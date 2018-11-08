Lenovo увеличила прибыль в шесть раз, развернувшись от потребительских ПК к коммерческим

Lenovo отчиталась о самой высокой квартальной выручке за четыре года — она достигла $13,4 млрд, продемонстрировав годовой рост на 14%. При этом доналоговая прибыль компании составила $213 млн, что примерно в шесть раз больше аналогичного показателя за предыдущий год.

Итоги квартала

По итогам II квартала финансового 2018 г., который завершился 30 сентября 2018 г., компания Lenovo зафиксировала выручку в размере $13,4 млрд, что на 14% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Это самая высокая квартальная выручка за последние четыре года, отмечает компания в сообщении на своем сайте.

При этом доналоговая прибыль Lenovo составила $213 млн, что на $178 млн, то есть примерно в шесть раз больше аналогичного показателя за предыдущий год. Чистая прибыль составила $168 млн, что на $91 млн больше, чем в предыдущем квартале, и на $29 млн больше, чем год назад. Рост чистой прибыли на 21% превзошел ожидания аналитиков, пишет Reuters.

Reuters также отмечает, что основным драйвером роста стали персональные компьютеры — в частности, помогло изменение ассортимента в сторону коммерческих ПК, более прибыльных по сравнению с потребительскими.

ПК и мобильные устройства

Подразделение интеллектуальных устройств, в которое входят ПК, умные устройства и мобильная техника, отчиталось по итогам квартала о выручке в размере $11,84 млрд, продемонстрировав годовой рост на 10%.

При этом отдельно подразделение персональных компьютеров и умных устройств зафиксировало по итогам квартала выручку в размере $10,2 млрд при годовом росте показателя на 18%. Это первый случай, когда выручка этого подразделения преодолела отметку в $10 млрд, отмечает компания. В настоящий момент Lenovo является мировым лидером на рынке ПК с долей 23,7%. Кроме того, по утверждению компании, прибыльность этого бизнеса является рекордной для рынка ПК — она находится на уровне 5%. Компания отмечает успех таких продуктов как игровые ноутбуки Legion, рабочие станции ThinkStation и линейки ноутбуков Yoga, ThinkPad и IdeaPad.

Lenovo отчиталась о рекордной за четыре года выручке

Что касается отдельно подразделения мобильных устройств, то здесь Lenovo делает акцент на сокращении операционных расходов по производству аппаратов под брендом Motorola на $175 млн по сравнению с прошлым годом. Кроме того, компании удалось нарастить поставки мобильных устройств в Северную Америку на 53,4% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года. Также отмечается рост выручки мобильного бизнеса в Китае на 84,6%.

Подразделение дата-центров, которое демонстрирует рост доходов уже пять кварталов подряд, отчиталось по итогам квартала о годовом росте выручки на 58% до $1,5 млрд.

Lenovo на мировом рынке ПК

Напомним, по данным IDC в III кв. 2018 г. Lenovo, до этого несколько кварталов подряд уступавшая HP, вернула себе первое место на мировом рынке ПК. По итогам квартала китайскому производителю удалось продать порядка 16,15 млн ПК, продемонстрировав годовой рост на 5,8%. Доля Lenovo на рынке составляет около 24%. Аналитики отмечают, что уже два квартала подряд продажи Lenovo суммируются с продажами приобретенной ею Fujitsu, что помогло китайской компании вернуть себе лидирующее положение. Бизнес Lenovo продемонстрировал улучшение в Северной Америке благодаря реорганизации каналов и более стабильному менеджменту.

HP заняла второе место с объемом продаж на уровне 15,36 млн, годовым ростом на 0,3% и долей рынка 22,8%. Аналитики отмечают, что у компании выдался трудный квартал в обеих Америках.

Третье место занимает Dell, которая сумела реализовать за квартал 11,47 млн ПК, показать годовой рост на 5,8% и занять долю рынка в 17%. На четвертом месте находится Acer с продажами на уровне 4,87 млн устройств, годовым ростом на 8,5% и долей рынка в 7,2%. Мировые продажи персональных компьютеров Apple продемонстрировали годовой спад на 11,6% и составили 4,76 млн устройств. Это позволило компании занять пятое место среди производителей ПК с долей рынка 7,1%.