Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews

CNews публикует расследование о том, какой криптобизнес строит сын советника президента. Тема блокчейна и криптовалют весьма близка Сергею Глазьеву, он не раз выступал за создание крипторубля. Руслан Глазьев еще студент, и вероятнее всего, деньги на бизнес-проекты дал его отец — тот поддержал легализацию криптовалют как раз после регистрации фирм сыном. Правда, в итоге платформа для крипторубля получилась американской (Quorum от JPMorgan Chase). В найденном CNews докладе для факультета госуправления МГУ отец и сын Глазьевы выступают за создание «инвеструбля» в рамках госпрограммы «Цифровая экономика».

По стопам отца

Как выяснил CNews, сын известного экономиста, советника Президента России Сергея Глазьева разработал «национальную цифровую валюту» и готовит к запуску криптобиржу. 21-летний Руслан Глазьев владеет фирмой Take Wing Co (takewing.ru). Он глубоко погружен в тему: к примеру, доклад на тему криптовалют, который представлял его отец на форумах в 2018 г., писал Руслан — он соавтор. В декабре 2017 г. Глазьев-старший выступил в поддержку разработки крипторубля. Юристы в разговоре с CNews распознали в ситуации лоббизм, явного конфликта интересов — грозящего чиновникам увольнением — еще нет.

До сих пор было общественности был знаком только старший сын Глазьева. Четыре года назад Юрий Глазьев (тогда ему было 23) прославился в прессе тем, что женился на 31-летней домработнице из Таджикистана с ребенком, чем вызвал недовольство родителей. Сейчас Юрий зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Солнечногорске — деятельность нехитрая: сдача жилья в аренду. Третий сын Сергея Глазьева, 20-летний Владислав, учится в МГУ на программиста.

Второй же сын, Руслан пошел по стопам отца, за исключением того, что отец двинулся после вуза в науку и затем на госслужбу, а сын, оставаясь студентом, — сразу в бизнес.

Руслан учился в частной школе «Приоритет», затем — в Курчатовской школе (№1189), успешно участвовал в олимпиадах по математике и экономике. В 2014 г. поступил на экономфак МГУ. В том же вузе по совместительству работает его отец — он заведует кафедрой теории и методологии государственного и муниципального управления (факультет госуправления). Эта кафедра, вероятно, создавалась под Сергея Глазьева — он возглавляет её с момента основания в феврале 2015 г. На факультете госуправления более 20 лет работает кафедра с похожим, но более коротким названием — кафедра теории и технологии управления.



Когда Глазьев поменял своё отношение к криптовалютам

Сергей Глазьев закончил факультет экономики МГУ в 1983 г., специальность — «экономическая кибернетика». Его последние научные работы тоже посвящены «смене технологических укладов» экономики. Широкой общественности Глазьев известен как ультрапатриотичный экономист: автор смелых, часто радикальных предложений — о массированной эмиссии денег, тотальном валютном контроле, единой валюте ЕАЭС, заморозке цен, ограничении импорта и т.д.

Сергей Глазьев, советник Президента России

28 июня 2017 г. Сергей Глазьев сдержанно высказался о криптовалютах как о «предмете спекуляций». «Я не думаю, что криптовалюты могут использоваться в качестве самостоятельных заменителей обычных денег, потому что обычные деньги — это фиатные деньги, которые создаются под обязательства. Современный экономический рост нельзя представить себе без фиатных денег. А криптовалюты — они больше похожи на золото. Их добыча стоит денег. Поэтому создавать кредит из ничего с криптовалютой не получится», — говорил Глазьев в интервью «Царьграду» 20 июня 2017 г.

Но уже 12 декабря 2017 г. Сергей Глазьев неожиданно объявил, что поддерживает создание национальной криптовалюты для обхода западных санкций, и нужно законодательно отрегулировать «третий тип денег».

Между этими двумя заявлениями академика РАН произошла регистрация двух фирм его сына Руслана Глазьева: ООО «Тэйк уинг» (25 августа 2017 г.) и ООО «Тэйк уинг глобал» (27 ноября 2017 г.).

В первой фирме доля Руслана Глазьева — 33,33%, а «Тэйк уинг глобал» — её «дочка», в ней Руслан записан гендиректором. На своем сайте компания называет себя Take Wing Co. Бренд не слишком патриотичный, зато международный, амбициозный: «take wing» с английского — «взлететь», «улететь», «вспорхнуть». Офисов у компании два, в центре Москвы, у метро «Маяковская» и «Павелецкая».

Руслан Глазьев (посередине)

Бизнес Руслан Глазьев строит со своими однокурсниками: у Лианы Рабаевой и Александра Касацкого тоже по 33,33% в «Тэйк уинг». Рабаева училась с Глазьевым еще в Курчатовской школе. И она, и Касацкий на вступительных экзаменах МГУ по математике в 2014 г. получили больше баллов по математике (85 и 90 соответственно), чем Глазьев-младший (80). Касацкий — сын бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Касацкого. У Рабаевой отец и дед столичные онкологи.

Стартап Глазьева-младшего выращивают бережно

19 декабря 2017 г. компания Take Wing провела свое первое публичное мероприятие на экономфаке МГУ, на котором провела ликбез по блокчейну и криптовалютам и рассказала о своей работе. Руслан Глазьев на ней был представлен как «CTO, co-founder» (главный технический директор и сооснователь), на фотографии он с микрофоном.

Фото: vk.com Команда Take Wing на лекции «Блокчейн от первого лица»

26 мая 2018 г. Take Wing организовала хакатон на факультете — студенты потренировались в размещении виртуальной валюты и акций — токенов на ICO (по аналогии с IPO, первичная распродажа токенов). Мероприятие прошло «при поддержке Фонда содействия развитию экономического факультета МГУ» и компаний ID Group, «Мегафон», 3М, PepsiCo, Ancor, «Ростелеком» и пр. Одновременно Руслан Глазьев вошел в экспертный совет работодателей направления «менеджмент» экономфака МГУ — наряду с представителями SAP, «Сургутнефтегаза», Mail.ru, Philips, Unilever.

Глазьев-младший — в черном костюме и белой рубашке, с длинными волосами. Гость-куратор его мероприятия — Александр Аузан.

Александр Аузан не только декан экономфака МГУ и соучредитель Фонда развития экономфака МГУ, но и один из тех, кто участвует в разработке и сопровождении нацпрограммы «Цифровая экономика», её бюджет на 2018-2024 гг. — 3,5 трлн руб., из которых 2 трлн руб. поступят из федерального бюджета. Например, в составе группы авторов он презентовал программу «Цифровое здравоохранение» для «Цифровой экономики». Take Wing тоже описывает свои проекты как «Цифровая экономика». Выступая на форуме «Умное будущее Евразии», Аузан дал понять, что верит в будущее криптовалют.

Как Глазьева-младшего знакомят с людьми

Дальше — больше, причем на серьезном уровне. Take Wing активно участвует в публичных лоббистских форумах, выставках и рабочих группах. На эти мероприятия ходят ведущие разработчики фирмы, руководство — реже: на самые важные.

Например, 5 февраля 2018 г. оргкомитет выставки «Госзаказ — за честные закупки» провел заседание на тему «Технология блокчейн в закупках». Руслан Глазьев с бейджиком «исполнительный директор «Тэйк Уинг» «предложил рассматривать симбиоз смартконтракта и цифровой валюты с позиции синергетики». Его пригласили на встречу наряду с представителями «Ростеха» (АО «РТ-Проектные технологии»), Казначейства, Минфина, владельцем фирмы «Наинс» Сергеем Гавренковым («Национальные информационные системы»). Гавренков — замглавы техкомитета по стандартизации «Программно-аппаратные средства технологий распределенного реестра и блокчейн». Этот комитет при Росстандарте создан в декабре 2017 г., он формулирует правила применения новой технологии — для госзаказа блокчейн должен быть ГОСТовый.

«Все выступающие отметили важность и перспективность внедрения цифровых технологий в государственных, муниципальных и корпоративных закупках. Также было решено продолжить и дальше развивать эту тему, а к Форуму-выставке подготовить уже развернутые предложения по внедрению технологии блокчейн механизма смарт-контрактов и криптовалюты для их использования в закупочных системах и предложить прогрессивным регионам в пилотном режиме протестировать блокчейн в закупках».

Спустя месяц, в марте 2018 г. сотрудники Take Wing (разработчики Иван Лаврентьев и Валерий Федотов) участвовали уже в конгрессе «БлокчейнРФ-2018», наряду с самим Сергеем Глазьевым, председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, бизнес-омбудсменом Борисом Титовым и двумя сотнями бизнесменов с интересом к «крипте».

Разработчик Валерий Федотов выступал на секции «Блокчейн в системе государственного управления и коммерческом секторе» вместе с представителем Сбербанк CIB Сергеем Поликановым, GR-директором «Мегафона» Дмитрием Петровым, руководителем блокчейн-проектов ДИТ Москвы Кириллом Поляковым. Премьер-министр Дмитрий Медведев еще в 2017 г. поручил Минсвязи и Минэку продумать включение блокчейна в систему госуправления.

Научный тандем пока не афишируется

Сын и отец Глазьевы вместе готовили свой программный доклад «Криптовалюты как новый тип денег». В частности, он озвучивался на конференции «Тенденции развития интернет и цифровой экономики», которая прошла в Крыму 29-31 мая 2018 г. Выступал с трибуны советник президента.

По материалам мероприятия был выпущен сборник трудов двухсот авторов, и изначально текст Глазьевых был опубликован на сайте Крымского федерального университета cfuv.ru, однако позже был удален. В удаленном тексте у доклада было два соавтора: «Глазьев Сергей Юрьевич» и «Глазьев Руслан Сергеевич». В научную электронную библиотеку elibrary организаторы помещать доклад не стали.

Тезисы этого доклада Глазьев-старший буквально повторяет в своих интервью, и его полный текст удалось найти лишь в сборнике статей факультета госуправления МГУ (страницы 445-469). Авторы там приведены сокращенно: «Глазьев С.Ю., Глазьев Р.С.». В других материалах сборника, кстати, много ссылок на труды Глазьева, цитировать его — на факультете признак хорошего тона.

Чем именно занимается Take Wing

На сайте Take Wing её деятельность в целом описана абстрактно, но некоторые направления с конкретикой: «Финтех … проекты по созданию децентрализованных одноранговых платформ по принципам marketplace, такие как peer-to-peer кредитование, факторинг, продукты инвестиционных решений, электронный оборот и сверка финансовой документации». Но без деталей.

Летом 2018 г. Take Wing публиковала объявления о поиске разработчиков (на зарплату 100-180 тыс. руб. в месяц) в проект CryptoPay. Он задуман как инвестиционная площадка, на которой пользователь сможет торговать криптовалютами через инвестиционное мобильное приложение. Правда, известный проект платежных карт с криптовалютой с точно таким же названием был основан еще в 2013 г. Вопросы CNews по этому и другим поводам Руслан Глазьев получил, но не стал на них отвечать.

Обозначено и другое конкретное направление работы — биоинформатика, софт для генетической онкодиагностики на основе «больших данных машинного обучения, блокчейн». Это о компании «Онко генотест», которая зарегистрирована там же, где и Take Wing (Брестская улица, 33) и является её «дочкой» на 75%. Фирма наладила партнерство с клиникой «Медицина 24/7» — с которой сотрудничает онколог Геннадий Рабаев (у его отца Гавриила оставшиеся 25% в ООО «Онко генотест»).

Криптоферма в Адуево затихла

Третье четко сформулированное направление работы криптохолдинга, кратко описанное на сайте Take Wing — автоматизация в агробизнесе: компания разрабатывает «системы мониторинга ресурсов», ПО для управления фермами («интенсификация использования ресурсов при бережливом производстве»).

CNews выяснил, что речь идёт о проекте в области органического земледелия, ферме Agrivita в Калужской области — ООО «Экопроект». Компания, учрежденная еще в феврале 2017 г., разрабатывает ПО, которое объединит в одной программе работы с процессами учета и списания семян, пестицидов и удобрений». Платформа учтет почвенные свойства, климатические и рельефные особенности территории и данные обработки «мультиспектральных снимков со спутника и беспилотников».

Компания зарегистрирована там же, где и Take Wing, у неё тот же телефон и инвесторы, им составляет компанию другой сын брянского вице-губернатора — Андрей Касацкий (у всех по 25%). Телефон компаний — (495) 123 31 30 — отключен, в том числе в рабочее время.

У Касацкого-старшего провалился проект «агрогородков» в соседней области, и Андрей рассчитывает, что ему повезет больше. Есть и другие возможные причины того, что «Экопроект» развернут в Калужской, а не Брянской области. В МГУ Касацкий изучал зараженность почв Брянщины радиацией и выбрал 600 га экологически чистых полей на севере Калужской области (деревни Адуево и Дороховая), учтя при выборе земель близость к Москве как центру сбыта. По образованию он биолог-агроном, успел поработать в «Мираторге».

Agrivita привлекала инвестиции через ICO в феврале-марте 2018 г., предложив 1,5 млн своих агрикоинов (токены под символом AGR). Компания обещала доходность в 173,33% годовых (для тех, кто купит на этапе PreICO), а также 4% годовых «дивидендов» по 5 мая 2019 г. Было немало критически настроенных представителей блокчейн-тусовки.

Впрочем, компания сообщила, что размещение прошло успешно — привлечено $1,5 млн на покупку 100 европейских коров и техники. Но после мая 2018 г. в аккаунтах проекта в сетях Facebook, Twitter, а также в «ветках» проекта на форуме Bitcointalk (ссылки 1, 2, 3) — тишина.

Сама ферма работает: «Экопроект» получил сертификаты на урожай пшеницы. Кроме молочки, в планах также разведение птиц. Любопытно, что в своем интервью Андрей Касацкий вполне позитивно отзывается о достижениях генетики, говоря о перспективах выращивания кукурузы в средней полосе. Но при этом Agrivita декларирует отказ от ГМО и химикатов. CNews связался с Андреем Касацким, но тот воздержался от комментариев.

«Можно сделать очень быстро»

Хотя замминистра финансов Алексей Моисеев в июне 2018 г. заявлял, что власти рассматривают вопрос использования крипторубля в трансграничных расчетах с партнерами-соседями, пока что юридическая почва для криптовалют в России формируется медленно. В сентябре стало известно, что криптовалюты были исключены из законопроекта «О цифровых финансовых активах», нынешняя версия текста пока что легализует выпуск (майнинг) и статус токенов как виртуальных акций для привлечения финансирования. Впрочем, отсутствие регулирования в сущности не составляет значительных проблем для тех, кто сейчас активен в области криптовалют; для большинства наоборот: нет регулирования — нет проблем. Но на официальный статус криптоденьгам без закона рассчитывать не приходится.

Сергей Глазьев в октябре 2018 г. подтвердил свою позицию, что «цифровой рубль — это такой же рубль, как и обычный, только у него метка есть», и хотя «никаких решений пока нет, с точки зрения существующих сегодня аппаратных программных средств это (наладить эмиссию крипторублей - прим. CNews) можно сделать очень быстро».

Крипторубль готов

И советник президента знает, о чем говорит. Крипторубль ведь в сущности свёрстан и готов к эмиссии.

Судя по профилю Take Wing на популярном у программистов ресурсе GitHub, основной проект компании — технология национальной цифровой валюты TWCoin (National digital currency technology). Сопутствующие файлы (репозиторий) по проекту были опубликованы еще в январе 2018 г.

Платформа TWCoin основана на разновидности блокчейн-технологии под названием Quorum — а «кворум» в свою очередь построен на стандартном «эфире» (Ethereum) и приспособлен для использования технологии корпорациями и банками. Финансировал создание «кворума» американский инвестбанк JPMorgan Chase. На «кворуме» банк, в частности, организовал и тестирует новую систему межбанковских платежей IIN (Межбанковская информационная сеть, Interbank Information Network) — подобное решение на замену SWIFT как раз хотели многие российские политики.

Но Quorum американский. JPMorgan заверяет, что код «кворума» открыт, безопасен и что банк на этом проекте не зарабатывает. Ему верят: например, ЦБ Бразилии до конца 2018 г. планирует на основе Quorum запустить блокчейн-платформу для обмена данными между своими подразделениями.

Инвеструбли, брикскоины и «уполномоченная организация»

Чтобы лучше понять замысел Глазьевых по национальной криптовалюте, нужно внимательно прочесть упомянутую совместную статью отца и сына.

В 20-страничном тексте под цифровые деньги подводится историческое обоснование. Указано, что каждый раз в истории новый тип денег (монеты, а затем банкноты, которые поначалу были обязательством банка выдать клиенту драгметалл) эмитировался сначала частными лицами, как биткоин, а затем происходила национализация права денежной эмиссии. Текущая мировая система зиждется на долларе, и валюты второго эшелона нужны для «видимости демократии» и «отвлечения внимания от функций доллара как инструмента латентного ограбления и эксплуатации человечества».

Цифровые деньги, как и обычные фиатные, ничем не обеспечены, но они имеют ряд преимуществ, пишут Глазьевы. Технология учета цифровых денег, основанная на децентрализованных реестрах блокчейн, «позволяет достоверно контролировать потоки перемещаемых средств, исключает возможность их вывода за контур контроля, включая хищения, нецелевое использование и обмен на иностранную валюту». Движение денег «автоматически контролируется вплоть до конечных звеньев использования кредитных ресурсов — выплаты заработной платы, получения дивидендов, погашения займа». Цифровая валюта снизит процентные ставки. Реестр будет недоступен для иностранного анализа и вмешательства, а межбанковская блокчейн-платформа позволит не зависеть от контролируемой странами НАТО системы SWIFT.

Цифровую валюту выпустит созданный властями эмитент-оператор: «уполномоченная денежными властями организация, контролирующая обращение цифровой версии национальной валюты и ее обмен на обычную». «Объем эмиссии устанавливается денежными властями, соответствующая сумма резервируется на счете уполномоченного эмитента в Центральном банке».

Национальную криптовалюту можно будет менять на обычную нацвалюту, статус у них будет одинаковый. «На национальные цифровые деньги можно будет приобретать любые другие цифровые валюты, обменивать их на обычные фиатные валюты и обходить санкции». Как у каждого есть ИНН, гражданам раздадут индивидуальные электронные подписи. Исполнение сделок будут обеспечивать так называемые смарт-контракты, для каждого вида сделки свой смарт-контракт. «Для конфиденциальности и безопасности расчетов и хранения денег возможно использование безопасного телефона и облачных коммуникаций, а также специальный кошелек криптовалюты».

Но только новый учрежденный эмитент-оператор цифровой валюты, по замыслу Глазьевых, сможет покупать иностранную валюту: «Правом продажи цифровой национальной валюты за иностранную валюту по официальному курсу обладает только оператор. Он же может обменивать ее на обычную валюту по номиналу с устанавливаемым им дисконтом».

В качестве примера «Использования крипторубля для развития российской экономики» авторы описывают схему внедрения цифровой валюты с другим названием — «инвеструбли».

Предлагается создать новый фонд, раздающий криптокредиты под 2-4%: «Для организации целевого кредитования — создать Специализированный институт развития, фондируемый Банком России в размере не ниже объема изымаемых из экономики денег. Так, для компенсации сжатия кредита с 2014 г. необходимо около 15 трлн руб., из которых на начальном этапе можно выделить 5 трлн руб.» Эта структура — нечто вроде нынешнего ВЭБа, только в качестве образца Глазьевы приводят созданный в 1948 г. Германский государственный банк развития (KfW).

Кредитовать развитие такой фонд будет «инвестиционными рублями» - «инвеструблями». В реестре сохранится «полная история транзакций с каждым конкретным инвеструблем», что поможет против воровства, взяток, отмывания. Инвеструбли можно будет тратить на всё, кроме иностранной валюты. Полученные от предприятия-контрагента инвеструбли можно будет обменять «на обычные рубли в Специнституте развития».

В качестве платформы для проекта Глазьевы предложили «Мастерчейн»: «В России уже действует собственная платформа децентрализованного обмена банковской информацией «Мастерчейн», созданная «Ассоциацией Финтех». Для инвеструбля не нужно создавать никакой дополнительной инфраструктуры». Ассоциация учреждена крупнейшими банками, процессинговой госкомпанией НСПК и ЦБ РФ в январе 2017 г. В ассоциации не смогли оперативно ответить на вопросы CNews.

«Запуск оборота инвеструбля … мог бы стать одним из главных пилотных проектов Программы «Цифровая экономика РФ». В результате в международных расчетах появится первая в мире национальная цифровая валюта, обладающая высоким потенциалом использования в трансграничных расчетах». Далее Глазьевы обрисовывают перспективы инвеструбля как региональной криптовалюты и предлагают наднационульную валюту для стран БРИКС — брикскоин. Правда, идея брикскоина Глазьевым не принадлежит: разговоры о таком инструменте пошли после встречи финкомитета стран БРИКС ещё в сентябре 2017 г.

Лоббизм, как и криптовалюты, законом не урегулированы

По всей вероятности, деньги на стартапы Руслану дали родители. Руслан Глазьев и три его компаньона вложили в уставный капитал ООО «Экопроект» по 500 тыс. рублей. Два миллиона — это крупнейший уставный капитал из всей группы компаний Take Wing, у всех других вышеперечисленных ООО капитал стандартный, по 10 тыс. рублей.

57-летний Сергей Глазьев на госслужбе с 1991 г., с 2012 г. — советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, представитель президента в Национальном банковском/банковском совете — это коллегиальный орган управления ЦБ РФ. Согласно п. 4 ст. 12 закона о Центробанке, в компетенцию совета входит «рассмотрение вопросов развития и совершенствования финансового рынка, совершенствования банковской системы, рассмотрение проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики и основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики». Сергей Глазьев и его представитель не ответили на запрос CNews.

Замглавы Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексей Карнаухов сказал CNews, что у Глазьева нет прямых властных полномочий в отношении криптобизнесменов, нет и доказанной взаимной выгоды; пока есть подозрения на продвижение интересов Take Wing в кулуарах:

— Проблема в том, что в России до сих пор не принят закон о лоббизме. Поэтому сфера непрозрачна, специальной ответственности нет. В таких условиях удобно продвигать интересы друзей и родственников — закон специально устроен для их выгоды. В случае Глазьева риторика про обход санкций с помощью крипторубля может оказаться неслучайной, если связанные с ним проекты получат прямые выгоды от нововведений. Чтобы снижать риски теневого лоббизма, нужно изменять систему: каждый чиновник должен декларировать круг связанных с ним компаний, а лоббисты регистрироваться государством.