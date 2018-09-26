Qualcomm обвинил Apple в краже технологий и передаче их Intel
Qualcomm подала против Apple новый иск, в котором обвиняет производителя iPhone в систематическом хищении своих разработок с последующей передачей их Intel. Qualcomm утверждает, что может доказать это с помощью электронной переписки инженеров Apple и Intel и фрагментов кода.
Претензии Qualcomm
Qualcomm обвинила Apple в том, что производитель iPhone в течение нескольких лет занимался широкомасштабной кражей ее технологий беспроводной передачи данных, чтобы в конечном счете избавиться от зависимости от компонентов Qualcomm. Производитель чипов утверждает, что украденный код передавался компании Intel — он должен был увеличить скорость работы модемов Intel, которые были медленнее, чем у конкурента.
Qualcomm заявляет, что у нее есть надежные доказательства этой гипотезы — компания будто бы смогла ознакомиться с документами, в которых зафиксирована передача исходного кода и других инструментов от инженеров Apple сотрудникам Intel. Источники телеканала CNBC говорят, что речь идет об электронной переписке, истории разработки исходного кода Apple, файлах логов и фрагментах кода, использованного в телефонах, базирующихся на чипах Intel.
Напомним, чипы Qualcomm применяются в iPhone с 2011 г. Однако в недавно вышедших iPhone XS, XS Max и XR используются модемы Intel.
Новый иск
Новые претензии были сформулированы в иске, который Qualcomm подала в высший суд Сан-Диего в Калифорнии. Это не первый иск в долгом разбирательстве между двумя компаниями, но главный юрисконсульт Qualcomm Дональд Розенберг (Donald Rosenberg) сообщил ресурсу CNBC, что данный иск будет рассматриваться отдельно от других.
В ноябре 2017 г. Qualcomm подала иск против Apple в связи с нарушением договоренности, которую компании заключили, когда чипы производителя полупроводников стали использоваться в iPhone. Договоренность обязывает Apple периодически давать Qualcomm возможность проверять, в достаточной ли степени защищен исходный код ПО и инструментов, который производитель чипов предоставляет Apple по этому же соглашению. Qualcomm утверждает, что ей чинили препятствия при попытках проверить, как Apple использует этот исходный код.
Таким образом, нынешний иск является логическим дополнением к ноябрьскому документу — в него были добавлены претензии по поводу передачи информации инженерам Intel.
Тяжба Qualcomm и Apple
Противостояние между Qualcomm и Apple началось в январе 2017 г., когда Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Qualcomm, обвиняя ее в «антиконкурентной» тактике по поддержанию собственной монополии на ключевые полупроводниковые компоненты для мобильных устройств.
В том же месяце Apple подала иск против Qualcomm на сумму $1 млрд, обвинив производителя чипов в завышении цен на продукцию и отказе от обещанных ранее скидок в связи с тем, что Apple оказала помощь антимонопольным регуляторам Южной Кореи в их расследовании против Qualcomm.
Помимо этого, в апреле 2017 г. Apple также подала жалобу на Qualcomm за несправедливое взимание платы за лицензирование. В заявлении утверждалось, что Qualcomm заставляет Apple выплатить сумму, в пять раз превышающую суммарные платежи лицензиарам патентов на сотовую связь. В июне Qualcomm пожаловалась на нарушение шести ее патентов при производстве прежних моделей iPhone и потребовала запретить их продажу в США.
Обострение противостояния
В ноябре 2017 г. Apple обвинила Qualcomm в нарушении восьми патентов по энергосбережению при производстве процессоров Snapdragon 800 и Snapdragon 820. Буквально через несколько часов Qualcomm отреагировала на это подачей трех новых исков. В одном из них производитель чипов утверждает, что Apple нарушила пять его патентов, и требует запретить продажу в США соответствующих устройств. В список устройств входят iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X.
В начале 2018 г. европейские регуляторы назначили Qualcomm $1,2 млрд штрафа за то, что компания годами выплачивала миллиарды Apple за сохранение статуса единственного поставщика 4G-чипов. Как только срок соглашения истек, Apple начала пользоваться чипами Intel.
Издание Financial Times отмечает, что тяжба Qualcomm и Apple отражает более масштабное противостояние производителей гаджетов и поставщиков компонентов. Поставщики чипов хотят, чтобы им выплачивалось роялти за каждый чип в размере определенного процента от стоимости всего устройства. Производители гаджетов хотят платить меньше, сделав роялти фиксированным для каждого конкретного компонента.