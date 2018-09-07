Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома

Минкультуры собирается внести в правительство законопроект, согласно которому пиратские сайты будут незамедлительно блокироваться по жалобе правообладателя — без решения суда и даже без уведомления владельца сайта о том, что его контент признан пиратским. Требование удалить этот контент будет направляться ему уже после блокировки.

Законопроект Минкультуры

Минкультуры готовит законопроект о досудебной блокировке пиратских сайтов, который в декабре собирается внести в правительство на согласование. Об этом со ссылкой на директора нормативно-правового департамента Минкультуры Наталью Ромашову сообщает информационное агентство ТАСС. Заявление прозвучало на заседании Общественного совета при Минкультуры.

По словам Ромашовой, досудебная блокировка позволит более оперативно реагировать на заявления правообладателей — в течение трех дней, а не семи, как это происходит сейчас. Ромашова поясняет, что чем меньше пиратская копия находится в интернете, тем меньшие убытки несет законный распространитель этого контента.

Блокировка будет производиться Роскомнадзором по жалобе правообладателя — регулятор будет рассылать соответствующие уведомления операторам связи. При этом блокировка будет происходить еще до того, как Роскомнадзор обратится к владельцу пиратского сайта с требованием удалить спорный контент, уточняет информационное агентство RNS. После удаления материалов адрес будет разблокирован.

Напомним, сейчас действует иной механизм блокировки пиратского контента: правообладатель обращается в суд, суд выносит решение, Роскомнадзор направляет уведомление владельцу пиратского сайта, и только потом, если сайт не реагирует на требование удалить контент, в течение трех дней блокирует к нему доступ.

Реакция Минкомсвязи

Минкомсвязи не согласно с идеей Минкультуры блокировать пиратские сайты еще до того, как им будет направлено уведомление с требованием удалить спорный контент. Об этом RNS сообщил замминистра связи Алексей Волин. «Нельзя сначала стрелять, а потом кричать "стой". Последовательность должна быть соблюдена», — приводит его слова RNS.

При этом идея сократить сроки досудебной блокировке до трех дней возражений у Минкомсвязи не вызывает, там не согласны только с предложенной последовательностью действий. В министерстве пока не получали законопроектов от Минкультуры.

В России готовится законопроект о блокировке пиратских сайтов без предупреждения

Минкультуры пытается изменить российское антипиратское законодательство с 2017 г. Министерство полагает, что пиратский контент должен немедленно блокироваться по жалобе правообладателя без рассмотрения дела судом. Если же владелец заблокированной копии контента этим недоволен, то именно он и должен обращаться в суд.

«Антипиратский» закон 2013-2015 гг.

Напомним, «антипиратский» закон, принятый в 2013 г., позволил правообладателям видеоконтента обращаться в Мосгорсуд с просьбой о блокировке ресурсов, где размещены пиратские копии их продуктов. Иск должен быть подан в течение двух дней после размещения контента.

Получив жалобу правообладателя, Мосгорсуд рассматривает дело и требует от владельцев ресурса-пирата удалить спорный контент. Роскомнадзор отводит на его удаление три дня. В случае невыполнения требования ресурс попадает в Реестр запрещенных сайтов. Без решения суда регулятор может внести в реестр и заблокировать только сайты с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицида или экстремистской тематикой, но не пиратские сайты.

В 2015 г. была принята расширенная редакция «антипиратского» закона, которая добавила к ТВ- и кинопродукции все виды контента кроме фото. Кроме того, было введено понятие «пожизенной» блокировки. Такому наказанию подвергается ресурс, который дважды был признан Мосгорсудом нарушителем прав одного и того же правообладателя.

В рамках данного закона «навечно» были заблокированы такие ресурсы как торрент-трекеры Rutracker.org, Rutor и Noname-club, музыкальный сайт pleer.com и онлайн-библиотеки «Флибуста» и «Либрусек».