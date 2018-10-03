В мире рекордно вырос спрос на полупроводники. Распределение по планете

В августе 2018 г. продажи полупроводников достигли $40,16 млрд в месяц, показав годовой рост на 14,9% по сравнению с прошлым годом. Наибольший годовой рост демонстрируют Китай и Америка.

Месячный рекорд

Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) сообщила о рекордном объеме месячных продаж полупроводников в мире. По состоянию на август 2018 г. продажи достигли $40,16 млрд в месяц, что на 14,9% больше показателя, которые был зафиксирован год назад — тогда он равнялся $34,96 млрд.

Августовский показатель также оказался на 1,7% выше результата за предыдущий месяц — июль 2018 г., когда объем продаж достиг $39,49 млрд.

Президент и гендиректор SIA Джон Ньюфер (John Neuffer) отметил, что годовой рост продаж на рынке полупроводников в последние месяцы стал несколько более умеренным, но продажи остаются высокими во всех основных продуктовых категориях и на всех главных рынках, среди которых наибольшим годовым ростом отличаются Китай и Америка.

Рост по регионам

По сравнению с августом 2017 г. в Северной и Южной Америке продажи полупроводников выросли на 15%. В Европе годовой рост составил 9,5%, в Японии — 8,4%, в Китае — 27,3%, в Азиатско-Тихоокеанском и остальных регионах — 4,7%.

По сравнению с июлем 2018 г. в Северной и Южной Америке был зафиксирован рост продаж на 3,6%, в Китае — на 2,1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 1,3%. Одновременно в Европе был отмечен спад на 1,4%, а в Японии — на 0,1%.

Итоги исторического 2017 года

Напомним, рынок полупроводников продемонстрировал в 2017 г. рост на 21,7%, что стало рекордным показателем за последние 14 лет. Объем рынка составил $429,1 млрд.

Полупроводниковая отрасль продолжает обновлять рекорды

В частности, Samsung увеличила за год свою выручку от полупроводников до $62 млрд, показав годовой рост на 53,6%, что является рекордным показателем за всю историю компании. Южнокорейская компания заняла на рынке полупроводников лидирующее положение, отодвинув Intel с объемом полупроводниковый выручки $61,4 млрд и годовым ростом на уровне 11,7% на второе место впервые за 25 лет.

Компания SK Hynix, также южнокорейская, находится на третьем месте с объемом выручки $26,6 млрд, однако именно она показала самые высокие темпы роста — 81,2%. Второе место по темпам роста занимает американская Micron с результатом 79,7%. Если говорить об объемах продаж, Micron находится на четвертом месте с выручкой $22,8 млрд. Пятое место занимает Broadcom с выручкой $17,4 млрд и годовым ростом на 16%.

Среди полупроводниковых компаний, не имеющих собственных производственных мощностей, лидером по-прежнему является Qualcomm с выручкой $16,9 млрд и годовым ростом на 9,5%. В общем рейтинге Qualcomm занимает шестое место, на которое переместилась с третьего. На втором месте в фаблесс-списке и десятом в общем зачете находится nVidia с показателем годового роста 42,3% и выручкой $8,6 млрд.

Интегральные схемы памяти остаются самым быстрорастущим сегментом рынка полупроводников — в 2017 г. они показали рост на 60,8% по сравнению с 2016 г. Подсегмент памяти типа DRAM вырос на 76,7%, а памяти типа NAND — на 46,6%. Для обеих указанных категорий это самый высокий темп роста за последние 10 лет. Результат был достигнут во многом потому, что цены на память повысились в связи с недостатком предложения при растущем спросе.