Российский пионер онлайн-продаж ПО должен отдать «Касперскому» четверть миллиарда

Компании «Софткей» по решению суда придется компенсировать «Лаборатории Касперского» 264 млн руб., а также по ряду исков раздать еще десятки миллионов нескольким сотням кредиторов. С «Касперским» юристы «Софткея» на связь не выходят. В ходе написания материала CNews в IBS, которая считалась владелицей «Софткея», от этой организации открестились.

Поражения «Софткея» в суде

Как выяснил CNews, подтвержденная долговая нагрузка интернет-дистрибутора и онлайн-супермаркета ПО «Софткей» перед партнерами и заказчиками стала измеряться сотнями миллионов, а число потенциальных и действующих кредиторов перевалило за три сотни.

Ключевым моментом в этом процессе за последнее время стало проигранное организацией судебное разбирательство по иску «Лаборатории Касперского». В середине октября 2018 г. Арбитражный суд Москвы предписал «Софткею» выплатить в пользу истца порядка 264 млн руб. Из них 160,3 млн руб. составила сумма задолженности «Софткея» перед «Касперским» за право использования его софта, а 104,2 млн руб. — неустойка.

Помимо этого, 25 сентября и 3 октября 2018 г. служители Фемиды зафиксировали поражение «Софткея» в разбирательствах по искам компании «Монт», занимающейся дистрибуцией ПО. В первом случае сумма к взысканию составила порядка 26 млн руб., во втором — около 90 млн руб. Кроме того, 9 октября 2018 г. суд удовлетворил иск компании «Верисел-трейдинг», обязав «Софткей» выплатить порядка 14 млн руб.

Знаменитый дистрибутор ПО компенсирует «Касперскому» четверть миллиарда и еще десятки миллионов сотням кредиторов

Пока попытку оспорить судебное решение с помощью апелляции ответчик предпринял только по иску «Монта» на 26 млн руб.

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» рассказали CNews, что в настоящий момент у этой организации никакого диалога с «Софткеем» нет. «Они не выходят на связь и не платят, — сообщили собеседники редакции. — В связи с этим мы подали ходатайство о выдаче исполнительного листа, ждем его выдачи, чтобы иметь возможность взыскивать эти деньги в принудительном порядке. Высока вероятность, что нынешнее решение суда будет оспорено “Софткеем” в порядке апелляции».

IBS открестилась от «Софткея»

Во всех публичных источниках «Софткей» фигурирует в качестве дочерней структуры интегратора IBS. Однако в разговоре с CNews пресс-служба IBS впервые официально заявила о том, что реальная ситуация на данный момент изменилась.

«Компания IBS (ПАО “ИБС ИТ услуги”), а также ее акционеры, не имеют отношения к “Софткею” ни прямо, ни косвенно с сентября 2017 года», — заверили собеседники CNews. На уточняющие вопросы CNews о том, что конкретно означает фраза «не имеют отношения», каким образом это произошло, кто сейчас владеет и управляет бывшими активами компании в «Софткее», представители IBS ответить отказались.

Масштабы бедствия

Упомянутые выше иски «Лаборатории Касперского», «Монта» и «Верисел-трейдинга» — это самые крупные претензии к «Софткею» за последнее время. Однако анализ базы судебных решений показывает, что в целом менее чем за десять месяцев — с 30 января 2018 г. — на него пожаловались в суд с претензиями на различные суммы 344 раза. При том, что за предшествовавшие указанной дате два года иски ему предъявили всего пять раз.

Последние несколько месяцев «Софткей» стабильно каждый рабочий день получает в среднем от двух до восьми исков. В основном речь идет о суммах в десятки, реже в сотни тысяч рублей. Крайне редко размер иска превышает 1 млн руб. Однако по совокупности обращений общая сумма претензий этих мелких кредиторов измеряется десятками миллионов.

По данным базы «Контур.фокус», общая сумма двух сотен уже полностью или частично проигранных исков «Софткея» за последний год (включая и четыре крупных, о которых говорится выше), составляет не менее 426 млн руб. Свыше 100 исков на сумму в 13 млн руб. находятся в производстве. По 30 искам на 5,5 млн руб. «Контур.фокус» исход дел определить не смог.

В чем причина проблем

Основные заявленные претензии кредиторов «Софткея» связаны с «неисполнением или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам», а также с «неосновательным обогащением, вытекающим из внедоговорных обязательств».

В середине июня 2018 г., после обращения в суд «Лаборатории Касперского», один из совладельцев «Софткея» Феликс Мучник объяснил «Коммерсанту» проблемы компании тем, что «рынок программного обеспечения уже четыре года падает в связи с известными всем событиями». «Проблемы есть у всех, как и у нас, — сказал он. — Стараемся выйти из них и надеемся, что это получится».

Несколько фактов о «Софткее»

Один из пионеров российской онлайн-дистрибуции софта — проект Softkey.ru и одноименная компания «Софткей» появились в 2001 г. как служба регистрации shareware-программ. В апреле 2001 года началась разработка системы, и 21 декабря Softkey.ru был запущен в эксплуатацию. Первая версия сервера softkey.ru начала свою работу также в декабре 2001 г. Проектирование, разработку, дизайн и запуск системы Softkey занималась компания «Битрикс». Хостинг системы был реализован компанией IBS и Data Fort.

На выходе из кризиса 2008 г. — в 2010 г. — «Софткей» продемонстрировал выручку в $61,2 млн (около 2 млрд руб. по курсу того времени), однако его убыток составил $1,2 млн, и отрицательное значение прибыли тогда было для компании тенденцией нескольких последних лет.

Сегодня по линии ПО-дистрибуции «Софткей» сотрудничает с Microsoft, Oracle, InfoWatch, Autodesk, Symantec, Eset, VMware, Acronis, ЦНТ, «Асконом», Keepsoft, Veritas и др.