МТС готовится заплатить штраф в 54 миллиарда за участие в коррупции

МТС создала резерв в размере 55,8 млрд руб. Он связан с возможным риском выплаты властям США штрафа за коррупционные связи с дочерью экс-главы Узбекистана Гульнары Каримовой.

МТС создала резерв в размере 55,8 млрд руб. из-за антикоррупционного расследования

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) опубликовала финансовые результаты за III квартал 2018 г. Самой важной новостью в отчете стало создание компанией финансового резерва в размере 55,8 млрд руб. Из-за создания финрезерва МТС получила за квартал чистый убыток в размере 37 млрд руб., иначе оператор показал бы чистую прибыль в размере 18,7 млрд руб.

Резерв создан с целью урегулирования возможных претензий властей США в рамках расследования коррупционных связей в Узбекистане. Расследование ведётся с 2014 г., но резерв создан только сейчас, потому что, как пояснил президент МТС Алексей Корня, лишь сейчас у компании появилось понимание потенциальных обязательств и возможность сделать соответствующие оценки.

Драматическая история работы МТС в Узбекистане

История работы МТС в Узбекистане полна драматизма. Компания вышла на местный рынок в 2004 г., приобретя за $120 млн 74% акций крупнейшего в стране сотового оператора «Уздунробита». Тогда же был заключён put-опцион, обязывающий МТС приобрести оставшиеся 26% акций за $37,7 млн.

Впоследствии выяснилось, что в ходе вышеупомянутой сделки МТС заплатил $100 млн офшору Swisdorn, владевшему 33% акций «Уздунробита». За Swisdorn стоял Руслан Мадумаров, гражданский муж Гульнары Каримовой, дочери возглавлявшего в тот период Узбекистан Ислама Каримова.

История работы МТС в Узбекистане полна драматизма

Основатель «Уздунробита» американская International Communication Group продала МТС пакет большего размера - 41%. Однако получила за него значительно меньшую сумму, чем дружественная Каримовой структура - $21 млн.

На этом странности не закончились. В 2007 г. МТС реализовала вышеупомянутый put-опцион и приобрела у Swisdorn оставшиеся 24% акций «Уздунробита». Однако цена оказалась в шесть раз больше ранее оговорённой - $250 млн.

Всего, по данным властей США, МТС совершила коррупционных сделок со структурами Каримовой на сумму $380 млн.

В 2012 г. «Уздунробита» неожиданно попала в опалу властей Узбекистана. Бизнес компании был разрушен, у неё отозвали лицензию, а ряд топ-менеджеров компании оказался под арестном. Гендиректор «Уздунробита» Бекзод Ахмедов, считавшийся одним из приближённых Гульнары Каримовой, бежал из Узбекистана в Россию.

Как Vimpelcom и Telia платили штрафы за коррупцию в Узбекистане

После этого шведские СМИ обратили внимание на взаимоотношения шведско-финской TeliaSonera (нынешнее название - Telia), владеющей узбекским оператором Coscom, со структурами Каримовой. Позднее нашлась связь и между группой Vimpelcom (нынешнее название - Veon, в России работает под торговой маркой «Билайн»), владеющей узбекским оператором Unitel, со структурами Каримовой.

Своё расследование начали и власти США и Нидерландов. В 2016 г. Vimpelcom признал свою вину и согласился выплатить властям США и Нидерландов стран штраф в размере $795 млн.

В 2017 г. Telia также договорилась с властями США о выплате штрафа в размере $965 млн.

Как МТС пыталась избежать наказания властей США

С МТС ситуация была сложнее. В 2014 г. МТС вернулась на рынок Узбекистана, создав с местными властями компанию Universal Mobile Systems (UMS). Однако в 2016 г. МТС вновь ушла из Узбекистана, отдав властям 51% акций в UMS за символические $1. Не исключено, что этот уход был попыткой МТС избежать наказания за связи с Гульнарой Каримовой.