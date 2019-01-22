Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны

Госкомиссия по радиочастотам запретила ввозить в России терминалы мобильной спутниковой связи лицам, не являющимся операторами связи. Такой шаг должен будет, в числе прочего, сделать невозможным ввоз терминалов будущей системы спутникового интернета OneWeb, которая не может получить разрешение на работу в России.

ГКРЧ разрешила ввозить в России мобильные спутниковые терминалы только операторам связи

Минкомсвязи опубликовало протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 30 ноября 2018 г. Из него следует, что комиссия внесла изменения в свои решения относительно мобильной спутниковой связи.

Теперь ввоз в России абонентских терминалов подвижной спутниковой связи может осуществляться только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг подвижной спутниковой радиосвязи и осуществляющими в установленном порядке в установленном порядке эксплуатацию сетей связи, в которых ввозимые радиоэлектронные средства будут применяться.

Аналогичное ограничение вводится и на ввоз абонентских земных станций, находящихся в движении и работающих в рамках фиксированной спутниковой службы.

Как пытались ограничить ввоз в Россию терминалов мобильной спутниковой связи

Идея ограничить ввоз в Россию терминалов мобильной спутниковой связи родилась сравнительно недавно. В ноябре 2018 г. Минкомсвязи начало разработку законопроекта, который ввел бы такие ограничения.

Запрет на ввоз в страну терминалов мобильной спутниковой связи должен помешать использованию OneWeb в России

Не дожидаясь, пока правительство рассмотрит данный документ, аналогичный законопроект был внесен в Госдуму сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клишасом. Данный документ еще не прошел первое чтение, но теперь ГКРЧ взяла на себя роль органа, водящего данный запрет.

Кто и как ввозит сейчас в Россию терминалы мобильной спутниковой связи

Сейчас территорию России покрывают четыре глобальные системы мобильной спутниковой связи: Iridium, Inmarsat, Globalstar и Thuraya. Как пояснял ранее CNews гендиректор мобильной спутниковой связи «Альфа-телеком» Вячеслав Шамотин, в настоящее время российский партнер Inmarsat – компания «Морсвязьспутник» - самостоятельно ввозит в Россию оборудование, а продает его сама или через дилеров.

Российский партнер Thuraya – GTNT – также ввозит оборудование самостоятельно, а продает его как своими силами, так и через партнеров. А вот Iridium в России не продает и не ввозит оборудование - этим занимается его дилеры.

В случае с Globalstar ситуация осложняется тем, что российские базовые станции этой системы не прошли модернизацию, в связи с чем новейшие терминалы Globalstar не могут работать в России. Старые же терминалы Globalstar ввозятся в Россию и продаются всеми желающими.

Собеседник CNews на рынке спутниковой связи полагает, что за нововведением стоят российские партнеры глобальных спутниковых операторов, которые хотят монополизировать ввоз в Россию соответствующего оборудования.

Не пустить OneWeb в Россию

Есть и еще одно обстоятельство, которое, по мнению собеседника издания, могло сподвигнуть российские власти ввести данный запрет. Указанные выше системы спутниковой связи ориентированы, в первую очередь, на передачу голоса.

В то же время сейчас идет активная работа над созданием глобальной системы OneWeb, которая должна будет обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по всему миру. Системе OneWeb не удается получить разрешение на работу в России. Против выступает ФСБ, которая видит в данной системе угрозу национальной безопасности.

У OneWeb есть влиятельный партнер в России – это госкорпорации «Роскосмос». OneWeb создал в России совместное предприятие вместе с принадлежащей «Роскосмосу» системой «Гонец». Также «Роскосмос» имеет контракт на запуск спутников OneWeb. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, что России следует принять участие в создании OneWeb, потому что система будет работать в любом случае.

Даже если российские власти не выдадут лицензию OneWeb, система все равно сможет работать над территорией России. Система Iridium также долгое время не имела лицензии в России, но ее терминалы ввозились и продавались в России различными дилерами. Принятие ограничения на ввоз в страну терминалов мобильной спутниковой связи должно помешать OneWeb в России.