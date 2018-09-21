Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России

ЦНИИ «Электроника» представил первый рейтинг представителей радиоэлектронной промышленности в России. Авторы рейтинга считают, что эта инициатива поможет отечественным радиоэлектронным предприятиям, которые годами работают в условиях максимальной закрытости, адаптироваться к рыночной бизнес-модели.

Рейтинг радиоэлектронной отрасли

ЦНИИ «Электроника» совместно с журналом «Электроника: Наука, Технология, Бизнес» и аудиторско-консалтинговой компанией «БДО Юникон» выпустили первый «Рейтинг радиоэлектронной промышленности России». Как поясняют авторы идеи, рейтинг должен определить ключевых представителей данной отрасли, выявить их роль в экономике и сделать эти предприятия более известными. Генеральный директор ЦНИИ «Электроника» Алена Фомина называет рейтинг «уникальным» для этой отрасли, поскольку он составляется впервые.

В ходе составления рейтинга представители отрасли добровольно и бесплатно подали данные о своей общей выручке и выручке от радиоэлектроники, подтверждая сведения формой №2 бухгалтерской отчетности. Если такая форма не предоставлялась, сведения подтверждались данными системы «СПАРК-Интерфакс».

Также участники могли указать доли выручки от конструирования, научной и производственной деятельности, а также от производства определенных категорий изделий.

«Раскрывая информацию об объеме и структуре своей выручки, каждая участвующая в рейтинге организация демонстрирует готовность играть по рыночным правилам, тем самым делая отраслевую среду более конкурентной», — отмечает Фомина. Она акцентирует внимание на том, что представители отрасли годами работают в условиях максимальной закрытости, что затрудняет их адаптацию к новым правилам. Также она отмечает недостаточную степень освоения российскими радиоэлектронными предприятиями современных бизнес-моделей и отсутствие кооперационных связей между ними, что не характерно для этой же отрасли за рубежом.

Составлен первый рейтинг российской радиоэлектронной отрасли

На просьбу CNews назвать представителей отрасли, которые отказались участвовать в рейтинге, авторы проекта ответили, что это было бы некорректно, поскольку участие изначально было сугубо добровольным. Однако составители рейтинга отметили, что как крупные так и менее крупные компании как правило называли одни и те же причины отказа.

Одной из самых распространенных причин была боязнь оказаться на невыгодной позиции в топе — компании предпочли сначала увидеть первый выпуск рейтинга, чтобы понять, на что они могут рассчитывать. Еще одной распространенной причиной отказа были не очень хорошие результаты за 2017 г. — эти участники выразили надежду, что в 2018 г. они будут лучше.

Топ-50

В общем топе-50 по отрасли первое место занимает ГК «Микрон» с выручкой на уровне 9,7 млрд руб. На второй строчке находится АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» с выручкой от радиоэлектроники порядка 8,5 млрд руб. Третье место принадлежит АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», годовая выручка которого составила 7,7 млрд руб.

Пятерку лидеров замыкают ПАО «Ярославский радиозавод», поступления которого от радиоэлектроники составили за год 7,1 млрд руб., и АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» с выручкой на уровне 5,4 млрд руб.

Топ-50 организаций на основе выручки от радиоэлектроники

Организация Численность сотрудников, чел. Выручка от радиоэлектроники, руб. ИТОГО все виды деятельности, руб. 1 ГК «Микрон»* 1 577 9 713 329 099 9 713 329 099 2 АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» 8 262 8 454 575 100 8 858 601 000 3 АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» 741 7 668 191 924 7 668 191 924 4 ПАО «Ярославский радиозавод» 2 011 7 129 262 679 7 438 914 417 5 АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» 801 5 357 288 689 5 357 288 689 6 АО «Научно-производственное предприятие «Полет»** 1 788 4 288 127 200 4 384 271 700 7 АО «Омское производственное объединение «Иртыш» 2 643 3 389 306 600 3 601 383 000 8 АО «НПП «Рубин» 1 345 3 215 213 073 3 228 158 559 9 АО «НИИ «Вектор» 1 123 3 166 503 890 3 264 437 000 10 АО «Элеконд» 1 989 2 975 602 000 3 102 103 000 11 ОАО «ОКБ-Планета» 675 2 869 604 446 3 313 631 000 12 АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА» 884 2 458 673 104 2 573 492 260 13 ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» 1 139 2 270 948 000 2 270 948 000 14 АО «НПП «Алмаз» 1 845 1 898 654 267 1 940 112 550 15 АО «НИИМЭ» 520 1 882 833 000 1 882 833 000 16 АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» 469 1 522 777 613 1 522 777 613 17 АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» 585 1 500 577 120 2 075 177 000 18 АО «Научно-производственное объединение «Квант» – 1 384 957 000 1 384 957 000 19 АО «НПП Торий» 870 1 332 294 000 1 408 371 000 20 АО «НПП «Восток» 566 1 250 947 000 1 255 108 000 21 ПАО «Завод Атлант» 892 1 125 129 584 1 131 199 755 22 АО «Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен» 414 961 063 000 961 063 000 23 АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» 954 951 758 453 951 758 453 24 АО «Протон-Электротекс» 450 924 973 000 924 973 000 25 ОАО «Научно-производственное объединение «ЭРКОН» 675 884 212 266 962 491 514 26 ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал» 1 230 870 636 000 915 760 000 27 ООО «Технотех» 246 786 229 000 786 229 000 28 АО «НПП «Сигнал» 486 728 401 410 735 759 000 29 АО «НПП «ЭлТом» 246 719 446 168 719 476 676 30 АО «Орбита» 675 662 145 600 965 199 000 31 АО «ВНИИ Вега» 381 630 612 100 630 612 100 32 АО «НВП «ПРОТЕК» 625 855 000 625 855 000 33 АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов» 584 604 806 400 607 502 674 34 АО «Плазма» 641 604 749 000 604 749 000 35 АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» 410 600 332 000 600 332 000 36 АО «Завод «Метеор» 526 540 703 000 604 590 000 37 АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 496 515 851 695 515 851 695 38 АО «Иркутский релейный завод» 511 488 689 720 554 565 000 39 ООО «ПЛАНАР» 255 471 022 000 471 022 000 40 ООО «Кулон» 299 448 859 000 507 827 000 41 АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» 739 445 682 000 1 130 558 000 42 ООО «ФОРМ» 43 361 848 000 361 848 000 43 АО «Научно-производственная фирма «Радио-Сервис» 97 348 591 958 384 473 683 44 ООО «НПО «Рубикон-Инновация» 194 273 359 365 275 523 000 45 АО «ММП-Ирбис» 270 175 000 270 175 000 46 АО «МОСЭЛЕКТРОНПРОЕКТ» 161 209 656 000 245 705 000 47 ООО «Кузнецкий завод конденсаторов» 184 188 627 000 189 520 000 48 ПАО «Стрела» 346 176 430 000 176 430 000 49 ОАО «НПК НИИДАР»*** 993 157 106 000 758 449 000 50 АО «Научно-производственная компания «РИТМ»*** 139 155 622 000 758 449 000

Источник: ЦНИИ «Электроника»

На шестом месте находится АО «Научно-производственное предприятие «Полет», выручившее за год от реализации радиоэлектроники порядка 4,3 млрд руб. Седьмое место занимает АО «Омское производственное объединение «Иртыш» с выручкой от радиоэлектроники в размере 3,4 млрд руб.

На восьмом месте оказалось АО «НПП «Рубин» с выручкой от радиоэлектроники на уровне 3,2 млрд руб. Первую десятку замыкают АО «НИИ «Вектор», поступления которого от радиоэлектроники за год составили 3,2 млрд руб., и АО «Элеконд» с годовой выручкой от реализации радиоэлектронной продукции чуть менее 3 млрд руб.

В топ-50 попали не только производители радиоэлектронной продукции, но и организации, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР). Большую часть топа составили производственные и научно-производственные организации, но есть и две научных организации — АО «НИИ «Вектор», которое находится на девятом месте, и АО «НИИМЭ», занявшее 15 строчку. Также в топ вошло одно конструкторское бюро — АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике», которое заняло 35 место.

Большинство предприятий в топ-50 занимаются еще какими-то видами деятельности, выходящими за пределы радиоэлектронной отрасли, поэтому их общая выручка больше непосредственно поступлений от радиоэлектроники. Однако рейтинг составлялся на основе выручки от радиоэлектронной продукции. Доля поступлений от деятельности, не связанной с радиоэлектроникой, в общей выручке участников рейтинга обычно не очень значительна, но есть и исключения вроде АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», АО «Орбита», АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» и ОАО «НПК НИИДАР».

Большие и малые предприятия

Авторы проекта отмечают, что в топ-50 вошли в том числе небольшие организации, где количество сотрудников ограничивается несколькими десятками — это, например, ООО «ФОРМ» и АО «Научно-производственная фирма «Радио-Сервис». У других участников рейтинга количество работников доходит до нескольких тысяч человек — в пример можно привести АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», АО «Омское производственное объединение «Иртыш», ПАО «Ярославский радиозавод» и др.

ТОП-10 производственных организаций

Организация Численность сотрудников, чел. Выручка от радиоэлектроники, руб. 1 ГК «Микрон»* 1 577 9 713 329 099 2 АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» 8 262 8 454 575 100 3 ПАО «Ярославский радиозавод» 2 011 7 129 262 679 4 АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» 801 5 357 288 689 5 АО «Омское производственное объединение «Иртыш»** 2 643 3 389 306 600 6 АО «Элеконд» 1 989 2 975 602 000 7 ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» 1 139 2 270 948 000 8 ПАО «Завод Атлант» 892 1 125 129 584 9 АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» 954 951 758 453 10 АО «Протон-Электротекс» 450 924 973 000

Источник: ЦНИИ «Электроника»

По данным исследования ЦНИИ «Электроника» «Портрет российской радиоэлектроники», по отрасли в целом 60,51% предприятий относится к крупному бизнесу — численность их сотрудников превышает 250 человек, а доход составляет более 2 млрд руб. Однако в топ-50 представлены и представители среднего бизнеса с численностью сотрудников до 250 человек и доходом до 2 млрд руб. Также в топе присутствуют и представители малого бизнеса с численностью сотрудников до 100 человек и доходом до 800 млн руб.

Крупнейшими холдингами отрасли были признаны АО «Росэлектроника» с выручкой от всех видов деятельности более 150 млрд руб., АО «КРЭТ» с выручкой чуть менее 140 млрд руб. и АО «РТИ» с выручкой более 50 млрд руб.

Производственные и научно-производственные предприятия

Одновременно с топ-50 были составлены и другие рейтинги — в частности, топ-10 производственных организаций. Первые пять позиций этого рейтинга совпадают с первыми пятью строчками топа-50. В топе-10 производственных организаций практически отсутствуют организации, которые находятся в Москве или Санкт-Петербурге. В Москве расположен только лидер рейтинга ГК «Микрон», также в столице базируется главный офис компании АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», хотя производственные мощности компании находятся в Обнинске в Калужской области. Тем не менее, именно Москва и Санкт-Петербург являются лидерами по количеству производственных организаций радиоэлектронной отрасли, как свидетельствует исследование «Портрет российской радиоэлектроники».

ТОП-10 организаций по выручке от конструирования продукции или ее составных частей

Организация Доля выручки от конструирования продукции или ее составных частей в общей выручке, % Выручка от конструирования продукции или ее составных частей, руб. 1 АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» 96 7 394 434 086 2 ОАО «ОКБ-Планета» 87 2 869 604 446 3 АО «НПП «Восток» 58 721 439 000 4 АО «ВНИИ Вега» 54 341 816 800 5 АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» 47 282 156 040 6 АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА» 8 204 104 433 7 ЗАО «ОКБ «Карат» 100 40 520 000 8 ЗАО «МЭЛ» 3 25 540 900 9 АО «Иркутский релейный завод» 1 5 960 700 10 АО «Плазма» 1 3 000 000

Источник: ЦНИИ «Электроника»

Также был составлен топ-10 научно-производственных организаций, первые три строчки в котором заняли АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», АО «Научно-производственное предприятие «Полет» и АО «НПП «Рубин». Пятерку лидеров замыкают ОАО «ОКБ-Планета» с выручкой от радиоэлектроники на уровне 2,9 млрд руб. и АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА» с поступлениями от радиоэлектроники около 2,5 млрд руб.

В этом рейтинге присутствуют предприятия, находящиеся в Москве, такие как АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», занявший восьмое место, и АО «НПП Торий», которое находится на десятом месте. Есть также предприятие из Санкт-Петербурга — АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА».

Научные предприятия

В топе-10 организаций, которые занимаются научной деятельностью, лидирует АО «НИИМЭ» с выручкой от осуществления этой деятельности на уровне 1,9 млрд руб., что составляет 100% всей выручки предприятия. Второе место занимает ГК «Микрон», выручка которой от научной деятельности составляет около 1,4 млрд руб., то есть 15% от общей выручки.

ТОП-10 организаций по выручке от научной деятельности

Организация Доля выручки от научной деятельности в общей выручке, % Выручка от научной деятельности, руб. 1 АО «НИИМЭ» 100 1 882 833 000 2 ГК «Микрон»* 15 1 442 000 000 3 АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» 56 821 887 000 4 АО «НИИ «Вектор» 17 554 954 290 5 АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» 26 539 851 810 6 АО «Научно-производственное предприятие «Полет»** 12 506 558 000 7 АО «НПП «Рубин» 14 445 198 917 8 ОАО «ОКБ-Планета» 13 444 026 554 9 АО «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» 33 321 269 000 9 АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» 4 273 757 843

Источник: ЦНИИ «Электроника»

На третьем месте находится АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» с выручкой от научной деятельности около 822 млн руб., это 56% всей его выручки. Пятерку лидеров замыкают АО «НИИ «Вектор» с выручкой от научной деятельности около 555 млн руб. и АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» с показателем чуть менее 540 млн руб. В их случае это составляет 17% и 26% общей выручки соответственно.

Конструкторские предприятия

Топ-10 организаций по выручке от конструирования продукции или ее составных частей возглавило АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» с выручкой от конструирования в размере 7,4 млрд руб. На втором месте находится ОАО «ОКБ-Планета» с выручкой от конструирования на уровне 2,9 млрд руб. Далее идет АО «НПП «Восток», поступления которого от конструирования составили за год более 721 млн руб. В пятерку лидеров также вошли АО «ВНИИ Вега» с годовой выручкой от конструирования на уровне 342 млн руб. и АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» с выручкой от конструирования более 282 млн руб.

В этом топе выручка от конструирования на 100% совпадает с общей выручкой только у ЗАО «ОКБ «Карат», которое занимает седьмое место. У первого и второго места выручка от конструирования ненамного меньше общей — 96% и 87% соответственно. Но для третьего и четвертого участников поступления от конструирования составляют менее 60% общей выручки, для пятой позиции — менее 50%, для шестого и восьмого участника — менее 10%, для девятого и десятого места — всего 1%.

Производство компьютеров и электроники

В ходе исследования также был составлен топ-30 производителей компьютеров, электронных и оптических изделий. Первое место в топе заняло АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» с выручкой от производства данных изделий в размере 8,28 млрд руб. На втором месте находится ГК «Микрон», чья выручка в этом сегменте составляет 8,27 млрд руб.

Третью строчку заняло ПАО «Ярославский радиозавод» с выручкой от производства изделий данной категории чуть менее 7 млрд руб. На четвертом месте находится АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», поступления которого от реализации таких изделий составляют около 3,6 млрд руб. Пятое место занимает АО «Омское производственное объединение «Иртыш», получившие по итогам года в данном сегменте выручку в размере около 3,3 млрд руб.

Во вторую пятерку вошли ОАО «ОКБ-Планета» с показателем 2,9 млрд руб., АО «НИИ «Вектор» с показателем 2,61 млрд руб., АО «Элеконд» с показателем 2,56 млрд руб., АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА» с показателем 2,45 млрд руб. и АО «НПП «Алмаз» с показателем 1,7 млрд руб.

Составители рейтинга отмечают, что данный вид деятельности как правило является основным для организаций отечественной радиоэлектронной отрасли. 16 организаций из топа получают от этого сегмента от 90% до 100% всей своей выручки, и всего у двух предприятий этот показатель не достигает 50%.

Другие профильные рейтинги

В топ-5 производителей электрического оборудования вошли ПАО «Завод Атлант» с выручкой в этом сегменте на уровне 1,1 млрд руб., АО «Иркутский релейный завод» с показателем в 489 млн руб., АО «Орбита» с показателем около 169 млн руб., АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов» с показателем порядка 86 млн руб. и ЗАО «МЭЛ» с показателем около 48 млн руб.

Поступления от производства электрического оборудования близки к 100% общей выручки только у ПАО «Завод Атлант». У АО «Иркутский релейный завод» этот показатель составляет 88,5%, для АО «Орбита» он равен 17,5%, а для ЗАО «МЭЛ» составляет всего 6,5%.

В топе-10 производителей машин и оборудования, не включенных в другие группировки, лидируют АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» с выручкой от производства данных изделий на уровне 1,8 млрд руб., АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» с показателем 516 млн руб., АО «Элеконд» с показателем на уровне 409 млн руб., ОАО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» с показателем 240 млн руб. и АО «МОСЭЛЕКТРОНПРОЕКТ» с показателем около 210 млн руб.

При этом у лидера рейтинга данное направление в общей выручке составляет 33,51%. У второго, четвертого и десятого места поступления от этого сегмента составляет всю выручку предприятий. Одновременно у компаний, которые заняли вторую, четвертую и шестую строчки, выручка от этого направления составляет менее 2% всей выручки.