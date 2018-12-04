Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» пойманы на сговоре при внедрении информационной системы

Третья попытка Минобразования Саратовской области и «Ростелекома» опротестовать решение ФАС, обвинившей их в антиконкурентном сговоре, завершилась неудачей. Суд признал правоту ведомства, которое полагает, что компании сговорились при заключении миллионных контрактов на обновление информационной системы министерства.

Решение суда

Министерство образования Саратовской области, «Ростелеком» и «Дневник.ру» заключили антиконкурентное соглашение во время проведения конкурса на внедрение комплексной автоматизированной информационной системы, который проводило министерство. К такому выводу 28 ноября 2018 г. пришел Арбитражный суд Поволжского округа, подтвердив тем самым решение Саратовского УФАС, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте.

Примечательно, что региональное Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» до этого два раза предпринимали попытку оспорить решение Саратовского УФАС, однако в обоих случаях суды признавали правоту антимонопольного ведомства.

Как все начиналось

ФАС полагает, что отправной точкой антиконкурентного сговора стал контракт на внедрение комплексной автоматизированной информационной системы «Контингент-регион», который саратовское Минобразования и «Ростелеком» подписали в 2014 г. Сумма сделки была невелика — всего 100 тыс. руб. — что позволило сторонам заключить ее без проведения конкурса. При этом в контракте не было речи о передаче исключительных прав на систему заказчику.

В свою очередь, чтобы выполнить этот контракт, «Ростелеком» и «Дневник.ру» заключили между собой еще одно соглашение по внедрению системы в министерстве.

«Ростелеком» признали виновным в антиконкурентном соглашении с Минобразования

ФАС полагает, что уже на данном этапе контракты заключались всеми тремя участниками ради возможности подписывать в будущем договора на обновление внедренного ПО, которое имеет право проводить только правообладатель. Стоимость этих будущих договоров, в отличие от контрактов по внедрению, исчислялась миллионами.

Миллионные контракты

Через некоторое время Минобразования задумалось о необходимости обновить систему и провело два аукциона — в 2015 г. и 2016 г. — чтобы выбрать подрядчика. Начальная цена контрактов составила 942 тыс. руб. и 2 млн руб. соответственно. Чтобы определить стоимость контрактов, министерство поинтересовалось расценками «Ростелекома» и «Дневник.ру». ФАС полагает, что они назвали в своих предложениях завышенные цены.

Проведя конкурс, Министерство в обоих случаях выбрало в качестве подрядчика «Ростелеком». Однако оператор сам не разрабатывал «Контингент-регион», поэтому он в свою очередь заключил договоры субподряда с «Дневник.ру». Стоимость субподрядных договоров более чем на 1 млн руб. отличалась от стоимости контрактов с министерством.

ФАС полагает, что между тремя сторонами существовало устное соглашение, целью которого было ограничить доступ других игроков рынка к работе с «Контингент-регион». Монополия на модернизацию системы возникла в тот момент, когда права на нее не были переданы заказчику при подписании самого первого договора, пояснил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. Эти действия были расценены ФАС как нарушение статьи 16 закона о защите конкуренции, которая вводит «запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия» федеральных и региональных госорганов.

Другие дела против «Ростелекома»

ФАС и ранее признавала «Ростелеком» виновным в различных нарушениях. В ноябре «Ростелеком» и «Техносерв» были признаны виновными Новгородским УФАС в картельном сговоре во время проведения конкурсной процедуры. Ведомство наложило на «Ростелеком» штраф в размере 60 млн руб., а на «Техносерв» — в размере 12 млн руб. Сговор имел место во время проведения конкурса на создание комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

В мае 2018 г. ведомство оштрафовало «Ростелеком» на 150 тыс. руб. за то, что он не предоставил вовремя информацию о своих каналах связи на территории Магаданской и Сахалинской областей, а также Камчатского края. Эти данные понадобились ФАС для расследования — ведомство заподозрило оператора в установлении монопольно высоких тарифов на интернет-связь на Камчатке.

В 2016 г. CNews писал, что «Ростелекому» по решению ФАС пришлось отменить результаты сверхажиотажного многомиллиардного тендера с 41 участником на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в отношении телекоммуникационных сетей в Москве и Московской области.