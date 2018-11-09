Питерские чиновники в обход всех правил потратили полмиллиарда на ИТ

ФАС пришла к выводу, что Комитет информатизации и связи Санкт-Петербурга заключил с подведомственным ему ГУПом два контракта общей стоимостью 500 млн руб. без проведения конкурса. Год назад антимонопольный орган обнаружил между этими же сторонами целых семь контрактов, заключенных подобным образом.

Решение ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила, что Комитет информатизации и связи (КИС) заключил с ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (ИАЦ) контракты общей стоимостью порядка 500 млн руб. без проведения торгов. При этом у подрядчика не было каких-либо полномочий, которые позволили бы ему заключить контракты без конкурса — заказчик просто создал для него исключительные условия.

Речь идет о двух контрактах. Один из них — на оказание услуг по эксплуатации, сопровождению и развитию ГИС «Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов госвласти Санкт-Петербурга» в 2018 г. Сумма контракта составила более 181,8 млн руб.

Второй контракт был заключен на оказание услуг по эксплуатации, сопровождению и развитию Межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2018 г. Цена контракта — чуть менее 315,5 млн руб.

Оба дела были рассмотрены Санкт-Петербургским УФАС, которое в обоих случаях признало КИС виновным в совершении нарушения. Антимонопольное ведомство выдало комитету предписание о совершении действий, необходимых для обеспечения конкуренции.

Чем занимаются КИС и ИАЦ

Как сказано на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга, КИС проводит государственную политику в сфере информатизации и связи, а также управления информационными и телекоммуникационными ресурсами города. Он же занимается проведением госполитики в области обеспечения информационной безопасности и защиты информации, содержащей гостайну, в госорганах Санкт-Петербурга, а также направляет работу госорганов в данной сфере.

ФАС уличила ИТ-комитет Санкт-Петербурга в заключении контрактов без конкурса

ИАЦ — это государственное унитарное предприятие, которое специализируется на информатизации и информационном обеспечении госорганов Санкт-Петербурга и других организаций. Также центр оказывает услуги по созданию и использованию информационных и телекоммуникационных систем, средств и технологий. ИАЦ находится в ведении КИС, как указано на сайте центра.

Другие дела против КИС

Одновременно Санкт-Петербургское УФАС рассмотрело еще два дела, предметом которых также было заключение контрактов между КИС и ИАЦ без проведения торгов. В одном случае речь шла о контракте на оказание услуг по выполнению работ по мобилизационной подготовке и сопровождению системы «Безопасный город». Предметом другого контракта было оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей распределительного регионального ЦОДа госорганов Санкт-Петербурга, находящегося в ведении ИАЦ.

Однако в этих случаях ФАС пришла к выводу, что у ИАЦ были полномочия на проведение работ и оказание услуг, которые стали предметом контрактов. В связи с этим оба дела были прекращены по причине отсутствия нарушений.

История вопроса

ФАС не впервые уличает КИС и ИАЦ в заключении контрактов без проведения торгов. В 2017 г. ведомство обнаружило, что стороны заключили подобным образом семь контрактов общей стоимостью более 540 млн руб. Жалоба в ФАС была подана Автономной некоммерческой организацией «Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси интернешнл-Р"».

Один из контрактов был заключен на оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей распределенного регионального ЦОДа госорганов Санкт-Петербурга в первом полугодии 2017 г. Стоимость контракта составила почти 134 млн руб.

Второй контракт стоимостью около 192 млн руб. касался выполнения работ по эксплуатации, сопровождению и развитию Межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2017 г.

Третий контракт стоимостью 62,5 млн руб. был заключен на выполнение работ по эксплуатации, сопровождению и развитию ГИС «Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» в 2017 г.

В четвертом контракте речь шла об оказании услуг по эксплуатации автоматизированной системы Центра оперативного управления информационной безопасностью «Безопасный город» в 2017 г. Стоимость контракта составила около 38,8 млн руб.

Предметом пятого контракта было выполнение работ по эксплуатации, сопровождению и развитию ГИС «Система межведомственного электронного взаимодействия Санкт-Петербурга» в 2017 г. Сумма контракта превышала 52 млн руб.

Еще один контракт стоимостью около 26 млн руб. был заключен на выполнение работ по эксплуатации, сопровождению и развитию ГИС госорганов Санкт-Петербурга «Реестр государственных информационных систем Санкт-Петербурга» в 2017 г.

Седьмой контракт был заключен на оказание услуг по эксплуатации и сопровождению Удостоверяющего центра исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также обеспечению использования электронной подписи и шифрования информации в ГИС города в 2017 г. Стоимость контракта превышала 42,5 млн руб.

ФАС предписала расторгнуть перечисленные контракты и провести по ним открытые торги. КИС обжаловал это решение в суде, однако в апреле 2018 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердил правомерность предписания ФАС.