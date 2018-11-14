В мире суровый дефицит процессоров для ПК. Он продлится еще полгода

Президент Asustek Computer уверен, что Intel не сможет повысить объемы производства своих процессоров как минимум до лета 2019 г. Это не замедлит отразиться на производителях ПК и комплектующих.

Рынку ПК не хватает процессоров

Дефицит процессоров для настольных компьютеров, образовавшийся в начале 2018 г., сохранится и в первом полугодии 2019 г. Такой прогноз выступил главы корпорации Asustek Computer Джерри Шена (Jerry Shen) приводит издание Digitimes. Нехватка центральных процессоров уже отражается на компаниях-производителях ПК и материнских плат, в том числе и самой Asustek.

В первую очередь дефицит касается процессоров компании Intel, лидера в данном сегменте рынка. На протяжении многих лет ее процессоры по умолчанию устанавливаются в подавляющее большинство системных блоков, в том числе и собранных пользователями. Невозможность приобрести современные CPU приводит к сокращению продаж системных плат, а уменьшение партий процессоров, поставляемых OEM-производителям, приводит к сокращению поставок готовых системных блоков.

Итоги III квартала 2018 г. и прогнозы на четвертый

В связи с нехваткой процессоров Intel компания Asustek понизила свои ожидания относительно результатов деятельности в IV квартале 2018 г. в сегменте компьютеров и комплектующих к ним. Ее основной задачей стало не увеличение прибыли, а хотя бы сохранение ее на уровне III квартала. Джерри Шен полагает, что сделать это не удастся, и, несмотря на предновогодний сезон покупок, прибыль с продажи комплектующих и ПК сократится на 5%.

Дефицит процессоров для ПК сохранится в I полугодии 2019 г., прогнозирует глава Asustek Computer Джерри Шен

По итогам третьей четверти 2018 г., чистая прибыль Asustek составила $108,12 млн, на 115% больше в сравнении со вторым кварталом нынешнего года, но на 43% меньше результата за Q3-2017. Чистая прибыль компании за первые три квартала 2018 г. оказалась на 39% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль составила 11,7% в третьем квартале против 12,7% во втором квартале и 14,4% в Q3-2017.

Корень зла – сама Intel

Джерри Шен склонен видеть причину дефицита процессоров Intel в напряженных отношениях между США и Китаем, позитивная динамика в которых не прослеживается уже давно. Политика, безусловно, влияет на объемы поставок американской продукции в КНР, но ответственность за происходящее на рынке компьютерных процессоров лежит в первую очередь на самой Intel.

Компания испытывает значительные технические трудности при переходе на 10-нанометровый техпроцесс, но при этом основные силы и финансы вкладывает не в их решение. Проиграв битву за 10 нанометров компаниям, выпускающим процессоры с архитектурой ARM, Intel, несмотря на данное в сентябре 2018 г. обещание решить проблему с массовым производством 10 нм чипов, все силы расходует на продвижение дорогих процессоров Core i7, i9 и Xeon. При этом в развитие или хотя бы увеличение объемов производства CPU начального (Celeron, Pentium) и среднего (Core i3, i5) сегментов Intel ресурсы не вкладывает. Итогом такой политики, помимо общего дефицита процессоров, стал еще и рост их стоимости.

Не Intel единой

Джерри Шен не уточнил, когда, по его мнению, ситуация с процессорами Intel изменится в лучшую сторону. Компания, будучи лидером на рынке центральных процессоров, пользуется доминирующим положением и не спешит решать возникшие проблемы, что вынуждает производителей ПК и комплектующих, а также потребителей все чаще обращать внимание на продукцию ее конкурента – AMD.

Компания AMD, основанная в 1969 г., в конце XX века составляла достойную конкуренцию Intel на рынке процессоров, но в начале 2000-х годов начала сдавать позиции. Технические сложности Intel и рост цен на ее продукцию дали AMD возможность захватить часть рынка и предложить покупателям достойную альтернативу Intel Core в лице собственных процессоров серий Ryzen и Threadripper.

Согласно исследованию аналитической компании Mercury Research за первые три четверти 2018 г., AMD показывает уверенный рост в настольном, серверном и мобильном сегментах рынка центральных процессоров. По подсчетам экспертов, доля AMD на рынке ПК-процессоров с архитектурой x86 в III квартале 2018 г. достигла 10,6% против 7,5% в III квартале 2017 г. В сегменте ноутбуков AMD удерживает долю 10,9% - на 4,1% выше, чем годом ранее.

Постепенно закрепляя свой успех, AMD активно работает над 7-нм процессорами, пока Intel продолжает выпускать 14-нм чипы. Процессор под названием AMD EPYC Rome на базе новейшей архитектуры Zen 2 пока не представлен официально, но его разработка близка к завершению: по данным инсайдеров, процессор содержит 64 вычислительных ядра, обрабатывает 128 одновременных потоков данных и работает на частоте до 2,35 ГГц.