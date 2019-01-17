CNews опубликовал рейтинги поставщиков IaaS и SaaS. Рынок IaaS в России показал рекордный рост

Поставки IaaS и SaaS растут двузначными темпами, значительно опережая общую динамику ИТ-рынка, свидетельствуют данные новых рейтингов CNews, опубликованных в рамках обзора «Облачные сервисы 2018» . Заказчики «распробовали» облака, поэтому в ближайшие годы высокие темпы развития рынка сохранятся. Однако мотивация клиентов меняется: соображения экономии при переходе в облака уступают место другим факторам.

Скорость оказалась важнее цены

Способ потребления ИТ смещается от традиционной модели к облачной, когда физические системы установлены на стороне заказчика, а конечный пользователь получает сервис из удаленного дата-центра. В связи с этим не удивительно, что российский рынок облаков растет высокими темпами. Согласно рейтингу CNews IaaS, выручка 20 крупнейших поставщиков услуг IaaS выросла на 64%. Выручка крупнейших поставщиков SaaS также заметно выросла по сравнению с 2016 г., увеличившись на 29%, и составила p23,4 млрд.

Облачный подход позволяет сократить издержки и сделать структуру расходов более прозрачной, повысить гибкость и масштабируемость сервисов, ускорить вывод на рынок новых продуктов. Осведомленность потенциальных заказчиков о том, что такое облачные технологии и в чем заключается их выгода, растет, поэтому поставщикам больше не приходится заниматься «просветительской» работой. Расширение портфеля реализованных проектов положительно сказывается на доверии по отношению к облачным провайдерам. При этом мотивация заказчиков эволюционирует. Если раньше в качестве главного стимула для перехода в облака клиенты называли совокупную стоимость владения, то теперь ведущим фактором становится возможность быстрее выводить на рынок новые продукты.

Динамика выручки 10 крупнейших поставщиков IaaS, в ₽млрд

Источник: CNews Analytics, 2018

Будущее за гиперконвергенцией и контейнеризацией

Меняется не только отношение заказчиков к облакам, но и технические требования, предъявляемые к физической и виртуальной инфраструктуре. В последние годы популярной темой обсуждения в ИТ-сообществе стали гиперконвергентные платформы, которые позволяют объединить в рамках универсального стека вычислительные комплексы, СХД и сети SAN. Такую унифицированную архитектуру легче масштабировать, кроме того, упрощается процесс администрирования.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2018

№2017 №2016 Название бренда, под которым оказываются услуги IaaS Город Выручка от оказания услуг IaaS в 2017 г., ₽тыс., включая НДС Выручка от оказания услуг IaaS в 2016 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки 2017/2016, в % Доля выручки IaaS в совокупной выручке компании Название дата-центров, на базе которых оказываются услуги IaaS Количество заказчиков IaaS Название компаний - ключевых клиентов IaaS 1 - Ростелеком Москва 1 629 430 н/д н/д н/д Москва I, II, III; ММТС-9 н/д н/д 2 4 Softline Москва 1 500 652 751 660 100% 2% iXсellerate, SDN, DataLine, «ИТ Телеком», «Мегафон Екатеринбург», «Мегафон Самара», «Мегафон Ростов-на-Дону» 983 н/д 3 2 DataLine Москва 1 427 000 1 095 000 30% 22% OST 1, OST 2, OST 3, NORD 1, NORD 2, NORD 3, NORD 4 410 н/д 4 3 Крок Москва 1 194 184 957 356 25% 5% ЦОД «Компрессор», ЦОД «Волочаевская-1» 240 Девелоперская компания «А101», TelemedHelp, Castorama, Loqui и др. 5 - Selectel Санкт-Петербург, Москва 1 046 800 753 200 39% н/д Цветочная 1, Цветочная 2, Берзарина 1, Дубровка 1, Дубровка 2, Дубровка 3 18 899 н/д

Источник: CNews Analytics, 2018 (1) выручка за 2016 г. скорректирована

*по оценке CNews Analytics Перейти к полной таблице

В области виртуализации растет популярность «контейнеров», когда заказчик получает в аренду изолированную среду для выполнения приложений или процессов со всеми необходимыми компонентами и настройками. Данная услуга занимает промежуточное положение между IaaS и PaaS. «Контейнеризация используется как разработчиками новых облачных сервисов, так и разработчиками корпоративного ПО, поскольку обеспечивает быстрое развертывание и горизонтальное масштабирование приложений», – отмечает Максим Семенихин, управляющий директор Selectel.

Подробнее читайте в новом обзоре CNews «Облачные сервисы 2018».