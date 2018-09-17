Скандально известный основатель Linux отошел от дел, чтобы научиться не хамить разработчикам. Опрос

«Отец» популярнейшего ядра Linux Линус Торвальдс объявил о том, что делает перерыв в разработке системы и извинился перед сообществом за несдержанное и грубое поведение по отношению к коллегам.

Линус Торвальдс берет тайм-аут

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) одновременно с выходом четвертого кандидата в релизы ядра Linux версии 4.19 объявил о временном уходе с поста координатора проекта. Обязанности Торвальдса на себя возьмет Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), сопровождающий разработчик стабильной ветки ядра. Причиной данного решения стало внезапное осознание Линусом того факта, что его поведения по отношению к коллегам в течение многих лет было непрофессиональным и часто переходило границы дозволенного в обществе.

Торвальдс выразил сожаление по поводу того, что иногда слишком жестко реагирует на ошибки и не считается с чувствами других людей, после чего пообещал разобраться в том, как понимать эмоции людей и реагировать адекватно.

«Мне нужно изменить свое поведение. Я хочу извиниться перед людьми за то, что мое поведение повредило и, возможно, "отбило" у некоторых из них желание заниматься разработкой ядра», – написал Линус в рассылке Kernel Mailing List (почтовая рассылка для разработчиков ядра).

Линус Торвальдс временно самоустранился от разработки ядра Linux

Прозрение вызвал инцидент с проведением октябрьского саммита разработчиков ядра: Линус перепутал дату, на которую было назначено мероприятие, и запланировал на эти дни отпуск с семьей. Осознав свою ошибку, Торвальдс в какой-то момент даже обрадовался, что пропустит конференцию, которую до этого посещал на протяжении 20 лет. Тем не менее, другие ее участники посчитали проведение мероприятия без Линуса невозможным, поэтому перенесли конференцию из Ванкувера в Эдинбург, чтобы разработчик все же смог ее посетить.

«То, что я надеялся пропустить ежегодное мероприятие, на самом деле не было смешно и не было хорошим знаком», – отметил Торвальдс.

Торвальдс подчеркнул, что не собирается уходить из проекта, которому он отдал почти тридцать лет своей жизни, навсегда. Он не «перегорел», ему просто нужен небольшой перерыв.

Критика Торвальдса

Торвальдса не раз критиковали за неподобающее поведение как внутри сообщества разработчиков Linux, так и за его пределами. В январе 2015 г. Торвальдс заявил, что ему нет дела до чувств разработчиков, с которым он общается.

«Некоторые люди думают, что я приятный человек. И они оказываются крайне удивлены, когда понимают, что заблуждались. Я неприятный человек. И мне нет дела до вас. Мне есть дело до технологий и ядра – вот что для меня важно», – отметил Торвальдс.

В конце 2015 г. разработчики ядра Linux Сара Шарп (Sarah Sharp) и Мэтью Гарет (Matthew Garrett) покинули команду из-за грубой формы общения, ставшей нормой в сообществе. Не помог в данной ситуации и кодекс разрешения конфликтов (Code of Conflict), написанный Грегом Кроа-Хартманом и поддержанный 60 членами сообщества в начале 2015 г. Документ должен был помочь создать более комфортные условия для работы и избавить членов сообщества от оскорблений со стороны коллег.

В 2012 г., выступая перед студентами Универсистета Аалто в Финляндии, в резко негативном ключе высказался о компании Nvidia, разработчиком графических ускорителей. Отвечая на вопрос студентки об отношении представителей сообщества открытого ПО к компании, Линус посетовал на нежелании компании сотрудничать, а свой ответ подытожил неприличным жестом в видеокамеру и посоветовал Nvidia «идти куда подальше».