Две трети российских бизнесменов не знают, что к Новому году онлайн-кассы нужно перепрошить или выбросить

Исследование «Модульбанка» показало, что большинство предпринимателей России не в курсе необходимости «перепрошивать» онлайн-кассы из-за повышении ставки НДС до 20% с 1 января 2019 г. и изменения формата фискальных данных для обмена с ФНС.

Россияне не готовы к повышению НДС

Большинство предпринимателей в России не в курсе необходимости «перепрошивки» онлайн-касс в связи с грядущим изменением ставки налога на добавочную стоимость (НДС). Такие данные получены «Модульбанком» в результате проведения опроса, посвященного теме повышения НДС.

Банк через интернет опросил 1 619 бизнесменов, применяющих кассовое оборудование. Согласно полученным данным, 72,2% опрашиваемых предпринимателей знают о том, что с 1 января 2019 г. повышается ставка НДС до 20%. Две трети из них (67,1%) не знают о том, что, для продолжения работы в соответствии с законодательством понадобится «перепрошивка» их онлайн-кассы.

О том, как именно необходимо проводить перенастройку, знает еще меньше бизнесменов – лишь 12% респондентов. Что касается необходимости оплаты услуг «перепрошивки», то об этом предприниматели не в курсе: более 90% участников опроса отметили, что не знают об этом, и считают это финансовыми махинациями производителей кассового оборудования.

Зачем «перепрошивать» кассы?

Переход на новую базовую ставку НДС, закрепленный в федеральном законе 303-ФЗ от 3 августа 2018 г., состоится 1 января 2019 г. По закону размер ставки должен отражаться в кассовом чеке.

Помимо ставки налога изменится и формат фискальных данных (ФФД) – протокол, используемый онлайн-кассами для передачи сведений в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД). На смену ФФД 1.0 придет переходный на пути к ФФД 1.1 формат версии 1.05, имеющий более полный состав реквизитов. При переходе с версии фискальных документов 1.0 на 1.05 замена дорогостоящего фискального накопителя не потребуется.

Лишь 12% российских предпринимателей знают, как привести ККТ в соответствие законодательству

Таким образом, к 00:00 1 января 2019 г. предприниматели должны привести свою кассовую технику в соответствие новому закону, что достигается обновлением микропрограммы устройств.

Кассы со старым ФФД 1.0 будут автоматически сняты с учета ФНС в одностороннем порядке в первый же день нового года. Работа на такой кассе приведет к штрафу за применение ККТ, не соответствующей установленным требованиям, а также потребует повторной регистрации с новым фискальным накопителем.

Бизнесу предлагают заплатить за обновление

По-видимому, не всем предпринимателям удастся избежать дополнительных трат на обслуживание ККТ. Некоторые производители касс требуют от клиентов денег за приведение устройств в соответствие с законодательством. Так, по данным РБК, «Эвотор» предлагает годовую подписку на обновление «прошивки» своих онлайн-касс за 2 тыс. руб. Другой популярный поставщик ККТ – «Штрих-М» – позволяет приобрести лицензию на однократное обновление за 800 руб. или подписку на 2019 г. за 900 руб. Лицензия на однократное обновление «прошивки» обойдется владельцам устройств «Атол» в сумму 600–1,2 тыс. руб. в зависимости от вида «перепрошиваемого» устройства. Также доступна для приобретения годовая лицензия по цене 1–2 тыс. руб.

Онлайн-кассы в торговле

В июле 2016 г. вступили в силу поправки в 54-ФЗ, регулирующий применение контрольно-кассовой техники (ККТ) и порядок взаимодействия торговых предприятий с ФНС. С 1 июля 2017 г. все организации, использующие ККТ, были обязаны начать передавать данные о продажах в налоговую службу через операторов фискальных данных в режиме онлайн.

На начало 2017 г. в режим онлайн было переведено порядка 20 тыс. касс (из, по различным оценкам, от 1,5 до 2,5 млн единиц кассовой техники по всей России).

Переход на онлайн-кассы первыми начали осуществлять крупнейшие участники рынка, такие как «Роснефть», «Ашан», «Перекресток», «Азбука вкуса», «Детский мир» и другие.

В конце 2017 г. произошел масштабный сбой, затронувший порядка 9% российского ритейла. Причиной стала некорректная работа фискальных накопителей «Штрих-М» – одного из популярнейших российских производителей ККТ. Затронутыми оказались как накопители самой «Штрих-М», так и устройства, произведенные связанными с ней структурами «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ «Измеритель».

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) тогда оценила общую потерю прибыли магазинов из-за сбоя в 2,5 млрд руб.