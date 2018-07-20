Чистая прибыль Microsoft упала на треть

Чистая прибыль Microsoft за 2018 финансовый год составила $16,6 млрд, что на 35% меньше нежели годом ранее. Тем не менее, итоги IV квартала внушают оптимизм: рост выручки обеспечен спросом на облачные сервисы компании.

Итоги 2018 года

Microsoft, один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, отчитался о финансовых результатах по итогам IV квартала и всего 2018 финансового года.

Годовая выручка компании составила $110,4 млрд, тем самым продемонстрировав рост на 14% по сравнению с показателем прошлого года. Это лучший результат за всю историю существования компании.

Операционная прибыль увеличилась на 21% до $35,1 мрлд. При этом чистая годовая прибыль снизилась на 35% и составила $16,6 млрд ($2,13 на акцию) в сравнении с $25,5 млрд ($3,25 на акцию) годом ранее. Благодаря изменениям в налоговом законодательстве США, инициированным президентом Дональдом Трампом (Donald Trump) и фракцией республиканцев в Конгрессе, Microsoft удалось добиться единовременного списания $13,7 млрд. Данная сумма учтена в показателе чистой прибыли.

Итоги IV квартала 2018 года

По итогам IV квартала 2018 г. совокупный доход компании показал рост в размере 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $30,1 млрд.

Операционная прибыль выросла на 35% до $10,4 млрд. Показатель чистой прибыли увеличился с $8,07 млрд в IV квартале 2017 г. до $8,8 млрд, продемонстрировав 9% рост ($1,14 на акцию).

Выручка по сегментам

Основным драйвером роста доходов являются успехи Microsoft в сфере облачных сервисов. Так, корпоративный сегмент Office и облачных сервисов вырос на 10%, в частности Office 365 показал рост в размере 38%. Частные пользователи также не подвели компанию: количество подписчиков Office 365 среди физических лиц возросло до 31,4 млн человек, что помогло Microsoft увеличить доходы на 8% в данном сегменте.

Выручка от соцсети LinkedIn выросла на 37%, а количество пользовательских сессий увеличилось на 41%.

IV квартал оказался успешным для Microsoft, но чистая годовая прибыль снизилась на 35%

Доход подразделения Intelligent Cloud (умное облако), которое включает облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в отчетном периоде показал рост на 23% до $9,6 млрд.

В подразделении More Personal Computing был зафиксирован рост выручки на уровне $10,8, что на 17% больше, чем было получено в апреле-июне 2017 г. Из них на сегмент Windows OEM пришелся 7% рост, а на сервисы и продукты для Windows – 23%.

Игровое подразделение Microsoft также продемонстрировало уверенный рост: его выручка выросла на 39%, из которых 36% пришлось на сервисы и игры для игровой приставки Xbox. Доход от Surface возрос на 25%.

Выручка от рекламы в поисковой выдаче без учета расходов на приобретения трафика увеличилась на 17%.