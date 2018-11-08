Топ-менеджер ключевого направления уволился из Microsoft без объяснения причин

Хавьер Солтеро оставит должность руководителя подразделения Microsoft по разработке помощника Cortana в декабре. Мотивы его ухода из компании не оглашаются.

Cortana осталась без руководителя

Глава подразделения Microsoft по разработке голосового помощника Cortana Хавьер Солтеро (Javier Soltero) подал в отставку. В компании он проработал четыре года. Свой пост он оставит в декабре 2018 г., и на данный момент замена ему не найдена.

Солтеро пришел в Microsoft в 2014 г. и поначалу занимался разработкой почтового сервиса Outlook. В марте 2018 г. ему передали управление подразделением по разработке Cortana – фирменного голосового помощника Майкрософт, встроенного в ряд программных продуктов компании.

Причины отставки и перестановки в Microsoft

Пресс-служба Microsoft пока не комментирует грядущий уход Хавьера Солтеро. За четыре года в компании он добился определенных успехов, в частности, повлиял на развитие клиента Outlook и рост его популярности у корпоративных пользователей. По данным издания Venture Beat, Солтеро намерен заняться предпринимательством.

Отставка Хавьера Солтеро повлекла за собой кадровые перестановки в компании. В частности, вице-президент Microsoft Брайан Макдональд (Brian Macdonald), сообщает ZDNet, управляющий подразделением по развитию рабочего пространства Microsoft Teams, также возьмет на себя управление командой Skype.

Карьерная лестница Хавьера Солтеро

Солтеро начал свою карьеру в ИТ-сфере с работы в Netscape в конце прошлого века. В 2004 г. он основал компанию Hyperic по разработке программного обеспечения, поглощенную в 2009 г. корпорацией SpringSource. Хавьер стал техническим директором SpringSource, которую через некоторое время за $420 млн купила VMWare.

Хавьер Солтеро увольняется с должности руководителя

подразделения Microsoft по разработке помощника Cortana, проработав в ней полгода

Следующим крупным шагом в развитии карьеры Солтано стало основание им в 2013 г. стартапа Acompli и разработка одноименного клиента электронной почты. Приложение попало во внимание Microsoft, который спустя год выкупил стартап со всеми наработками. Еще через несколько недель мобильное ПО Acompli превратилось в официальный клиент Outlook для iOS и Android. Сам Солтеро получил место в команде разработчиков Outlook.

Outlook – это самый популярный клиент e-mail в корпоративной среде, но в первую очередь на персональных компьютерах и ноутбуках. Покупка разработок Acompli позволила продвинуть его и в мобильной среде, после чего Хавьер Солтеро стал главой отдела разработки клиента.

В марте 2018 г. Солтеро поставили на должность управляющего подразделением Cortana – голосового помощника Microsoft, конкурирующего с Amazon Alexa, Google Assistant, и Apple Siri. Его основной задачей стало продвижение сервиса на мобильном рынке и в устройствах умного дома. Добиться значимых успехов на новом поприще вице-президент Microsoft не успел: за последние полгода Cortana не стала более популярной в масштабах мира.

Новый топ-менеджер?

Microsoft пока не назначил нового руководителя подразделением Cortana. Отставка Хавьера Солтеро уже принята, о чем он сообщил в своем личном микроблоге в Twitter, и он покинет корпорацию в декабре нынешнего года.

Путь Cortana

Голосовой помощник Cortana был представлен 2 апреля 2014 г. на конференции Microsoft Build. Его назвали в честь героини серии компьютерных игр Halo. Изначально планировалось встраивать его исключительно в программные продукты Microsoft, но по состоянию на осень 2018 в ряде стран мира существуют официальные версии помощника под Apple iOS и Google Android.

Cortana входит в состав настольной ОС Windows 10, но лишь в качестве алгоритма поиска информации на ПК и в интернете. В версии Windows 10 для России Cortana официально недоступна.

Популярным голосовой помощник Microsoft назвать нельзя – по данным компании, Cortana установлена на более чем 150 млн устройств по всему миру, включая смартфоны на iOS и Android, компьютеры на Windows и игровые приставки линейки Xbox. В то же время Google Assistant работает на 400 млн гаджетов.

Одна из причин слабого распространения Cortana заключается в отсутствии поддержки большинства языков мира. Помощник знает лишь восемь языков: английский, немецкий, итальянский, испанский, французский, португальский, японский и китайский. Microsoft обещает в будущем дополнить этот список другими языками, но за четыре года существования помощника ситуация не слишком изменилась. Для примера Google Assistant получил поддержку русского языка весной 2018 г., и теперь пользуется высоким спросом в России.