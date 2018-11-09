Ворованная «цифровая личность» человека продается за $50

3500 руб. хватит, чтобы купить в Dark Web полную «цифровую жизнь» человека, заявляет «Лаборатория Касперского». Хакеры торгуют личными данными оптом и в розницу.

Цифровая личность оптом и в розницу

«Лаборатория Касперского» провела исследование Dark Web и подсчитала, за сколько в «Темной Паутине» можно купить «цифровую жизнь» человека. Полный набор цифровых данных о пользователе обойдется менее чем в $50 или дешевле, если использовать оптовые скидки.

В набор «цифровой жизни», как правило, входят реквизиты банковских карт и счетов, аккаунты в социальных сетях, удаленный доступ к серверам и персональным компьютерам, а также сведения из приложений для знакомств и полный список посещаемых порносайтов.

Продавцы нередко предлагают скидки тем, кто готов взять оптовую партию «жизней» - личные данные нескольких людей.

Есть и возможность купить определенную часть личности (пароли от аккаунтов или, к примеру, банковские реквизиты) всего за $1.

Кому это выгодно

Продажа «цифровых жизней» выгодна в первую очередь самим хакерам: сбор данных занимает сравнительно немного времени.

Слепок «цифровой жизни» человека можно купить за $50 и дешевле

Но не менее выгодно все это и тем, кто готов платить по $50 нужные сведения. Как правило, «личности» приобретаются с целью нанести репутационный или финансовый ущерб тому, кому принадлежат данные. От имени жертвы могут совершаться различные действия в интернете: украденная страница в социальной сети, к примеру, может использоваться для рассылки спама и просьб о перечислении денег на карту. И это лишь один из самых безобидных вариантов использования чужих «цифровых жизней».

Пожизненная гарантия

Как некоторые производители техники дают пожизненную гарантию на свою продукцию, так и торговцы «цифровыми жизнями» обещают предоставить новые данные о человека, чья «личность» была куплена, в случае, если тот сменит пароль в Facebook или поменяет номер счета в банке.

Источники информации

Чаще всего все личные сведения о пользователи похищаются путем использования уязвимостей в приложениях и интернет-сервисах. Яркий пример – постоянные утечки данных пользователей Facebook, которые затем продаются в Dark Web оптом или в розницу.

Но чаще всего люди добровольно раскрывают личную информацию, используя простые пароли доступа и, попадаясь на уловки мошенников, отсылая неизвестным личностям номера карт и CVC-коды к ним. Самый лучший способ защититься от кражи личной информации – применять только надежные пароли и двухфакторную авторизацию, не передавать личные данные малознакомым людям и не выкладывать в интернете то, что не должно оказаться в публичном доступе.

Россияне тоже под угрозой

В разных странах торговля «цифровыми жизнями» развита в разной степени, но в России подобное происходит сравнительно часто. В частности, в Dark Web не составит труда купить копию паспорта гражданина России – стоит она лишь в районе $10, о чем сообщила исследовательская компания Comparitech по результатам исследования соответствующего рынка.

Иногда к скану паспорта предлагают комплект и других подтверждающих личность документов – скан водительских прав или счета за коммунальные услуги. Такой набор стоит уже в районе $60.

Полученные данные чаще всего используются для финансовых махинаций: копия паспорта нужна для подтверждения личности при переводе средств в таких платежных системах, как Paypal, Skrill, Neteller, Payoneer, LocalBitcoins, ePayments, Entropay, William Hill и ряде других. Также в некоторых банках ее будет достаточно для перевода средств со счета жертвы на другой счет. Наличие в комплекте других документов, соответственно, расширяет список ресурсов, которые мошенники смогут использовать

За время исследования эксперты Comparitech выявили 48 предложений о продаже паспортов в Dark Web, из которых два объявления относились к паспортам россиян. Продавцы предлагали лишь оптовую продажу в партии по 10 паспортов.