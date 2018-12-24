Авторы закона о полностью автономном интернете хотят больше провайдеров в многоквартирных домах

Сенаторы помогут интернет-провайдерам

На рассмотрение в Государственную думу внесен новый законопроект № 614271-7, нацеленный на упрощение доступа интернет-провайдеров в жилые дома. Как сказано в самом документе, он направлен на создание равных условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Дмитрий Мезенцев, Олег Мельниченко, Андрей Клишас и Людмила Бокова. По состоянию на 24 декабря 2018 г. самого документа в свободном доступе не было, но, по данным издания «Коммерсант», в пояснительной записке авторы ссылаются на гарантированное Конституцией России право на доступ россиян к информации.

Трудности провайдеров

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и иные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи» представляет собой, в том числе, поправки к Жилищному кодексу России, в котором уже сейчас рассмотрены условия предоставления провайдерам проводного интернета доступа в многоквартирные дома. Сейчас они могут получить этот доступ исключительно в случае разрешения не менее двух третей собственников всех помещений.

Один из множества многоквартирных домов, доступ к которому есть не у всех провайдеров интернета

На бумаге это вполне реализуемо, но на практике операторы связи по разным причинам не могут получить нужное количество разрешений, в результате чего они вынуждены вовсе не заключать договора на размещение своего оборудования на технических этажах жилых домов или делать это в обход существующих норм, установленных законом.

Это не единственное препятствие на пути интернет-провайдеров к расширению зоны обслуживания. Управляющие компании нередко требуют с них плату как за доступ в технические помещения, так и за размещение оборудования. По словам авторов законопроекта, в ряде случаев размер таких выплат может достигать 2% выручки провайдера в год.

Нововведения в законопроекте

Переданный на рассмотрение документ в первую очередь прописывает условия взаимоотношений между управляющими компаниями и иными лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов и непосредственно интернет-провайдером. Законопроект регламентирует основные вопросы, которые могут возникнуть между сторонами. В частности, в документе приведен полный перечень оснований для отказа провайдеру в размещении его оборудования на технических этажах.

Это означает, что у управляющих компаний больше не будет возможности выдумывать несуществующие причины для отказа, а также требовать с оператора связи деньги за размещение оборудования и доступ к нему специалистов. Этот тезис выведен в отдельный пункт законопроекта.

Даты рассмотрения и вступления в силу

Предложенный сенаторами документ с изменениями к Жилищному кодексу России пока лишь направлен в Госдуму. Дата его рассмотрения на данный момент не назначена, равно как и приблизительная дата вступления в силу, если в итоге он будет принят.

Другие законопроекты от сенаторов

В 2018 г. сенаторы России весьма активно участвовали в формировании современного законодательства страны. Но, если в случае с законопроектом об упрощении доступа провайдеров к многоквартирным домам, жители страны в итоге останутся в плюсе, ведь в их домах появится больше операторов, то с остальными инициативами все уже не так хорошо.

К примеру, упомянутая выше Людмила Бокова и сенатор Андрей Климов стали соавторами поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внесенных на рассмотрение в Думу весной 2018 г. Документ подразумевает усиление роли государства в регулировании деятельности социальных сетей. После вступления поправок в силу сети обяжут не только идентифицировать пользователей, но также хранить их переписку. Помимо этого, социальным сетям светит запрет на распространение различной информации, включая мат, экстремизм и порнографию. За нарушения социальным сетям грозят блокировка и многомиллионные штрафы.

Помимо этого сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас совместно с депутатом Андреем Луговым внесли в Госдуму законопроект о полностью автономном Рунете. Документ нацелен на защиту российского сегмента интернета от кибератак и позволяет полностью закрыть российский сегмент интернета для доступа извне. К сожалению, россияне тоже не смогут попасть на зарубежные сайты.

Не обошлось без сенаторов и в вопросе ограничения иностранных компонентов в отечественной электронике. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, состав которого был утвержден в июле 2018 г., в августе этого же года составил документ, предписывающий исключить из состава российской электроники компоненты, произведенные иностранными компаниями. Пока что документ носит рекомендательный характер и не имеет законодательной силы.