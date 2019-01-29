SAP уволит тысячи сотрудников

Немецкая SAP предпримет реструктуризацию стоимостью от 800 млн до 950 млн евро, в ходе которой компанию покинут 4,4 тыс. сотрудников. Руководство утверждает, что целью реструктуризации не является сокращение расходов.

Реструктуризация в SAP

Немецкая компания SAP решила предпринять реструктуризацию бизнеса в связи с замедлением роста некоторых подразделений в последние три месяца. На это будет потрачено от 800 млн до 950 млн евро, средства будут израсходованы преимущественно в первом квартале 2019 г., передает Reuters.

В ходе реструктуризации некоторые сотрудники будут переназначены, а другим будет предложено досрочно выйти на пенсию. В общей сложности компанию покинут 4,4 тыс. сотрудников, сообщил финдиректор SAP Лука Мучич (Luka Mucic). Несмотря на эти меры, штат компании к концу 2019 г. должен превысить 100 тыс. сотрудников, хотя в начале года он составлял 96,5 тыс. человек.

В беседе с Reuters гендиректор SAP Билл Макдермотт (Bill McDermott) пояснил, что реструктуризация направлена не на сокращение расходов. «Мы растущая компания», — подчеркнул он. Экономическая выгода от изменений в 2019 г. будет незначительной, но в 2020 г. SAP сможет сэкономить от 750 млн до 850 млн евро.

Возможные причины

Reuters отмечает, что решение о реструктуризации было принято на фоне признаков спада: в четвертом квартале 2018 г. по сравнению с третьим новые заказы в облачном сегменте сократились с 37% до 23%.

Кроме того, операционная маржа уменьшилась на 1,5 процентных пункта до 33,2%, поскольку SAP ввела на рынках Латинской Америки антикризисный учет, рассчитанный на гиперинфляцию. По словам Мучича, маржа в 2018 г. находилась на среднем уровне 28,8%, поскольку компания вкладывала средства в свою трансформацию. Сейчас, по его мнению, бизнес достиг того момента, начиная с которого маржа будет расти.

SAP проведет реструктуризацию стоимостью 950 млн евро

В целом же по итогам квартала компания сообщила о росте выручки на 9% до 7,43 млрд евро по МСФО. При этом прибыль компании после вычета налогов по МСФО упала на 9% до 1,69 млрд евро. Операционная прибыль по МСФО выросла на 22% до 2,4 млрд евро.

Новые заказы в облачном сегменте показали годовой рост на 25% до 736 млн евро. Облачные подписки и вспомогательные источники дохода принесли компании на 41% больше выручки, чем год назад — около 1,41 млрд евро по МСФО. Продажи ПО показали годовой рост на 1% до 2,09 млрд евро.

Одновременно в компании продолжается переход с модели работы, которая предполагает развертывание продукта на собственных серверах заказчика, к модели предоставления услуг из дата-центров, отмечает Reuters.

Выручка SAP по МСФО за весь 2018 г. составила 24,71 млрд евро, операционная прибыль — 5,71 млрд евро. Продажи ПО показали годовой спад на 5%, новые заказы в облачном сегменте — рост на 25%.

Чем занимается SAP

SAP — это немецкая компания-разработчик корпоративного ПО с главным офисом в Вальдорфе. Была основана в 1973 г. пятью бывшими сотрудниками IBM. Название является аббревиатурой словосочетания Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung («системы, приложения и продукты в обработке данных»).

Прежде всего SAP известна как разработчик систем для управления предприятием и управления данными. Основным продуктами компании является система управления предприятием SAP ERP, выпущенная на рынок в 1998 г. под названием SAP R/3. Система состоит из модулей, у каждого своя сфера применения — финансы, логистика, продажи, персонал и т. д.

SAP ERP является частью набора ПО для бизнеса под названием SAP Business Suite. Помимо нее в набор входят система для организации работы с клиентами (CRM), система для управления производственным циклом (PLM), ПО для работы с ресурсами, закупками и поставками (SCM), а также для организации работы с поставщиками (SRM).

В сфере управления данными самыми известными продуктами SAP являются SAP Business Intelligence, SAP Master Data Management и SAP Identity Management. Первый предназначен для сбора, хранения, обработки данных и формирования отчетности, второй – для работы с данными предприятия, третий – для хранения и распределения данных пользователей.

После того, как SAP несколько лет несла убытки в СНГ из-з санкций, в апреле 2018 г. компания объявила о рекордной выручке в России. В ноябре 2018 г. SAP договорилась о приобретении разработчика ПО для управления клиентским опытом Qualtrics за $8 млрд. О сделке объявили за несколько дней до IPO, которое Qualtrics намеревался провести при оценке в $5-6 млрд.