Mail.ru запустила сервис тестов и опросов для бизнеса

Портфель SaaS-продуктов платформы «Mail.ru для бизнеса» пополнился новым сервисом Askbox, позволяющим создавать опросы и тесты. Новинка предлагает инструменты аналитики, распространение опросов через наиболее популярные каналы, а также продвинутый визуальный редактор.

Новый b2b-продукт Mail.ru

Mail.ru представила новый сервис Askbox на базе SaaS-платформы (Software as a Service – программное обеспечение как услуга) «Mail.ru для бизнеса». Решение позволяет создавать формы для сбора обратной связи, опросы, проводить тестирование клиентов или сотрудников и собирать данные из различных каналов в одном месте. Опросы позволяют бизнесу проводить более качественный анализ предпочтений клиентов и получать обратную связь.

При конструировании опросов доступны более 20 типов форм, 21 тип вопросов – закрытые и открытые, семантический дифференциал, карточная сортировка, метод Кано и другие.

Доставка опросов осуществляется по большинству популярных каналов коммуникации: через веб-сайты, в социальных сетях, по SMS, электронной почте, при помощи QR-кодов и прочих. Результаты из этих источников агрегируются в наглядную аналитику. Результаты могут отображаться в виде графиков или таблиц и позволяют отслеживать такие важные показатели, как NPS (Net Promoter Score – индекс готовности рекомендовать) и CSI (Customer Satisfaction Index – индекс потребительской удовлетворенности).

Статистика по результатам пройденного опроса в веб-приложении Askbox

Askbox несложен в использовании и имеет интуитивно понятный интерфейс, а также снабжен визуальным редактором шаблонов – для работы с ними не требуется специальных навыков. Размещение элементов управления на форме опроса производится при помощи перетаскивания мышью.

Для создания форм и проведения тестирования в сервисе опросов можно использовать стандартные или собственные шаблоны. Любой элемент дизайна можно брендировать. Благодаря адаптивной верстке проходить опросы и заполнять формы респондентам будет одинаково удобно как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Также сервис позволяет создавать формы обратной связи и регистрационные формы и интегрировать их в различные CRM- и ERP-системы. При этом все персональные данные клиентов не передаются на сервера Mail.ru, а хранятся на стороне клиента.

Образцы формы обратной связи в Askbox

Стоимость пользования сервисом зависит от выбранных клиентом опций и начинается от 990 руб. на тарифе «стандартный», позволяющем создавать до 1 тыс. активных опросов и получать до 1 тыс. ответов. На тарифе «расширенный», стоимость которого составляет 1 490 руб. в месяц количество активных вопросов не ограничено, а количество ответов лимитировано 5 тыс. Кроме того, поддерживается брендирование и появляются возможности расширенной аналитики. Наконец, при использовании тарифа «профессиональный» число активных опросов и ответов не ограничивается, допускаются настройки квотирования и позволено добавлять дополнительные типы вопросов. «Профессиональная» подписка обойдется клиенту в сумму от 8 300 руб. в месяц.

Возможность протестировать сервис Askbox бесплатно доступна всем желающим. На тарифе «начальный» пользователю предлагается один активный опрос с количеством ответов не более 100.



Напомним, что 29 мая 2018 г. Mail.ru запустила сервис массовых рассылок Sendbox для бизнеса на базе SaaS-платформы «Mail.ru для бизнеса».

О SurveyMonkey

Когда речь заходит о сервисах для проведения опросов, нельзя не упомянуть SurveyMonkey, одно из самых популярных в мире решений в этой сфере. Оно отличается поддержкой углубленного анализа данных, возможностью экспорта данных для дальнейшей обработки и широким выбором различных подключаемых модулей. К примеру, существуют модули интеграции опросов SurveyMonkey с корпоративным мессенджером Slack и таблицами Google.

В рамках сервиса предлагаются как бесплатные (неограниченное количество опросов – по 10 вопросов в каждом), так и платные планы. Самый дешевый из них обойдется в 1 999 руб. в месяц и позволяет создавать неограниченное количество опросов без лимита на количество вопросов в каждом из них при не более чем 1 тыс. ответов в месяц. Каждый последующий ответ обойдется в дополнительные 2 руб.

По состоянию на 2015 г. сервис мог похвастаться 25 млн пользователей и обрабатывал порядка 90 млн отзывов в месяц (данные компании). Среди клиентов SurveyMonkey значатся такие гиганты, как Facebook, Kraft Foods, Samsung, Virgin America и многие другие.