырев. - У вас для этого есть ручка и рука, а у двойника - электронная подпись».
Для доступа к «цифровому двойнику» будет использоваться биометрическая идентификация. Это единственный вид идентификации, неотчуждаемый от человека, подчеркнул замминистра.
«У вас не будет никакого носителя или ключика для доступа к своему цифровому двойнику, кроме биометрии, - заявил Алексей Козырев. - Чтобы мы полноценно начали жить в условиях цифрового госуправления и цифровой экономики, у каждого «цифрового двойника» гражданина, помимо данных с профиля, должна быть собственноручная подпись».
Сама подпись «цифрового двойника» будет облачной, для использования «цифровых двойников» потребуется внесение изменений в нормативную базу. . В мае 2018 г. был разработан законопроект об облачной электронной подписи.
База данных «цифровых двойников» может быть распределенной и работать с помощью технологии блокчейн. Подключаться к базе данных смогут как госструктуры, так и бизнес-организации - все, кому необходимо будет взаимодействовать с цифровыми двойниками граждан.
«Цифровой двойник» в мобильном приложении
Разработчики мобильных приложений, как государственных, так и коммерческих, смогут добавить в них возможность работы с «цифровым двойником». Для этого пользователь должен будет нажать специальную кнопку - подключиться к своему цифровому двойнику - и осуществить через камеру смартфона биометрическую идентификацию.
Соответственно, «цифровой двойник» гражданина через медицинское приложение будет осуществлять медицинские операции, через приложение госуслуг - работать с госуслугами и т.д.
Марктейплейс госуслуг
Параллельно Минкомсвязи ведет работу над созданием маркетплейса государственных услуг на ресурсе gov.ru. На нем будет каталог всех государственных ресурсов и поисковый сервис по ним. Сейчас критериям, необходимым для работы с gov.ru, удовлетворяет созданный «Ростелекомом» поисковик «Спутник». Но Минкомсвязи ведет переговоры и об использовании поисковой системы «Яндекс». говорит Алексей Козырев.
Прототип ресурса gov.ru с первыми сервисами заработает до конца 2018 г. Полноценный запуск маркетплейса состоится в 2019 г.
«В перспективе мы придем к такой экосистеме, когда разработчики ведомственного контента получат такой набор инструментов для встраивания в данную платформу, которая будет работать по аналогии с магазинами приложений, - заявил Алексей Козырев. - В результате, представьте себе, на любом мобильном телефоне, который в России продается, появляется предустановленные приложения государства. И вы, покупая телефон, знаете, что у вас есть «цифровой двойник» с биометрической идентификацией, с которым вы можете пройти и попасть в государственный цифровой мир».