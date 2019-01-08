Samsung впервые за два года заявил о спаде прибыли

Samsung опубликовал прогноз по результатам IV кв. 2018 г., в котором прибыль оказалась почти на 29% ниже прошлогоднего показателя и на 18% ниже ожиданий аналитиков. Компания объясняет это спадом спроса на память со стороны дата-центров и слабыми продажами смартфонов.

Прогноз по кварталу

Прогнозируемая операционная прибыль Samsung в IV кв. 2018 г. составит примерно $9,67 млрд, что на 28,71% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Это также на 18,18% меньше, чем предсказывали аналитики. Прогноз по результатам квартала, который завершился в декабре 2018 г., Samsung опубликовал сегодня, окончательные результаты будут оглашены позднее. Это первый спад в квартальной операционной прибыли Samsung за два года, пишет Financial Times.

По итогам квартала также ожидается консолидированная выручка в размере около $52,4 млрд, что на 10,57% меньше прошлогоднего результата. Аналитики прогнозировали выручку на уровне $55,8 млрд.

Причины спада

Samsung объяснил спад усилением конкуренции на рынке смартфонов и ослаблением спроса на чипы памяти на фоне растущей макроэкономической неопределенности. Сокращение спроса на память со стороны дата-центров привело к уменьшению поставок и общему снижению цен на эту продукцию. Что касается смартфонов, то в этом сегменте по итогам III кв. 2018 г. Samsung зафиксировал спад поставок на 13%.

Спад спроса на память последовал после 24 месяцев агрессивного роста этого рынка. В настоящий момент Samsung продает дата-центрам, преимущественно американским, около 30% своей памяти типа DRAM, в то время как пять лет назад этот показатель составлял 5%.

В IV кв. 2018 г. цены на DRAM упали примерно на 10%, как показывает отраслевой трекер DRAMeXchange. Напомним, это динамическая энергозависимая память, которая создает рабочую среду для устройства и обеспечивает его многозадачность. Цены на память типа NAND, которая используется для постоянного хранения данных, упали примерно на 15%.

Samsung сообщила о первом спаде прибыли за два года

Samsung пишет, что прибыль будет ниже ожидаемого и в I кв. 2019 г, однако во второй половине года условия на рынке памяти должны измениться к лучшему, кроме того, должен помочь выпуск новых смартфонов.

Примечательно, что Samsung обычно оглашает прогнозные результаты, не сопровождая их какими-либо комментариями — все пояснения даются уже после публикации окончательных результатов. Сегодня Samsung прокомментировал прогноз впервые с 2014 г., когда был зафиксирован существенный спад прибыли от продажи смартфонов.

Samsung, Apple и торговая война

Samsung не поясняет, что подразумевает под неопределенной макроэкономической ситуацией. Однако Financial Times пишет, что компания стала жертвой торговой войны Китая и США, а также общего замедления китайской экономики. Напомним, несколько дней назад Apple пересмотрела прогноз по выручке на I кв. 2019 г., снизив ожидаемый показатель до $84 млрд вместо $89-93 млрд. Одной из причин пересмотра прогноза стали неудовлетворительные продажи компании в Китае.

Опрошенные Reuters аналитики отмечают, что спад продаж iPhone вовсе не означает одновременного взлета продаж конкурирующих смартфонов Samsung. Напротив, обе компании страдают по одной и той же причине — от насыщения рынка смартфонов. Кроме того, неудачи Apple ведут к уменьшению прибыли Samsung, поскольку производитель iPhone заказывает у корейской компании память и экраны для своих устройств.