Samsung готовит линейку смартфонов под революционным названием

Samsung регистрирует новую торговую марку Rize, которая будет представлена устройствами Rize10, Rize20 и Rize30. Согласно документам, это будут смартфоны. Название линейки не похоже на обозначения других серий Samsung, в которых обычно используется «буквенный» принцип.

Серия Samsung Rize

Samsung готовит к выпуску линейку смартфонов под совершенно новым названием — Rize. Это следует из заявки компании на утверждение новой торговой марки, которое подала компания. В заявке речь идет об устройствах Rize10, Rize20 и Rize30. Документы на оформление торговой марки были поданы в различных юрисдикциях, включая Великобританию.

Профильные СМИ отмечают, что линейка Rize может относиться к семейству Galaxy. Однако в документах названия новых смартфонов указаны без слова Galaxy, то есть просто Samsung Rize10 и т. д.

Одновременно СМИ отмечают сходство названий Rize10, Rize20 и Rize30 с наименованиями грядущих смартфонов Galaxy A30 и Galaxy A50, над которыми компания сейчас работает. Производитель уже подал заявку на оформление торговых марок Samsung Galaxy A10, A30, A50, A70 и A90.

Новый принцип именования

Следует отметить, что Rize — это нехарактерное название для линейки устройств Samsung. Компания традиционно предпочитает «буквенные» обозначения для своих смартфонов. Основными линейками Samsung сейчас являются S, A и J. Серия S — это дорогие флагманские устройства с премиальными особенностями вроде безрамочного дисплея и беспроводной зарядки.

Иногда компания добавляет к названию S-смартфона еще какое-нибудь слово, как в случае с S7 Edge или S7 Active. Эти дополнительные слова обычно имеют прозрачный смысл: Edge, то есть «грань», обещает закругленный по бокам дисплей, а Active — дополнительную защиту для любителей активного образа жизни.

Серия A относится к среднему ценовому сегменту. Характеристики этих устройств ниже, чем у флагманов, премиальные функции отсутствуют. Однако возможностей A-смартфонов хватает большинству пользователей, при этом серия отличается качественным исполнением. На A-серию похожа серия Galaxy C, но в России она не продается.

Samsung готовит линейку смартфонов с революционным названием

В серию J входят бюджетные устройства с невысокими характеристиками. К их названиям Samsung тоже иногда добавляет пояснительные слова, как в случае с Galaxy J5 Prime или Galaxy J7 Neo. Как правило, наличие такого слова говорит о том, что модель является вариацией какой-то другой модели с несколько измененными характеристиками.

Существует также серия Samsung Z — это линейка смартфонов под управлением ОС Tizen для корпоративных клиентов.

По сути, единственная серия смартфонов Samsung, которая получила небуквенное обозначение — это линейка флагманских устройств Note. Название здесь расшифровывается очень просто — Note обозначает «заметка», а эти смартфоны, экран у которых даже больше, чем в серии S, поддерживают стилус.

Ближайшее будущее

Наряду с Rize Samsung готовит еще несколько серий, но все они также имеют буквенное обозначение. Речь идет о линейке смартфонов с гибким дисплеем Galaxy F, которые можно будет схлопывать наподобие книжки и раскрывать, превращая в планшет.

Кроме того, в Индии стартовало массовое производство бюджетной серии Galaxy M. Модель Galaxy M10 будет стоить до $140, что позволит линейке конкурировать на индийском рынке с недорогими китайскими устройствами.

Летом 2018 г. циркулировала информация, что Samsung подумывает об объединении своих важнейших линеек Galaxy S и Galaxy Note, рассчитывая, что один дорогой флагман будет продаваться лучше, чем любой из двух его предшественников по отдельности, а компания при этом будет тратится на разработку только одного продукта.