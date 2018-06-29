Власти разъяснили «закон Яровой» для сайтов: Хранить содержимое сообщений придется максимальный срок

Правительство уточнило требования «закона Яровой» к интернет-компаниям

Правительство России утвердило правила хранения организаторами распространения информации в сети интернет (ОРИ) содержимого сообщений пользователей. Документ является подзаконным актом к Закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», в соответствии с которым с 1 июля 2018 г. ОРИ должны будут хранить содержимое переписок своих пользователей.

Что такое ОРИ

Термин ОРИ был введен в законодательство в 2014 г, когда был принят разработанный при участии сенатора Ирины Яровой пакет «антитеррористических поправок». Под ОРИ подразумеваются сайты и сервисы, которые позволяют общаться пользователям сети интернет, за исключением сайтов для личных и семейных нужд.

Первоначально закон требовал от них хранить на территории России данные о совершаемых российскими пользователями действиями в течение полугода. Тогда же было принято постановление правительства, детализирующее требования к хранению информации.

Было установлено, что российскими пользователями являются пользователи, авторизующиеся с территории России, зарегистрировавшиеся с территории России либо зарегистрировавшиеся с помощью российских идентификаторов (паспортов, номеров сотовых телефонов и т.д.). Также российские правоохранительные органы могут сами сообщить ОРИ, каких пользователей стоит считать российскими.

По требованию Правительства интернет-компании должны хранить

переписку пользователей полгода – срок, максимально отведенный «законом Яровой»

ОРИ должны хранить и передавать российским правоохранительным органам регистрационные данные о российских пользователях, информацию о фактах их авторизации, переданными и полученными ими сообщениях, оказанных им платных услугах и осуществленных платежах.

Требования о хранении содержимого сообщений

В 2016 г. был принят новый антитеррористический пакет законопроектов, соавтором которого также выступила Ирина Яровая. Документ получил неформальное название «закон Яровой». Согласно нему, ОРИ должны хранить данные о переписке российских пользователей уже в течение года. Также в течение до полугода должно храниться и содержимое самих сообщений.

Речь идет обо всех видах сообщений: текстовых, фото, видео, изображениях, звуках и т.д. Норма о хранении содержимого сообщений является наиболее дорогостоящей для ОРИ и крупные российские интернет-компании выступали против ее принятия. В итоге в законе было прописано, что данная норма вступит в силу только с 1 июля 2018 г., а правительство установит требования к объемам и срокам хранения.

Кроме того, в случае применения ОРИ технологии обмена ключей для шифрования сообщений между пользователями закон обязал предоставлять спецслужбам ключи для дешифровки таких сообщений.

Власти не стали смягчать требования «закона Яровой» для интернет-компаний

Нынешнее постановление правительства конкретизирует требования к ОРИ по хранению содержимого сообщений. Правительство решило не смягчать требований к ОРИ и обязало их хранить сообщения пользователей максимально отведенный законом срок: полгода. Понятие российского пользовател осталось таким же, каким было в постановлении правительства от 2014 г.

«Постановление правительства содержит максимально отведенный законом срок хранения содержимого переписки, но не содержит максимального объема емкости, которое следует выделить для этих целей, - отмечает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. - Поскольку ОРИ могут признаны практически любые интернет-сайты, реализация данных требований потребует больших затрат, которые будут непосильтными как для небольших интернет-ресурсов, так и для крупных интернет-компаний. При этом по-прежнему не ясно, каким образом следует хранить сведения, содержащие тайну, персональные данные, объекты авторского права и т.д.»

Отметим, что «антитеррористический пакет» законопроектов от 2016 г. ввел похожие требования и к операторам связи. Они должны хранить сведения о переданных их абонентами сообщений в течение трех лет, а содержимое самих сообщений - сроком до полугода. Норма о хранении содержимого сообщений операторов связи также вступает в силу с 1 июля 2018 г., а требования к ней должны были быть прописаны в отдельном постановлении правительства.

Это постановление правительства вышло весной 2018 г. Телефонный трафик следует хранить в течение полугода. А вот в случае с трафиком передачи данных правительство пошло на компромисс.

Его надо будет хранить с 1 октября 2018 г. Оператор связи должен будет выделить емкости для хранения такого трафика и сдать соответствующую систему Роскомнадзору и ФСБ. Объем емкости должен будет соответствовать объему, необходимую для хранения оператором трафика своих абонентов за месяц, предшествующей сдачи им своей системы. Каждый год в течение последующих пяти лет объем емкости будет увеличиваться на 15%.

Как наказать ОРИ за невыполнения российских законов

Между тем, если деятельность операторов связи является лицензируемой, то регулировать работу ОРИ сложнее. Реестр ОРИ Роскомнадзор завел осенью 2014 г., но первое время в него включались только российские сервисы. За отказ регистрироваться в реестре ОРИ закон предусматривает наказание в виде блокировки доступа к ресурсу с территории России, но первое время Роскомнадзор не наказывал иностранные площадки за игнорирование требований к Реестру ОРИ.

Первые иностранные сервисы стали включаться в Реестр ОРИ в начале 2017 г. Тогда же были заблокированы первые зарубежные сервисы, которые в этот Реестр не вступили. В то же время Роскомнадзор не применял никаких санкций по отношению к таким крупным сервисам, как Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, Skype и т.д, хотя в Реестре ОРИ их нет.

Наиболее громкой стала история с Telegram. В 2017 г. глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил его о блокировке. После этого создатель Telegram Павел Дуров согласился зарегистрироваться в Реестре ОРИ, однако заверил, что доступа к переписке пользователей он давать не будет.

Затем ФСБ затребовала от Telegram ключи для дешифровки сообщений ряда его пользователей. В связи с отказом от выполнения этого требования этой весной Роскомнадзор начал блокировку Telegram. Впрочем, самому мессенджеру удается блокировку обходить.

Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк отмечает, что до сих пор Реестр ОРИ работал непрозрачно. «Скорее всего, так и будет продолжаться, а все истории с получением данных пользователей будут решаться по «телефонному праву», - говорит Козлюк. - В этой связи показательна история со швейцарским мессенджером Threema: Роскомнадзор включил его в Реестр ОРИ, но сам сервис заявил, что законодательство Швейцарии в принципе не позволит ему передавать данные о своих пользователях».