Началось производство ноутбуков на «Эльбрусах» ценой полмиллиона рублей

Ноутбук на «Эльбрусах»

В Россий появился первый отечественный защищенный ноутбук на процессорах «Эльбрус». Он пошел в серию. Об этом стало известно из сообщения компании. Он позиционируется как техника для экстремальных условий эксплуатации. Вычислительное ядро компьютера основано на отечественном микропроцессоре «Эльбрус 1С+», позиционируемый разработчиками как экономичный.

Модель получила название ЕС1866. Разработчики заверяют, что она может использоваться силовыми структурами для решения различных задач управления и работы с секретной информацией в полевых условиях. Также она может применяться в гражданских целях — для решения задач промышленности, логистики, сельского хозяйства, оказания медицинской помощи (вне медицинских учреждений) и в условиях чрезвычайных ситуаций. Разработчик заверяет, что полностью готов к серийному производству изделия.

На вопрос о ценовой политике реализации техники разработчики сообщили, что спрос на такие изделия оценивается в несколько тысяч в год. «Стоимость начинается от 500 тыс. руб., и зависит от комплектации, при этом американские аналоги стоят примерно в два раза дороже».

Комментарии разработчика

Выпуск новинки компания вписывает в принятую в России концепцию импортозамещения. «Эта работа особенно важна в условиях растущего числа киберугроз», — говорят в организации.

Характеристики новинки

Производители отмечают, что герметичный корпус ноутбука, выполненный из алюминиевого сплава, отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры (от -20 до +55°С), попадание влаги. Модульность конструкции ноутбука предназначена обеспечивать возможность выбора архитектуры центрального процессора изделия без изменения конструктивного исполнения. Компьютер оснащен 17-дюймовым экраном и имеет габариты 41,3 см по длине, 34 см по ширине, 8 см по толщине.

Российские процессоры «Эльбрус» стали основой ноутбука

Компьютер работает под управлением отечественной ОС «Эльбрус», однако, производители заверяют, что на него может быть установлена любая другая операционная система, «в том числе ОС специального назначения Astra Linux».

Минпромторг об архитектуре «Эльбрус»

Напомним, в Минпромторге не сомневаются, что архитектура «Эльбрус» имеет ряд уникальных особенностей. Среди них министерство отмечало возможность выполнять на каждом ядре до 25 операций за один машинный такт, что обеспечивает высокую производительность при умеренной тактовой частоте.

Также в министерстве указывали на реализацию технологии динамической двоичной трансляции, позволяющей обеспечивать эффективное исполнение приложений и операционных систем, распространяемых в двоичных кодах стандартной архитектуры x86.

Кроме того, архитектура «Эльбрус» поддерживает режим защищенных вычислений с особым аппаратным контролем целостности структуры памяти, что повышает уровень информационной безопасности использующих его программных систем.