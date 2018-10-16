«Яндекс» и Сбербанк создали первый в России сервис мгновенных онлайн-платежей для бизнеса

«Яндекс.Касса» и Сбербанк запустили сервис «B2B-платежи», с помощью которого одно юридическое лицо может расплатиться с другим юрлицом онлайн за 1-3 минуты. Уведомление об оплате приходит получателю мгновенно. Чтобы подключить сервис, нужно иметь счет в Сбербанке.

Сервис «B2B-платежи»

«Яндекс.Касса» и Сбербанк запустили сервис «B2B-платежи», который позволит организациям получать оплату онлайн от корпоративных клиентов. Авторы проекта утверждают, что прием платежей будет таким же простым, как если бы они были от частных лиц. Оплата производится через кнопку на сайте, проведение платежа занимает 1-3 минуты вместо 1-3 дней. Разработчики заявляют, что до этого в России не реализовывалась подобная технология онлайн-платежей.

«Сбербанк первым среди российских банков разработал специальное API для B2B-оплаты, а «Яндекс.Касса» стала первым агрегатором, который сделал такие платежи доступными миллионам организаций», — пояснил гендиректор «Яндекс.Денег» Иван Глазачев.

«Процесс онлайн-покупки для бизнеса становится таким же, как и у обычного покупателя: клиент просто выбирает нужный товар и способ оплаты, нажимает на кнопку и оказывается в интернет-банке, где видит уже заполненное платежное поручение для оплаты покупки. Остается только подписать и отправить платеж. А магазин тут же узнает о факте оплаты», — поясняет принцип работы сервиса заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов.

Кто может воспользоваться и уже пользуется сервисом

В настоящий момент, чтобы подключить «B2B-платежи», у компании должен быть расчетный счет в Сбербанке, причем подключение осуществляется только через «Яндекс.Кассу». По данным Единого реестра ФНС, счет в Сбербанке имеют около 2 млн бизнес-единиц, то есть 30% всех российских микро-, малых и средних предприятий.

Первыми пользователями «B2B-платежей» стали сотовые операторы, рекрутинговые сервисы, предприятия сырьевого сектора и ИТ-компании, в том числе HeadHunter, OZON.travel, «МойСклад», Nethouse, NetByNet, Push4Site и др. Авторы проекта отмечают, что в перспективе начать пользоваться сервисом могут все организации страны, которые обслуживают корпоративных клиентов.

Как это работает

Чтобы начать принимать платежи через новый сервис, достаточно добавить на свой сайт кнопку «Оплатить через «Сбербанк Бизнес Онлайн». Чтобы произвести оплату, плательщик должен выбрать на сайте продавца товар или услугу, затем нажать эту кнопку, пройти авторизацию в интернет-банке и подтвердить перечисление средств паролем, присланным в SMS-сообщении.

Компании, у которых есть счет в Сбербанке, смогут принимать платежи от юрлиц за три минуты

Благодаря тому, что счет создается автоматически, сервис не требует ввода каких-либо данных о товаре или продавце. После проведения транзакции получателю денег приходит уведомление об осуществлении платежа и данные о юрлице плательщика, которые потребуются для закрывающих документов.

Получатель сразу же сможет приступить к отгрузке товара или оказанию услуги — ему не нужно ждать, пока деньги поступят на его расчетный счет или когда плательщик пришлет платежное поручение. Это сокращает время простоя и увеличивает оборачиваемость склада, отмечает Глазачев.

Сравнение с обычной схемой

Авторы проекта пояснили, чем эта схема отличается от традиционного B2B-расчета, процесс которого протекает сложнее и дольше. Продавцу приходится выставлять покупателю бумажный или электронный счет, затем плательщик должен передать этот счет в свою бухгалтерию или самостоятельно внести данные в бухгалтерскую программу. Вслед за этим проводится сам платеж, после чего приходится ждать, когда деньги поступят на счет получателя. По сравнению с этой схемой «B2B-платежи» позволяет увеличить конверсию платежей и сэкономить время бухгалтера, поясняет Глазачев.

Подтвердить оплату в традиционной схеме можно быстрее, прислав получателю скан платежного поручения, чтобы он мог приступить к отгрузке товара или оказанию услуги. Однако на оформление и пересылку документов, даже в электронном виде, требует от 1 до 3 дней. Точный срок зависит от того, насколько большая компания производит оплату, и как быстро работает ее бухгалтерия.

Что такое «Яндекс.Касса»

«Яндекс.Касса» — это платежное решение компании «Яндекс.Деньги», которое позволяет принимать платежи на сайте и в мобильном приложении различными способами. Платеж можно принять через «Яндекс.Деньги» или другой электронный кошелек, с банковской карты, через мобильные и интернет-банки Сбербанка, Альфа-Банка и Промсвязьбанка, со счета мобильного номера, в кредит, в рассрочку, через QR-код и бесконтактную технологию Apple Pay. Оплату также можно внести наличными в 250 тыс. точек приема платежей в России и СНГ.

Кроме того, сервис участвует в приеме оплаты через бота в Telegram, помогает выставлять счета клиентам по SMS, электронной почте, в чате, маркетинговых email-рассылках и Viber. Согласно исследованию MARC и «Тэглайна», к «Яндекс.Кассе» подключено более 90 тыс. сайтов, а количество транзакций составляет до 600 в секунду, что делает «Кассу» самым популярным в стране платежным решением.