Линус Торвальдс вернулся из добровольного изгнания и ввел скандально мягкий кодекс поведения разработчиков Linux

Линус Торвальдс вернулся на пост координатора проект Linux всего месяц спустя после того, как взял перерыв, чтобы подумать над своейманерой общения с коллегами. Одновременно в сообществе был принят новый кодекс поведения, намного более толерантный и инклюзивный чем тот, который разработчики подписали в 2015 г.

Возвращение Торвальдса

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) возвращается к руководству разработкой ядра Linux после того, как несколько недель назад взял перерыв, чтобы подумать над своим недопустимым поведением. О его возвращении сообщил Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman) в анонсе релиза ядра 4.19. Напомним, перед уходом Торвальдс передал ему свои полномочия координатора проекта.

«Линус, я вручаю тебе обратно дерево ядра. Можешь наслаждаться, разбираясь с процессом слияния», — написал Кроа-Хартман. Официальное подтверждение от самого Торвальдс пока не поступило.

«Эти последние несколько месяцев были трудными для нашего сообщества, так как это именно наше сообщество борется с собой внутри себя, и его подталкивают к этому те, кто находится за его пределами. ... Это ловушка, в которую на протяжении веков попадало бесчисленное множество сообществ. Мы все разделяем одну и ту же цель, давайте никогда не будем упускать этого из виду», — так охарактеризовал Кроа-Хартман последние события.

«Так что вот моя просьба ко всем. Давайте возьмем перерыв на день или два, отдохнем, расслабимся с друзьями за едой, подзарядимся, а затем вернемся к работе, чтобы помочь продолжить создание системы, подобных которой мир никогда не видел, вместе», — советует Кроа-Хартман.

Он добавил, что собирается последовать собственному совету на конференции Open Source Summit Europe, собравшей разработчиков Linux в Эдинбурге. Ресурс ZDNet сообщает, что Торвальдс, вновь приступивший к своим обязанностям, и Кроа-Хартман в настоящий момент находятся там.

Новый кодекс поведения

Частью изменений, связанных с уходом и возвращением Торвальдса, стало официальное утверждение нового, пересмотренного кодекса поведения в сообществе разработчиков ядра Linux. Напомним, в марте 2015 г. участники сообщества подписались под кодексом разрешения конфликтов в команде, написанным Кроа-Хартманом. Примечательно, что тогда Торвальдс одобрил нововведение, которое должно было в первую очередь умерить его собственный темперамент.

Теперь кодекс разработчиков Linux учитывает принципы другого, более широко распространенного и инклюзивного свода правил поведения в опенсорсных сообществах Contributor Covenant, созданного разработчиком и юристом Коралайн Адой Эмке (Coraline Ada Ehmke).

Линус Торвальдс вернулся из добровольного изгнания

Торвальдс сообщил об изменениях в кодексе одновременно с новостью о том, что намерен взять перерыв. Изменения стали поводом к новым раздорам в сообществе, поскольку новый кодекс существенно отклоняется от старого, где непосредственность фидбека и прямота выражения мыслей считались естественным и эффективным состоянием для процесса открытой разработки.

Согласно новому кодексу, критику следует излагать конструктивно, а услышав ее в свой адрес — всестороннее обдумывать. Также полагается использовать инклюзивный язык и уважительно относиться к различным точкам зрения и разнородному опыту. Запрещено применять лексику с сексуальным подтекстом, уничижительные комментарии, личные или политические нападки, приватный или публичный харрасмент.

В анонсе релиза ядра Linux 4.19 Кроа-Хартман объясняет изменение кодекса поведения тем, что каждый год к проекту присоединяются новые люди, не знакомые с жизнью сообщества. На первых порах они допускают ошибки, их нужно обучать работе, и единственный способ сделать это — через взаимодействие между людьми и осознание общих социальных норм и целей.

«Предоставляя в исходным дереве ядра документ, который показывает, что ко всем людям, разработчикам и работникам сопровождения, будут относиться с уважением и достоинством во время совместной работы, мы помогаем создать более доброжелательное сообщество для тех новичков, от которых зависит само наше будущее, если мы все хотим, чтобы этот проект преуспел в достижении своих целей», — подытожил Кроа-Хартман.

Почему Торвальдс взял перерыв

В середине сентября Торвальдс одновременно с выходом четвертого кандидата в релизы ядра Linux версии 4.19 объявил о временном уходе с поста координатора проекта. Причиной такого решения стало внезапное осознание Линусом того факта, что его поведения по отношению к коллегам в течение многих лет было непрофессиональным и часто переходило границы дозволенного в обществе.

Торвальдс выразил сожаление по поводу того, что иногда слишком жестко реагирует на ошибки и не считается с чувствами других людей, после чего пообещал разобраться в том, как понимать эмоции людей и реагировать адекватно.

«Мне нужно изменить свое поведение. Я хочу извиниться перед людьми за то, что мое поведение повредило и, возможно, отбило у некоторых из них желание заниматься разработкой ядра», – написал Линус в рассылке Kernel Mailing List (почтовая рассылка для разработчиков ядра).

Напомним, еще в начале 2015 г. создатель ядра Linux открыто признался, что он — неприятный в общении человек, и что его заботит только качество его продукта, а не окружающие люди. В конце 2015 г. года участники сообщества Сара Шарп (Sarah Sharp) и Мэтью Гарет (Matthew Garrett) отказались от дальнейшей работы в нем, поскольку не могли больше выносить грубости общения, а также гомофобских и сексистских шуток.