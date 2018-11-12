На российском рынке принтеров обвал после долгого и бурного роста

Российский рынок устройств печати продемонстрировал в III кв. 2018 г. годовой рост на 6,5% в штуках и спад на 1,2% в деньгах. В 2017 г. рынок показывал последовательный и временами бурный рост, причем эта тенденция сохранялась и во II кв. 2018 г. В качестве причины спада аналитики указывают изменение курса рубля.

Итоги квартала

В III кв. 2018 г. на российский рынок было поставлено 690350 печатающих устройств, включая принтеры, копировальные аппараты и многофункциональные устройства (МФУ). Это на 6,5% больше, чем было поставлено за аналогичный период предыдущего года. Однако общая стоимость устройств составила $163,28 млн, что на 1,2% меньше, чем год назад.

При этом было зафиксировано снижение средней цены устройства на 7,2% за год. К таким выводам пришла компания IDC, опубликовавшая результаты соответствующего исследования.

Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC Russia & CIS, поясняет, что в III квартал 2018 г. значительно сократились поставки печатающей техники сразу в нескольких категориях, причиной чего стало заметное падение курса рубля относительно доллара и евро в этот период. «Рынок продолжает оставаться очень чувствительным к колебанию курса валюты, канал продаж ведет себя осторожно и резко сокращает закупки техники при появлении негативных тенденций курса рубля», — отметил аналитик.

Результаты по сегментам

На рынке лазерной печатающей техники в III квартале 2018 г. был отмечен годовой рост на 5,4%, если говорить о количестве поставленных устройств, и сокращение на 2%, если говорить об их стоимости.

Поставки монохромных лазерных устройств сократились в штуках на 29,9% в категории устройств со скоростью печати 21-30 страниц в минуту. В категории 45-69 страниц в минуту было зафиксировано сокращение на 1,1%, а в категории 91-150 страниц в минуту — на 14,6%.

На российском рынке принтеров рост сменился спадом

В тоже время наблюдался рост количества устройств в следующих категориях монохромной техники: при скорости печати 1-20 страниц в минуту — на 73,3%, при скорости 31-44 стр/мин — на 7,5%, и при скорости 70-90 стр/мин — на 82,5%.

Если говорить о цветной печати, то в этом сегменте поставки техники также сократились в нескольких скоростных категориях. В категории устройств со скоростью печати 1-10 страниц в минуту был зафиксирован спад на 69,7%, со скоростью 11-20 страниц в минуту — на 21,2%, а скоростная категория 31-44 страниц в минуту/мин показала сокращение на 0,8%.

В тоже время поставки цветных устройств со скоростью печати 21-30 страниц в минуту выросли на 62,5%, со скоростью 45-69 страниц в минуту — на 60,5%, со скоростью 70-90 страниц в минуту — на 27,8%, а в категории от 91 страниц в минуту — на 12,5%.

Рынок струйной техники в III кв. 2018 г. продемонстрировал годовой рост на 8,7% в штуках и на 3,5% в деньгах. Положительная динамика была зафиксирована во всех ценовых категориях, за исключением устройств стоимостью порядка $200-300 — в этой категории поставки упали на 50,5%.

Предыдущие периоды

Напомним, по данным IDC, во II кв. 2018 г. российский рынок устройств печати показал годовой рост на 3,3% в штуках и на 17,1% в деньгах. В общей сложности на рынок было поставлено 516540 печатающих устройств общей стоимостью $141,67 млн. При этом был зафиксирован рост средней цены на 13,4% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год.

Рост рынка аналитики объясняли сохранением положительной динамики, наблюдавшейся в 2017 г., а также снижением интереса производителей к устройствам базового уровня — в силу того, что к этим устройством не удается в необходимом объеме продавать расходные материалы после покупки.

По итогам 2017 г. на российский рынок было поставлено 2,4 млн принтеров, копиров и МФУ, что на 5,7% больше аналогичного показателя за 2016 г. Стоимость поставленной техники составила $592,65 млн — на 18,5% больше, чем в предыдущем году. При этом рынок, показавший резкий рост в III кв. 2017 г. — на 34,6% в деньгах — сохранил положительную динамику и вырос в IV квартале на 9,1%.