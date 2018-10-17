Россиянин получил 5 лет и остался должен 17 млн за использование сбоя в приложении Сбербанка

Согласно приговору Нижнекамского городского суда, обвиненный в краже 15 млн рублей у Сбербанка Сергей Коновалов получил 5 лет колонии общего режима. Осужденный настаивал в суде на том, что полученные им на карту деньги из-за технического сбоя мобильного приложения — проблема банка, а не кража.

15 миллионов за полтора месяца

Нижнекамский городской суд приговорил 24-летнего уроженца Нижнекамска Сергея Коновалова, которого обвинили в краже 15 млн 414 тыс. руб. у Сбербанка, к пяти годам колонии общего режима с помощью сбоя в мобильном приложении. По итогам длившегося полгода уголовного процесса, суд постановил, что Коновалов проведет следующие три года в колонии, а также будет должен банку по двум гражданским искам 17 млн руб.

Осужденный уже отсидел в СИЗО более года. В рамках нового закона день в СИЗО приравнивается к двум в случае ограничения свободы, таким образом Коновалову осталось отбыть примерно три года в колонии.

Коновалов не согласился с суммой ущерба, заявив, что банк уже почти все долги взыскал, но скрыл это от суда, сообщил региональный деловой портал «Бизнес Online». Информация о том, успел ли осужденный потратить присвоенные средства Сбербанка и в каком объеме, успел ли купить недвижимость или автомобили, в суде не озвучивалась.

Ход расследования и позиция обвинения

Гражданские иски Коновалову были предъявлены в начале 2017 г. В суде осужденный сказывал, что до этого ему звонили люди, которые представились сотрудниками Сбербанка, сообщали, что тот совершил противоправные действия и попытались выяснить адрес проживания Коновалова, на что он советовал обращаться в полицию.

Звонки продолжались, на этот раз на том конце провода сообщали, что перечислили деньги по ошибке, просили встретиться. Коновалов опять отправлял звонивших в полицию и заблокировал обе свои карты.

В начале 2017 г. Коновалов получил два гражданских иска от банка, но не согласился с предъявленной суммой долга. Суд встал на сторону банка, и затем была безуспешная попытка возбудить уголовное дело – до 2017 г., по словам Коновалова, выносились отказные материалы за отсутствием состава преступления. Уголовное дело было возбуждено весной 2017 г., в июне Коновалов оказался в СИЗО, где пробыл больше года.

В процессе судебного заседания было доказано, что Коновалов в период с 8 апреля 2014 г. по 26 мая 2014 г. последовательно 22 раза открывал и закрывал валютный счет, будучи осведомленным о сбое в мобильном приложении Сбербанка. В результате каждый раз из-за сбоя ПО Сбербанка сумма с валютного счета возвращалась на карту в удвоенном размере.

По словам помощника прокурора Веры Мущининой, Коновалов воспользовался украденными деньгами в полном объеме. Изначально обвинение запрашивало для Коновалова 8 лет общего режима.

В суде в качестве свидетелей обвинения выступили лица, которым Коновалов переводил деньги, что явилось доказательством умысла и осведомленности Коновалова. Так, выступивший в суде знакомый осужденного свидетель Сизов утверждал, что некогда сообщил Коновалову о сбое в приложении. Сам Сизов также злоупотребил сбоем приложения, в результате чего задолжал банку три с лишним миллиона, но уголовное дело в его отношении не возбуждалось, хотя ущерб так и не был возмещен.

Позиция и аргументы защиты

Сторона защиты факт зачисления «лишних» средств на счет Коновалова не опровергала, но адвокат настаивал на том, что эти зачисления – не вина подсудимого. По мнению адвоката Коновалова Евгения Зимирева, вина его доверителя не доказана. Во время прений защитник раскритиковал квалификацию преступления – «кража». Согласно уголовному кодексу, кража – это тайное хищение. Адвокат настаивал на том, что Коновалов приходил в отделения банка открыто, предъявляя свой паспорт. В приложение мужчина заходил также под своим именем.

Суд приговорил Коновалова к 5 годам колонии и взысканию 17 млн

Согласно показаниям Коновалова на суде, до возбуждения уголовного дела он находился в Нижнекамске, ходил по судам, участвуя в гражданском процессе по иску банка. Эти заявления противоречили информации, ранее опубликованной в СМИ о том, что якобы он жил в Геленджике и был задержан на посту ГИБДД, как только вернулся.

По мнению защиты, периодически поступавшие деньги на карты Коновалова – это овердрафтный кредит, а не сбой. «Факт сбоя в программе ПАО «Сбербанк России» ничем документально подтвержден не был, были лишь допрошены работники ПАО «Сбербанк России», которые утверждали о сбое, при этом все они не являлись техническими работниками, в чьи должностные обязанности входило обеспечение нормальной работы программного продукта. Какого-либо документа, подтверждающего факт сбоя, не представлено потерпевшей стороной в ходе рассмотрения дела. Следовательно, утверждение в обвинительном заключении о наличии сбоя ничем не мотивировано», – приводит «Бизнес Online» слова из выступления адвоката Зимирева в суде. Защитник также настаивал на том, что открытие и закрытие валютных счетов – это законная процедура.

Главная претензия Коновалова и его защитника заключалась в неверном, по их мнению, подсчете ущерба, поскольку 15 млн рублей – это долг за все двойные зачисления, однако банк, по мнению защиты, не только начислял, но и списывал деньги.

«Банком производились списания с его счетов без согласования и ведома самого Коновалова, на что банк имел право в силу заключенных договорных отношений с клиентом Коноваловым. Согласно ответам, полученным Коноваловым от центрального филиала ПАО «Сбербанк России», в ходе операций по счету произошел так называемый неразрешенный овердрафт. О каком-либо сбое программного обеспечения не говорится. Ответы приобщены к материалам дела. Следовательно, позиция работников регионального ПАО «Сбербанк России» противоречит позиции головного банка», – указал защитник Коновалова.

По словам Коновалова, банк в период совершения инкриминируемых преступлений, с 8 апреля 2014 г. по 11 июня 2014 г., проводил списание средств в погашение доплат и погашения основной задолженности. Обвиняемый также сообщил суду, что банк в итоге списал с него более 14 млн рублей. Правда это или нет, осталось непонятным, но возражений в суде не прозвучало.

«Какие-либо ошибочные дополнительные двойные кредитные зачисления, которые мне предъявляются, были начислены банком. Именно банк начислял их», – заявил Коновалов во время прений. Он настаивал на том, что действовал в рамках договора с банком, мобильное приложение установил по рекомендации сотрудников, валютные операции осуществлял при помощи услуг банка. Преступный умысел в своих действиях Коновалов не признал.

В показаниях Коновалов отмечал нарушения, допущенные следствием. По его словам, у него была подписка о невыезде, о существовании которой он якобы и сам не знал. Поначалу не знал он и об уголовном деле в отношении себя; соответственно, ему не было известно и том, что его объявили в федеральный розыск.

Также Коновалов заявил, что следователь давил на него, заставляя признать вину и получить условный срок.

В суде адвокат Зимирев указал на нарушения прав Коновалова. Ему не дали задать вопросы при проведении судебной экспертизы. Также был ряд нарушений УПК РФ. В финале прений адвокат также упрекнул Сбербанк в том, что по четырем схожим делам с двойным зачислением денежных средств уголовные дела не возбуждались.

Позиция Сбербанка

Выступивший в суде представитель Сбербанка отметил, что двойные зачисления на карту после закрытия валютного счета происходили из-за технического сбоя. Представитель потерпевшей стороны также поддержал запрошенную обвинением меру наказания.

Согласно официальной позиции Сбербанка, ответившего на запрос издания, «суд дал правовую оценку совершенному преступлению на основе тщательного анализа всех обстоятельств дела и в соответствии с Уголовным кодексом РФ».

В финансовом учреждении отметили, что приговора можно было избежать, если бы клиент своевременно сообщил в банк о произошедшей ошибке и добровольно вернул деньги.

Сбербанк провел процедуры оптимизации работы приложения в целях недопущения подобных ситуаций в будущем. «Для возврата похищенных денежных средств банк будет использовать все механизмы и возможности, предусмотренные действующим законодательством РФ», – сообщается в ответе Сбербанка.

После приговора

Осужденный Коновалов по решению суда остался должен Сбербанку порядка 17 млн руб.

По словам адвоката защиты Зимирева, решение суда о взыскании 17 млн руб. будет оспариваться – как и приговор, по которому планируется подать апелляцию.