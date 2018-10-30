В России запущен колбасный завод, где на производстве работают только роботы. Фото

В России построен «умный завод» по производству колбас. Производство полностью роботизировано, продукцию по предприятию развозят роботы-шаттлы, подключенные к сети Wi-Fi.

«Черкизово» построило роботизированный колбасный завод

Группа компаний (ГК) «Черкизово» представила новый завод по производству колбасных изделий в подмосковных Каширах. Его главной особенностью является полная роботизация производства и использование беспроводных технологий. Утверждается, что новый завод не имеет аналогов ни в России, ни в Европе.

Еще в 1990-х годах группа «Черкизово» хотела простроить новый завод, бизнес-план состоял в получении синергического эффекта за счет кооперации с находящимися рядом с ним фермами. Однако экономическая ситуация в стране не позволила реализовать эти планы, и здание завода оказалось заброшено.

Несколько лет назад было решено все-таки запустить завод, сделав ставку на «умное производство». Но для этого сначала пришлось полностью перестроить здание завода, на что ушло два с половиной года. Из этого срока восемь месяцев было потрачено на построение ИТ-инфраструктуры и сети передачи данных.

Производство на «умном заводе» полностью роботизировано

Подрядчиком «Черкизово» по созданию ИТ-ннфраструктуры выступила компания «Открытые Технологии». Завод работает под управлением ИТ-систем SAP S4/ERP, SAP S4/MES и различных локальных MES-систем. На производстве используется оборудование передачи данных производства Cisco, включаю систему управления устройствами интернета вещей Cisco Kinetic. Общие инвестиции в создание нового производства составили 7 млрд руб.

Искусственный интеллект позволил в разы сократить штат предприятия

«Все производственные операции на новом заводе выполняются строго определенным образом на автоматических линиях, человеческий фактор сведен на нет, - рассказал руководитель направления стратегических проектов ГК «Черкизово» Денис Горбунов. – В конце каждого участка находится контрольная точка – элемент оборудования, интегрированный в информационную систему, которая разрешает переход продукции дальше при соответствии стандарту».

Завод разделен на зоны: приемка и автоматический склад, фаршеприготовление, ферментация и сушка, упаковка и инженерия. Все процессы полностью автоматизированы и стандартизированы, каждый процесс и оборудование имеет цифрового двойника. Благодаря использованию искусственного интеллекта численность сотрудников завода удалось сократить с 700 до 150.

Одной из ключевых задач проекта стало сведение к минимуму контакта людей с продукцией в процессе производства, что обеспечивает высокое качество продукции, безопасность и полностью исключает брак. В атоматизированном режиме выполняется заказ на готовую продукцию, анализируются складские остатки, отсутствует риск невыполнения поставок или перепроизводства.

Какие проблемы пришлось решить при строительстве «умного» колбасного завода

«Когда мы приступали к проекту, не было ни опыта, на который мы могли бы опереться, не подрядчика, у которого мы могли бы спросить совета, - вспоминает ведущий инженер компании «Открытые технологии» Дмитрий Горчаков. – Простая модернизация производства с установкой роботов, конвейеров, автоматизированных складов, развертывания автоматизированных система учета и управления не решает весь круг задач».

Робот-шаттл везет колбасу

Как объясняет Горчаков, готовое решение по полной автоматизации производства отсутствует. «Есть автоматизированные линии и «куски» производства, которые работают внутри своих технологических и логистических заданий, - говорит Горчаков. - Управление локальными системами и взаимодействие друг с другом осуществляется через накопительный буфер продукции. Зачастую это могут быть автоматизированные линии разных производителей, не имеющие единого протокола взаимодействия. Для объединения таких кусков технологических цепочки создается единая информационная платформа, который требуется физическая среда передачи и взаимодействия со всеми компонентами автоматизированного производства».

Сложности при организации Wi-Fi-сети на производстве

При строительстве офисных помещений завода было решено отказаться от использования локальных портов, вместо них используется беспроводная сеть Wi-Fi. Также сетью Wi-Fi оборудованы производственные помещения завода для работы технологического оборудования. В том числе через Wi-Fi подключены роботы-шаттлы, транспортирующие продукцию между участками автоматизированных линий – от мест приготовления до камер сушки и ферментации.

При строительстве завода пришлось решать проблемы с помехами для беспроводного сигнала, которые могут создать различные установленные на производстве коммуникации: электрокабели, вода, воздуховоды, Особенно вопрос помех критичен для роботов-шаттлов.

Как отмечает Дмитрий Горчаков, необходимо было детально сконфигурировать расположение точек доступа Wi-Fi. Возможный перенос точки доступа приведет к проблеме с созданием новых отверстий и устранением последствий старых отверстий, а на пищевом производстве к ним особое внимание из-за проблем с коррозией, образования ржавчин, попадания внешней флоры.

В промышленном помещении присутствует и проводная сеть, через нее подключены промышленные контроллеры разных локальных автоматизированных систем. Еще одной особенностью является способность встроенного в датчики ПО отделять критическую информацию от некритической и передавать ее с соответствующим приоритетом.

Приемосдаточные испытания проводной и беспроводной локальных вычислительных сетей длились четыре дня. Программа испытаний состояла из различных проверок отказоустойчивости, проверки функционирования беспроводной сети, роуминга.

Серьезный одной проблемой при строительстве завода стал поиск в России производителя шампуров, способного произвести их с миллиметровой точностью, которая необходима для корректной работы роботов.

Новый завод расположен на территории 95 тыс. кв м. Он может изготовлять 80 тонн колбасы ежедневно и удовлетворять 30% спроса России на сырокопченую колбасу.