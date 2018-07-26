Чистая прибыль «Яндекса» увеличилась в девять раз

В результате деконсолидации «Яндекс.Маркета», который стал совместным предприятием со Сбербанком, «Яндекс» увеличил квартальную чистую прибыль на 857%. Если не учитывать «Яндекс.Маркет» в отчетности нынешнего и прошлого года, рост чистой прибыли составит 67%.

Результаты квартала

По итогам II кв. 2018 г. выручка компании «Яндекс» составила 29,7 млрд руб. ($472,8 млн), что на 34% больше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом чистая прибыль за квартал составила 33,3 млрд руб. ($531,1 млн), продемонстрировав годовой рост на 857%. Компания объясняет это эффектом от деконсолидации «Яндекс.Маркета», который оценивается в 28 млрд руб.

Напомним, в апреле 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк сообщили о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», в котором им будут принадлежать равные доли. С 27 апреля «Яндекс» перестал учитывать показатели «Яндекс.Маркета» в консолидированных финансовых результатах. То есть, по старой схеме результаты учитывались в течение 27 дней из всего II квартала. Далее показатели «Яндекс.Маркета» начали представляться как доля «Яндекса» в прибылях и убытках совместного предприятия в соответствующей отчетности.

Рентабельность по чистой прибыли по итогам квартала достигла 112,3%. Доналоговая прибыль (EBITDA) составила 8,8 млрд руб. ($140,9 млн), продемонстрировав годовой рост на 23%.

Если полностью исключить «Яндекс.Маркет» из финансовых результатов нынешнего и прошлого года, то по итогам II кв. 2018 г. выручка «Яндекса» равняется 29,4 млрд руб. ($467,7 млн), что на 39% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Чистая прибыль при этом составляет 5,3 млрд руб. ($84,4 млн), демонстрируя годовой рост на 67%.

Остаток средств на счетах компании по состоянию на 30 июня 2018 г. составил 97,0 млрд руб. ($1546,4 млн), в том числе 27,2 млрд руб. ($433 млн) средств сегмента «Такси». Также на счетах остается 32,1 млрд руб. ($511,8 млн) средств «Яндекс.Маркета», не фигурирующих в консолидированном балансе.

Выручка от рекламы

Поступления от продажи интернет-рекламы показали годовой рост на 17%, составив в минувшем квартале 83% от общей выручки, то есть 24,482 млрд руб. Речь идет о поступлениях от контекстной и медийной рекламы на сайтах самого «Яндекса» и на сайтах его рекламной сети. Если полностью исключить «Яндекс.Маркет», то рост поступлений от продажи интернет-рекламы во II кв. 2018 г. составил 21%.

Выручка от рекламы на сайтах «Яндекса» по итогам квартала продемонстрировала годовой рост на 21%, составив 64% от общей выручки компании, или 18,863 млрд руб. Исключив «Яндекс.Маркет», компания оценила рост показателя в 28%.

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Поступления от рекламы на сайтах рекламной сети «Яндекса» увеличились за год на 4%, составив 19% от общей выручки, что равняется 5,619 млрд руб.

Другие сегменты

Прочие сегменты продемонстрировали годовой рост на 344%, составив 17% от общей выручки компании, то есть 5,19 млрд руб. Основным драйвером роста стал сервис «Яндекс.Такси», объединенный ранее с российским Uber — поступления от него достигли по итогам квартала 4,064 млрд руб., что на 426% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Сюда же включены объединенные сервисы доставки еды «Яндекс.Еда» и UberEATs.

Поиск и портал принесли компании 24,682 млрд руб. выручки, что на 22% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Электронная коммерция, с учетом 27 дней поступлений от «Яндекс.Маркета», принесла 442 млн руб., продемонстрировав спад выручки на 62%.

Выручка от сервисов объявлений, включая «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа», достигла 915 млн руб., что на 101% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Медиа-сервисы, такие как «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма», принесли компании 395 млн руб. выручки, показав годовой рост на 55%. На экспериментальные направления, куда относятся «Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Здоровье», «Яндекс.Драйв» и Yandex Data Factory, по итогам квартала пришлось 414 млн руб. выручки.

Доля компании на российском рынке

Доля «Яндекса» в российском интернет-поиске, включая мобильный, достигла по итогам квартала 56,2%, в то время как год назад она оценивалась в 54,3%. Доля поисковых запросов к «Яндексу» на Android-устройствах составила 47,8% против 38,2% год назад. Количество поисковых запросов в России выросло за год на 11%.

Количество платных кликов на сайтах самого «Яндекса» и его рекламной сети увеличилось за год на 10%. Средняя цена за клик показала годовой рост на 6%.

Количество поездок в такси выросло за год на 207%, если учитывать поездки Uber за минувший квартал.

Из примечательных событий в жизни компании руководство отмечает презентацию «Яндекс.Станции», которая представляет собой умную мультимедиа-платформу с голосовым помощником. Кроме того, в минувшем квартале стартовала подписка «Яндекс.Плюс» и была закрыта сделка по созданию совместного со Сбербанком предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Также компания анонсировала программу обратного выкупа акций класса А стоимостью до $100 млн сроком до 12 месяцев.