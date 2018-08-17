Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями

У россиян трудности с доступом к Ted.com

Российские интернет-пользователи испытывают трудности с доступом к популярному образовательному ресурсу Ted.com. Об этом сообщил автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев.

По данным Климарева, ситуация с доступностью Ted.com отличается от провайдера к провайдеру. Так, у клиентов «Ростелекома», МГТС, МТС и «Эр-Телекома» сайт не доступен. У клиентов «Вымпелкома» сайт доступен частично. А вот у пользователей Net-by-Net («дочка» «Мегафона») и провайдера «Уфанет» из Башкортостана ресурс доступен нормально.

Причина - в блокировке Telegram

Причиной блокировки Ted.com стало использование этим ресурсом IP-адресов облачного провайдера Amazon Web Services (AWS), говорит глава общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. AWS выделил Ted.com IP-адреса из диапазона, заблокированного в России Роскомнадзором, добавляет эксперт.

Гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий Лес» и создатель сервиса статистики заблокированных IP-адресов «Эшер II» Филипп Кулин отмечает, что Ted.com использует два IP-адреса на AWS, один из которых заблокирован в России. Браузеры могут соединяться с любым из этих адресов, вследствие чего у одних пользователей ресурс доступен, у других - нет.

Из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Amazon Web Services,

россияне испытывают трудности с доступом к популярному образовательному сайту Ted.com

Ted.com - популярный ресурс американского образовательного фонда Ted, специализирующего на проведении конференций. На ресурсе публикуются видеозаписи конференций, доступные для бесплатного просмотра. В пресс-службе Роскомнадзора к моменту публикации не ответили на вопрос CNews о блокировке Ted.com.

Как в России блокировали Amazon Web Services

Первые случае блокировок IP-адресов AWS в России начались в 2016 г. В 2017 г. Роскомнадзор заблокировал интернет-рацию Zello - она стала первым сервисов, заблокированным из-за невыполнения требования к организаторам распространения информации (ОРИ).

Согласно российскому «антитеррористическому» законодательству, ОРИ должны регистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора, хранить на территории России данные о переписке российских пользователей в течение года, а с лета 2018 г. -хранить еще и переписку российских пользователей сроком полгода. В случае применения пользователями шифрования ОРИ должен предоставить спецслужбам ключи для дешифровки их трафика.

Zello использовала ресурсы AWS, в связи с чем в 2017 г. росло число заблокированных в России IP-адресов данного сервиса. Из-за этого страдали и сторонние ресурсы. Например, пользователи испытывали проблемы с доступом к популярному движку для создания сайтов Joomla.

Весной 2018 г. Роскомнадзор в рамках борьбы с Zello решил провести учения по блокировке сразу 15 млн IP-адресов AWS. Учения не состоялись, а Zello переехал с AWS. Но вскоре, также из-за невыполнения требований к ОРИ, Роскомнадзор заблокировал мессенджер Telegram.

Война с Telegram

Telegram стал пытаться обойти блокировку, используя большой IP-адресов зарубежных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор, со своей стороны, стал блокировать целые подсети (группы IP-адресов) принадлежащие соответствующим провайдерам.

В результате в апреле 2018 г. число заблокированных в России IP-адресов достигало 20 млн. Большая часть из них принадлежала AWS. Под блокировку также попали IP-адреса облачного сервиса Google, Microsoft Azure, Digital Ocean и других крупных зарубежных хостинг-провайдеров.

Это привело к проблемам с доступом к большому числу ресурсов, не связанных с Telegram. Так, например, проблемы в работе были у мессенджера Viber. Один день не работали все популярные мессенджеры в сети «Билайна».

Российский союза страховщиков жаловался на то, что из-за блокировки принадлежащего Google сервиса re:CAPTCHA была парализована торговля электронными полисами ОСАГО. А Совет по науке при Министерстве образования жаловался на недоступность ряда американских научных ресурсов, например, сервиса для идентификации научных статей dx.doi.org.

Недавно начались проблемы с доступом к популярному репозиторию bitbucket.org, который используют разработчики ПО, К началу лета 2018 г. число заблокированных в России IP-адресов сократилось до примерно 3,8 млн. Большинство из них принадлежат AWS. Мобильная версия Telegram остается доступной в России.