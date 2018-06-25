ИТ-легенду Джона Макафи отравили посреди толпы телохранителей

Основатель ИБ-бренда McAfee Джон Макафи сообщил в Twitter, что его пытались отравить, в результате чего он два дня пролежал в больнице без сознания. Макафи опасается за свою жизнь и окружает себя многочисленной охраной после поспешного отъезда из Белиза в 2012 г., поскольку тамошние картели, предположительно, охотятся за документами, которые он хакнул.

Покушение на Макафи

На скандально известного пионера кибербезопасности Джона Макафи (John McAfee) было совершено покушение. Как сообщил он сам в соцсети Twitter, неизвестные сумели отравить что-то, что Макафи принял внутрь. В результате разработчик два дня провел без сознания в медицинском центре «Видант» в Северной Каролине.

Придя в себя, Макафи извинился в Twitter за свое отсутствие, которое длилось в общей сложности три дня. Также предприниматель выложил доказательства своего пребывания в больнице — несколько фото, на которых он запечатлен без сознания на больничной койке, обмотанный проводами. «Меня сложнее убить, чем кто-либо может себе представить. Я вернулся», — отметил Макафи. Он сообщил, что вопреки предписаниям врачей намерен покинуть больницу.

На вопрос одного из подписчиков, какое именно ядовитое вещество было использовано, Макафи ответил: «Это не важно. Они предполагали, что оно не будет выявлено». Он добавил, что все, что он говорит, думает, делает и вообще все, что с ним происходит, записывается 24 часа в сутки.

Возможные отравители

В Twitter Макафи написал, что знает, кто покушался на его жизнь. «И тем, кто это сделал — вы скоро поймете, что значит настоящий гнев. Я точно знаю, кто вы такие. Вам лучше исчезнуть». Он также назвал своих врагов «некомпетентными» и выложил фото, на котором показывает им вместе с женой неприличный жест.

Джон Макафи на больничной койке

Издание The Independent сообщало, что после того, как Макафи сбежал из своего дома в Белизе в 2012 г., за ним охотятся тамошние преступные картели. Пионер кибербезопасности утверждает, что перед отъездом из страны он добыл хакерскими способами документы, которые проливают свет на связь правительства Белиза с организованной преступностью. Дом Макафи в Белизе позже сгорел при обстоятельствах, которые он называет подозрительными, сообщает Fox News.

Меры безопасности

Опасаясь за свою жизнь, Макафи вынужден жить в хорошо укрепленном доме в Лексингтоне, штат Теннесси. Как заявил он сам в интервью Men's Journal, в насаждениях неподалеку от дома периодически обнаруживаются следы присутствия посторонних.

В прошлом году Макафи сообщил изданию Newsweek, что услышал, как кто-то проник в дом, и это заставило разработчика сделать несколько выстрелов из пистолета по стенам. Тогда же Макафи признавался, что «ест, спит и принимает душ с пистолетом в руке», а также ходит по своему дому, напичканному охраной, в сопровождении двух немецких овчарок и одного питбуля.

Джон Макафи вместе с женой показывает неприличный жест неудачливым отравителям

Однако госпиталь, в котором Макафи оказался после отравления, находится в 966 км от Лексингтона. Поясняя, как его занесло так далеко от дома, Макафи сообщил, что был вынужден пуститься в бега из-за неприятностей с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В 2016 г. из-за связи разработчика с различными криптовалютными проектами SEC прислала ему повестку в суд. Как сообщил Макафи месяц назад, больше он таких повесток принимать не намерен, чем и был вызван его отъезд из дома. При этом он передвигался в колонне из пяти автомобилей, которыми управляли бывшие спецназовцы, в сопровождении большого количества хорошо вооруженных охранников.

Кто такой Джон Макафи

Джон Макафи — шотландско-американский программист, пионер в сфере антивирусного ПО, основавший в 1987 г. компанию McAfee и покинувший ее в 1994 г. В 2010 г. Intel объявила о приобретении McAfee за $7,68 млрд. К этому времени McAfee уже устойчиво занимала вторую по объему выручки долю рынка антивирусного ПО (после Symantec).

В 2014 г. Intel объявила о переименовании McAfee в Intel Security, чтобы дистанцироваться от фигуры Макафи, который к тому времени успел стать одиозной личностью. Макафи не только вел богемный образ жизни, но и проходил в качестве подозреваемого по делу об убийстве своего соседа, застреленного в собственном доме в Белизе в ноябре 2012 г. Однако официального обвинения Джону предъявлено не было.

Кроме того, полиция Белиза, где Макафи жил на своей вилле, инкриминировала ему хранение и продажу оружия и нелицензированных медикаментов. После того, как его вилла подверглась обыску, Джон был вынужден изменить внешность и мигрировать Гватемалу, которая вскоре выдала его США. Впоследствии все обвинения были с него сняты.

В мае 2016 г. Джон Макафи был назначен председателем и генеральным директором компании MGT Capital Investments. В том же месяце компания объявила, что сменит название на John McAfee Global Technologies, породив таким образом еще один бренд McAfee, поскольку в апреле 2017 г. Intel продала часть акций Intel Security, после чего компания была переименована обратно в McAfee.