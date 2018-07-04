В России муниципальным служащим установят планку по цифровой грамотности

Проект раздела «Умный город» программы «Цифровая экономика» подразумевает создание в российских городах инновационный инфраструктуры. Для этого при поддержке городских администраций будут создаваться технопарки и центры по защите интеллектуальной собственности, а для муниципальных служащих разработают стандарты цифровой грамотности.

Российские «умные города» наполнят инновациями

Подготовленный «Ростелекомом» при участии Минстроя и отраслевых экспертов раздел «Умный город» программы «Цифровая экономика» предусматривает в числе прочего проект плана мероприятий создание инновационной инфраструктуры для «умных городов».

С этой целью предлагается обеспечить благоприятные условия для развития высокотехнологических компаний, основанным направлением деятельности которых является развитие цифровых технологий. В рамках соответствующего мероприятия в начале следующего года будет проведен анализ существующей инновационной инфраструктуры российских городов и возможностей ее развития.

Будут разработаны меры, обеспечивающие рост количества специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, занятый в экономике городов. Также будут разработаны методические рекомендации по формированию центров по защите интеллектуальной собственности при поддержке городских администраций в вузах и крупных компаниях-налогоплательщиках.

До конца 2019 г. будут скорректированы стратегии государственных институтов развития. Должна учитываться необходимость улучшения инновационной инфраструктуры российских городов и стимулирования развития и поддержки отечественных инновационных компаний, разрабатывающих технологии «умного» города и индустриального интернета.

Плановые показатели проекта раздела «Умные города» программы «Цифровая экономика»

Показатели и индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Координация реализации направления "Умный город" Количество «умных» агломераций (количество агломераций), шт. - 2 2 2 2 5 Количество городов концепции «Умные города России», - участников ТОП-10 Рейтинга «Умных городов стран ЕАЭС» - 5 5 6 6 6 Количество городов концепции «Умные города России», вошедших в ТОП-50 приоритетных международных рейтингов по направлению «Умный город» - 3 3 4 5 6 «Умное» ЖКХ Доля новых потребителей (в том числе домохозяйств в новостройках) и потребителей, заменивших приборы учета в течение 2018-2020г. (в том числе в ходе капитального ремонта), которые применяют приборы дистанционного учета потребления тепло-, энерго- и коммунальных ресурсов, % - 50 90 90 90 95 Доля выездных проверок контрольно-надзорных органов с целью контроля объектов генерации и распределения ТЭР и коммунальных ресурсов по сравнению с 2018 годом, % - -5 -10 -15 -20 -30 Доля заявлений на подключение к сетям электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, поданных в электронном виде, % 5 40 50 60 70 90 Доступная, комфортная и безопасная для здоровья граждан окружающая среда Уровень загрязнения по основным загрязнителям атмосферного воздуха в городах концепции «Умные города России», по сравнению с 2018 годом, % - - 5 10 10 20 Охват населения цифровыми сервисами информирования о состоянии окружающей среды, % - - 10 25 40 50 Количество городов концепции «Умные города России», в которых 75% решений об управлении городским ресурсами принимается с использованием интегрированной цифровой платформы управления, шт. - - - - 15 50 Доля пользователей цифровых сервисов городов концепции «Умные города России», функционирующих с использованием городских открытых данных (доля городского населения), % - 10 15 20 20 25 Доля решений, принятых с участием граждан городов концепции «Умные города России», о развитии и функционировании городов путем электронного голосования - 10 20 50 70 90 Количество городов концепции «Умные города России», в которых проводят на регулярной основе мониторинг общественного мнения и удовлетворенности граждан уровнем качества жизни с использованием цифровых сервисов анализа в социальных сетях, группах мессенджеров и блогах 10 50 50 50 50 50 Инновационная инфраструктура Годовой объем налоговых и таможенных платежей резидентов технопарков в бюджеты всех уровней на 1 кв. метр занимаемой площади вырос по сравнению с 2018 годом, % - 15 23 35 50 60 Количество патентных заявок на изобретения в «умных» городах в год в расчете на 10 тыс. человек, шт. - 1 1 2 2 3 Цифровое строительство и территориальное планирование Доля проектируемых объектов недвижимости, проходящих проверки на соответствие требованиям и нормативам без участия человека (от общего количества проектируемых объектов), % 10 20 30 50 70 90

Источник: CNews Analytics

В том числе речь идет о компаниях, разрабатывающих технологии интеллектуальных транспортных систем и информационного моделирования, а также занимающимися внедрением интеллектуальной инфраструктуры в ЖКХ и энергетике.

Технопарки и центры защиты интеллектуальной собственности

До конца 2020 г. в 15 городах на базе вузов и крупных компаний-налогоплательщиков будет действовать не менее одного технопарка на каждый город при поддержке городских администраций. Также в 15 городах появится не менее одного на каждый город центра по защите интеллектуальной собственности, которые будут действовать при поддержке городских администраций в вузах и крупных компаниях-налогоплательщиках.

До конца 2024 г. в 50 городах будет сформировано по одному – двум центрам на каждый город по защите интеллектуальной собственности. В таком же количестве городов будут сформированы инновационные и промышленные кластеры и технопарки (не менее одного на каждый город). Подразумевается, что такие центры и кластеры будут обладать инфраструктурой для ускоренного создания и проведения испытаний прототипов и опытных образцов (партий) инновационной или высокотехнологичной продукции.

Стандарты для муниципальных служащих по цифровой грамотности

Еще одно обозначенное в документе направление работы для создания инновационной инфраструктуры в «умных городах» состоит в повышение цифровой грамотности муниципальных служащих и стимулировании городских властей к внедрению цифровых технологий. С этой целью до конца 2018 г. будут утверждены изменения в существующие профессиональные стандарты муниципальных служащих с учетом требований к навыкам по работе с данными.

В 50 городах будет использоваться обновленный профессиональный стандарт специалиста по работе с данными на муниципальной службе с учетом требований по работе с данными. Также в аналогичном числе городов будет разработана и внедрена система непрерывного обучения муниципальных служащих по применению цифровых технологий.

В начале 2020 г. в 50 городах будет внедрена система мотивации для руководителей городских администраций и мэров городов, учитывающая результаты деятельности по внедрению цифровых технологий.

А в III квартале 2020 г. будут внедрены меры по повышению уровня цифровой грамотности муниципальных служащих и созданию привлекательных условия работы в муниципалитете для специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий.