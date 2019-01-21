Обязательный перевод интернета вещей на российское оборудование отложен, потому что российского оборудования нет

Госкомиссия по радиочастотам отложила обязательный перевод операторов связи стандарта LPWAN, передающих данные от устройств интернета вещей, на отечественное оборудование. Он должен будет начаться 1 декабря 2020 г. Пока такого оборудования в России нет.

ГКРЧ приняло компромиссное решение по судьбе стандарта LPWAN

Минкомсвязи опубликовало протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 24 декабря 2018 г. В нем комиссия внесла изменения в свое решение от 2007 г. о работе маломощных устройств, к числу которых относятся устройства беспроводного стандарта LPWAN. Этот стандарт предназначен для передачи данных от устройств интернета вещей.

Первоначальный вариант решения комиссии по данному вопросу вызвал немало споров. Сейчас устройства LPWAN работают в безлицензируемых участках диапазона 800 МГц: 864 - 865 МГц, 866 - 868 МГц и 868,7 - 869,2 МГц.

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В предпоследнем в 2018 г. заседании ГКРЧ хотела обязать для запуска базовых станций стандарта LPWAN получать разрешения на использование радиочастот. Кроме того, планировалось обязать использовать в данных сетях только отечественное оборудование.

Глава Ассоциации участников рынка интернета вещей Андрей Колесников обращался с письмом к министру связи, председателю ГКРЧ Константину Носкову с просьбой не допустить принятия такого решения. Колесников указывал, что требование об обязательном получении разрешения на использование радиочастот увеличит сроки строительства сетей LPWAN, приведет к росту стоимости услуг связи и увеличит нагрузку на контролирующий орган - Роскомнадзор.

ГКРЧ отложила обязательный перевод операторов связи

стандарта для интернета вещей LPWAN на отечественное оборудование

Кроме того, сейчас сети LPWAN активно используется стартапами, в том числе в студенческой и образовательной сфере. Введение разрешительной процедуры ввода радиоэлектронных средств стандарта LPWAN сделает продолжение такой практики невозможным.

Колесников выступил и против введения требования об обязательном использования российского оборудования. Российские производители, по его мнению, пока не в состоянии обеспечить требуемый объем и качество оборудования для интернета вещей.

Регистрация базовой станции вместо получения разрешения на использование радиочастот

На заседании ГКРЧ, состоявшемся в начале декабря 2018 г., замминистра связи Олег Иванов признал, что в прозвучавшей критике есть «доля истины». В частности, получение разрешения на использование радиочастот занимается от трех до шести месяцев, что действительно увеличит сроки запуска сетей LPWAN. А отечественного оборудования для данного стандарта попросту нет.

Тогда ГКРЧ перенесла рассмотрение вопроса о судьбе сетей LPWAN для выработки компромиссной позиции. В конце декабря, как уже отмечалось, решение было принято.

Теперь для запуска базовых станций стандарта LPWAN нужно будет осуществить их регистрацию. Ранее Олег Иванов отмечал, что это бесплатная услуга, которая осуществляется в электронном виде.

Появится ли российское оборудование LPWAN до конца 2020 г.?

Требование об использовании в сетях LPWAN базовых станций, которое произведено в России и имеет статут телекоммуникационного оборудования российского происхождение, вступит в силу с 1 декабря 2020 г. Причем оно не будет распространяться на базовые станции, которые были зарегистрированы до указанной даты.

Председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аполлонова признает, что пока в реестре отечественного телекоммуникационного нет производителей устройств LPWAN. Однако два предприятия имеют разработки в данной области. Правда, отсрочка по переходу сетей LPWAN на российское оборудования может нарушить их планы.

Автор Telegram-канала «За Телеком» Михаил Климарев отмечает, что российских чипов, где на аппаратном уровне была бы реализована поддержка LPWAN, нет, и вряд ли к 2020 г. они появятся. «Есть вариант с использованием технологии SDR (Software Defined Radio, позволяет программным образом настраивать параметры радиоустройств) и получением таким образом «полностью российского оборудования», но в таком случае оно будет заведомо дороже аналогичных решений и чревато проблемами с энергоэфективностью», - говорит Климарев.