«Ростелекому», Сбербанку и «Почте России» запретили иностранное ПО

Правительство предприняло очередную попытку распространить запрет на необоснованное использование зарубежного ПО с министерств и ведомств на компании с госучастием. К последним относятся такие структуры как Сбербанк, «Почта России», «Ростелеком» и «Аэрофлот».

Госкомпаниям — отечественный софт

Российским компаниям с госучастием, к которым в частности относятся Сбербанк, «Почта России», «Ростелеком», «Аэрофлот» и пр., придется запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение. Такую директиву госпредставителям в советах директоров подписал первый зампред Правительства России Антон Силуанов 6 декабря 2018 г. Факт появления этого документа «Ведомостям» подтвердил представитель Силуанова Андрей Лавров.

Под госкомпаниями подразумеваются организации, в которых государство является основным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров.

Согласно новой директиве, госкомпании в течение десяти дней после ее получения должны будут созвать совет директоров, а госпредставители — проголосовать по нему. После одобрения на совете директоров компании в течение двух месяцев будут должны подготовить и утвердить план перехода на российское ПО до 2021 г.

Российским программным обеспечением в нашей стране считается софт, включенный в Реестр отечественного ПО, курируемый Минкомсвязи. С 1 января 2016 г. на этот реестр в своей закупочной деятельности обязаны ориентироваться министерства и ведомства. Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным в июле 2015 г. Для компаний с госучастием подобных законодательных предписаний до сих не существует, хотя их принятие ранее обсуждалось.

Провалившаяся предыдущая попытка

Напомним, что в первой половине июля 2016 г. попытку обязать госкомпании отказаться от зарубежных программных продуктов предпринял Игорь Шувалова, занимавший в тот момент пост первого вице-премьера. Он направил в госкомпании директиву, по которой они должны были в течение десяти дней провести заседания советов директоров, посвященные, в том числе, переходу на закупки российского ПО. Представителям государства в этих структурах было поручено голосовать за внесение в положения о закупочных процедурах компаний соответствующих изменений.

Правительство инициировало вторую попытку перевести на отечественный соф компании с госучастием

Эта инициатива, как известно, ни к каким реальным результатам не привела. Госкомпании восприняли навязываемое им импортозамещение в штыки. Ряд организаций, включая «Аэрофлот», направили в секретариат Шувалова письма, в которых предупреждали о невозможности немедленного исполнения директивы без риска остановки своих ИТ-систем.

Несколько фактов о Реестре российского ПО

Единый реестр российского программного обеспечения представляет собой публичную электронную систему учета ПО, которое официально признано происходящим из России для приоритетного использования государственными структурами и компаниями с государственным участием. На данный момент реестр включает около 5 тыс. наименований.

Российскими производителями ПО, занимающимися разработкой проприетарного или свободного ПО, либо предоставляющих услуги по разработке, тестированию и поддержке ПО по заказам сторонних организаций, могут быть признаны российские юрлица, в которых не менее чем 51% долей в уставном капитале или акций, производных инструментов и других инструментов корпоративного контроля принадлежат прямо или косвенно российским гражданам или гособразованиям, а также физическим лицам, являющимся гражданами и налоговыми резидентами РФ.

Создание реестра закреплено федеральным законом — в целях расширения использования ИТ-продукции в органах госвласти, а также в целях оказания правообладателям ПО мер господдержки. Дополнительным целями называются обеспечение информационной безопасности органов власти и импортозамещение. Сайт реестра заработал в начале 2016 г.