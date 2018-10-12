Власти России соберут полную базу «всех, кто называется такси»

Власти сообщили о скором создании единой автоматизированной базы агрегаторов такси в России. В базе каждый регион сможет посмотреть, какие агрегаторы и сервисы заказа такси работают на его территории, что должно положительно сказаться на безопасности перевозок.

База агрегаторов такси

В России появится единая автоматизированная база агрегаторов такси, которая объединит все сервисы заказать такси в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и транспорту Александра Старовойтова. Заявление Старовойтова прозвучало в кулуарах конференции «Такси 2018. Трансформация» в Сочи.

«В ближайшей перспективе будет создана автоматизированная база агрегаторов такси. Эта система заставит объединить всех агрегаторов, <…> всех, кто называется службой заказа такси по России», — приводит его слова ТАСС. Чиновник сообщил, что создание базы будет согласовано с Министерством транспорта до конца 2018 г.

Старовойтов уточнил также, что к базе сможет подключиться каждый регион России. Это даст возможность понять, какие перевозчики и агрегаторы такси работают на его территории, и какую систему передачи заказов они используют. Он отметил, что у авторов идеи уже есть понимание, какие цифровые алгоритмы должны работать для ее реализации.

По словам чиновника, база создается с целью максимальной цифровизации отрасли. «То есть приезжает машина, на которой мы видим шашечки под камерой видеофиксации системы «Безопасный город». Мы сразу понимаем, что пройден медицинский осмотр, технический осмотр, есть электронный путевой лист», — пояснил Старовойтов.

Напомним, мировая индустрия заказа такси в настоящий момент озабочена безопасностью пассажиров после убийства двух женщин водителями китайского сервиса Didi Chuxing в 2018 г. С целью недопущения подобных инцидентов сервисы организации поездок внедряют такие технологии, как распознавание лиц пассажиров и водителей, решения для обнаружения случаев мошенничества и прочие.

Сервисы заказа такси в России

Собеседник CNews на рынке заказа такси говорил в конце 2017 г., что если учитывать в целом всю Россию, а не только Москву и Санкт-Петербург, то лидирующим агрегатором такси в стране является «Максим», у которого сильные позиции в регионах. Кроме того, такси «Максим» можно вызвать по телефону, а Uber, Gett и «Яндекс.Такси» работают только через интернет.

В России появится единая база агрегаторов такси

На втором месте находилась объединенная компания RuTaxi и Fasten, которая работает под брендом «Везет», и где также есть опция заказа такси по телефону. На третьем месте — формировавшаяся на тот момент совместная компания «Яндекс.такси» и Uber. Далее, на четвертой позиции с большим отставанием находился Gett.

В Москве до слияния «Яндекс.Такси» и Uber по числу поездок лидировал «Яндекс.Такси», на втором месте находился Gett, на третьем — Uber.

Консолидация на рынке

Весной 2017 г. в результате слияния агрегаторов такси Fasten Russia (торговая марка RedTaxi и «Такси Сатурн») и RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер») образовался агрегатор такси «Везет». В ноябре 2017 г. эта сделка привлекла внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС), поскольку доля «Везет» на рынке начала становится сопоставимой с долей двух других недавно объединившихся агрегаторов — «Яндекс.Такси» и Uber.

Об объединенной компании RuTaxi и Fasten известно, что ее акционерами являются гендиректор Fasten Евгений Львов и фонд UFG Private Equity, ранее инвестировавший в Fasten менее $100 млн. В конце 2017 г. венчурный фонд Almaz Capital инвестировал в «Везет» около $10 млн.

В июле 2017 г. стало известно, что «Яндекс» договорился об объединении сервиса «Яндекс.Такси» с Uber. Партнерство работает в России, а также в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Объединенную компанию возглавил гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Uber вложил в совместную компанию $225 млн, «Яндекс» — $100 млн. Контроль в новой структуре принадлежит «Яндексу» — у него 59,3% акций, еще 36,6% акций принадлежат Uber. После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — по-прежнему доступны пользователям, но таксопарки и водители перешли на единую технологическую платформу.