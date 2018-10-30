Nokia обвинили в отмывании сотен миллионов долларов

Nokia может стать фигурантом масштабного дела об отмывании денег. Мошенническую схему связывают с телефонным бизнесом компании, закрытым пять лет назад.

Миллионы отмытых долларов

Финансист и инвестор Уильям Браудер (William Browder) уличил финскую компанию Nokia в участии в крупной схеме отмывания денег. Через ее счета в шведском банке Nordea, утверждает Браудер, прошло, по меньшей мере, $97,2 млн.

Все сведения о проведенном исследовании финансист передал в Национальное бюро расследований Финляндии и в издание Bloomberg. Дело получило широкую огласку, но в настоящее время следователи не могут доказать причастность финского вендора к мошеннической схеме.

Прибыльный бизнес Nokia

Источником средств на счетах в Nordea, по утверждению Уильяма Браудера, были подставные литовские фирмы, созданные специально для ухода от уплаты налогов и отмывания денег. Переводы осуществлялись через литовский же банк Ukio, что позволяет примерно определить время поступления денег.

Банк Ukio был признан банкротом в 2013 г., после чего Nokia не могла получать через него никакие суммы. Во времена, когда компания взаимодействовала с Ukio, у нее было совсем другое руководство: Стивен Элоп (Stephen Elop) с 2010 по 2013 гг. и Ристо Сииласмаа (Risto Siilasmaa) с 2013 по 2014 гг. Нынешнее руководство, в том числе генеральный директор Nokia Раджив Сури (Rajeev Suri), едва ли имеет к этому отношение, как и китайский холдинг HMD Global, ныне владеющий правами на бренд Nokia.

Не Nokia единой

В своем заявлении Браудер несколько раз отметил причастность к отмыванию денег ряда других крупных компаний, названия которых не уточнил. По его мнению, через банк Nordea со счетов литовского Ukio в общей сложности было переведено порядка $405 млн в течение нескольких лет. Все это следователям лишь предстоит проверить.

Реакция Nokia и Nordea

Пресс-служба и руководство Нокиа уже осведомлены о существовании заявления финансиста, но не успели ознакомиться с его содержанием. Бретт Янг (Brett Yang), пресс-секретарь финской компании, подчеркнул, что никто из руководителей Nokia пока не видел заявление Уильяма Браудера, и потому никаких комментариев дать не может.

Nokia обвинили в афере с отмыванием сотен миллионов долларов

Янг лишь предположил, что даже если транзакции и были, то они относились к бизнесу по продаже сотовых телефонов, которым Nokia не владеет с 2014 г. Другими словами, нынешняя Nokia никак с этим не связана, подытожил пресс-секретарь.

От пресс-службы банка Nordea пока не поступало никаких комментариев. Национальное бюро расследований Финляндии тоже не спешит раскрывать подробности дела.

Взлет и падение Nokia

Если судить по статистике продаж, то телефонный бизнес Nokia приносил наибольшую прибыль лишь в первой декаде 2000-х годов. По официальным данным, самым успешным для нее стал 2008 г., когда она сумела реализовать 468 млн мобильных устройств в масштабах всего мира. Российский рынок телефонов был на тот момент пятым по объему продаж для компании.

В 2014 г., не выдержав конкуренции со стороны производителей устройств на базе Google Android и Apple iOS, Nokia продала свой мобильный бизнес со всеми наработками корпорации Microsoft. Она также прекратила развитие своей программной платформы Symbian OS и, в рамках подписанного с Майкрософт контракта, стала разрабатывать смартфоны под Windows Phone. Устройства выпускались под брендом Microsoft.

Сейчас правом выпуска смартфонов Nokia владеет китайский холдинг HMD Global, за два последних года представивший более десятка новых моделей. Среди них есть как современные смартфоны, так и классические телефоны, в том числе ремейк знаменитой Nokia 3310 образца 2000 г.

Скандинавские банки как прачечные для денег

Банк Nordea входит в состав финансовой группы Nordea Bank AB, одной из крупнейших в Северной Европе. Штаб-квартира группы находится в Хельсинки, и у нее есть несколько дочерних банков, в том числе и в России. Это первое для Nordea обвинение в участии в мошеннических схемах.

Сам Nordea стал вторым скандинавским банком, обвиняющимся в отмывании денег: ранее похожие нарушения были выявлены в датском Danske Bank. Эта история началась в 2012 г. – на них указал Говард Уилкинсон (Howard Wilkinson), теперь уже бывший сотрудник банка.